FP Markets se asocia con el proveedor de plataformas líder en la industria TradingView

Los clientes de FP Markets en todo el mundo ahora pueden obtener acceso a los gráficos y análisis avanzados de TradingView, potentes herramientas comerciales e interactuar con la red social de comerciantes más grande del mundo

SYDNEY, 20 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Para satisfacer las demandas en constante evolución de los comerciantes e inversores, el corredor líder de Forex y CFDs , FP Markets, ha anunciado una nueva asociación con TradingView . Los clientes con una cuenta comercial activa en FP Markets ahora pueden aprovechar las soluciones de gráficos de vanguardia de TradingView.

Desde Forex, acciones e índices a materias primas , bonos y monedas digitales , TradingView es un proveedor de gráficos de renombre mundial que ofrece los mercados financieros desde una plataforma y abre la puerta a la comunidad de comercio social más grande del mundo. La combinación de Trading View con los diferenciales consistentemente ajustados, la rápida ejecución del mercado, la liquidez de nivel institucional y el galardonado equipo de atención al cliente multilingüe de FP Markets, mejorará la experiencia comercial general de los clientes de FP Markets, ayudándolos a maximizar su potencial comercial.

Craig Allison, consejero delegado de FP Markets, comentó: "Estamos encantados de asociarnos con TradingView". Como corredor de Forex y CFD de primer nivel, estamos comprometidos a proporcionr herramientas comerciales superiores para nuestros operadores. La integración de TradingView en nuestra gama existente de plataformas comerciales , incluidas MT4 , MT5 y cTrader , es una adición interesante a nuestra amplia cartera de tecnología comercial. Creemos en ofrecer a los clientes la capacidad de desarrollarse, crecer y operar de la manera que quieran, atiende a todos los niveles de experiencia y estilos de negociación, desde el revendedor a corto plazo que ejecuta múltiples operaciones diariamente hasta el comerciante de posiciones a largo plazo.

Características clave de TradingView:

Capacidades de gráficos inigualables, adecuadas para principiantes y operadores avanzados.

Gran comunidad de comercio social de más de 50 millones de usuarios.

La capacidad de diseñar sus propios indicadores y estrategias utilizando el lenguaje de programación Pine Script de TradingView.

La opción de validar ideas comerciales utilizando la función de reproducción barra por barra de TradingView.

Amplia selección de datos fundamentales.

Cobertura de noticias globales en tiempo real.

Disponible en Web, navegador y dispositivos móviles.

Para comenzar a utilizar TradingView en FP Markets, los clientes pueden simplemente abrir una live Trading Account y crear una cuenta TradingView. Una vez que se hayan creado ambas cuentas, los clientes pueden vincularlas y comenzar a utilizar TradingView para operar en la plataforma FP Markets.

Fundada en el año 2005, FP Markets es una marca multirregulada que ofrece a sus clientes más de 10.000 instrumentos negociables en clases de activos clave y ofrece precios agregados a través de varios proveedores de liquidez de primer nivel. Además, FP Markets ofrece diferenciales consistentemente ajustados, ejecución rápida, atención al cliente multilingüe inigualable 24/7 y varios tipos de cuentas que se adaptan a todas las estrategias y estilos comerciales.

La presencia regulatoria de FP Markets Group incluye ahora empresas reguladas autorizadas por Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa, Financial Services Commission (FSC) of Mauritius, Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Capital Markets Authority (CMA) of Kenya y Securities Commission of the Bahamas (SCB).

Notas a los redactores

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker multirregulado de Forex y CFDs con más de 18 años de experiencia en el sector.

La empresa ofrece diferenciales interbancarios de Forex muy competitivos a partir de 0,0 pips.

Los operadores pueden elegir entre las principales y potentes plataformas de negociación en línea, incluida la aplicación móvil , MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , cTrader e Iress de FP Markets.

, , , , e de FP Markets. El excelente servicio multilingüe de atención al cliente 24/7 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends y galardonado con el "Premio a la mayor satisfacción general del cliente" durante cinco años consecutivos.

FP Markets ha sido galardonado con el premio "Mejor bróker global de Forex" durante cinco años consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) en los Global Forex Awards.

FP Markets ha sido galardonado con el premio al "Mejor bróker de Forex - Europa" y al "Mejor programa de socios de Forex - Asia " en los Global Forex Awards 2022 y 2023.

" en los Global Forex Awards 2022 y 2023. FP Markets ha sido galardonada con el premio a la "Mejor ejecución de operaciones" en los Ultimate Fintech Awards 2022.

FP Markets coronado "Mejor bróker de CFD de África" en los Premios FAME 2023.

FP Markets recibe el premio a la 'Mejor ejecución comercial' y al 'Bróker más transparente' en los Ultimate Fintech Awards APAC 2023

La presencia regulatoria de FP Markets incluye Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa , Financial Services Commission (FSC) of Mauritius , Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Securities Commission of the Bahamas (SCB) y Capital Markets Authority (CMA) of Kenya .

Para más información sobre la amplia gama de productos y servicios de FP Markets, visite https://www.fpmarkets.com/ .

