FP Markets galardonado en los Global Forex Awards 2021

-FP Markets recibe el 'Best Global Value Forex Broker' y 'Best Trading Experience in the EU' en los Global Forex Awards 2021

Los operadores votaron a FP Markets como 'Best Global Value Broker' por TERCER año consecutivo, y FP Markets también se llevó el 'Best Forex Trading Experience Award in the EU' de 2021

LIMASSOL, Chipre, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- FP Markets ha sido galardonado con el "Best Global Value Forex Broker" y "Best Forex Trading Experience in the EU" en los Global Forex Awards 2021.

Los Global Forex Awards 2021 celebran su 4ª edición como una ceremonia internacional de premios que recompensa a las empresas minoristas de divisas tanto a nivel mundial como regional y defiende la tecnología de vanguardia, el comercio de bajo coste, las herramientas completas de investigación de mercado, los programas educativos avanzados y un servicio de atención al cliente de primera clase para las empresas de venta directa al consumidor/comerciante.

El director de FP Markets para Europa, Oriente Medio y África, Craig Allison, celebró la victoria: "Por tercer año consecutivo, FP Markets ha sido votado como 'Best Global Value Forex Broker' demostrando que nuestro compromiso de proporcionar experiencias de negociación superiores para nuestros clientes está dando sus frutos. Recoger el 'Best Forex Trading Experience in the EU' por primera vez es también un honor, y ser apreciado por los nuevos operadores de todo el mundo muestra que vamos en la dirección correcta y demuestra que FP Markets es cada vez más reconocido a nivel mundial como el mejor destino para los clientes para la experiencia de negociación en general, dado nuestros márgenes ajustados líderes en el mercado y la premiada ejecución rápida. La apreciación de nuestros propios operadores es doblemente satisfactoria ya que seguimos esforzándonos por mejorar los productos y servicios de FP Markets".

FP Markets ofrece más de 10.000 instrumentos de negociación, ofreciendo a los operadores acceso a CFDs en Forex, Índices, Materias Primas, Acciones y Criptomonedas, lo que la convierte en una de las mayores ofertas de la industria y ofrece ocho plataformas, incluyendo MT4, MT5 e Iress. A lo largo de los últimos 16 años, FP Markets ha aprendido que la combinación de unos diferenciales siempre ajustados y una ejecución rápida, junto con unas plataformas de vanguardia, una amplia gama de productos y un servicio de atención al cliente de primera categoría, son los ingredientes clave que dan a los operadores serios la confianza necesaria para operar. Desde el año de su creación en 2005, Best Forex Broker 2020 de Australiasigue ampliando su oferta de productos, dando a los operadores la posibilidad de operar bajo algunas de las mejores condiciones de trading de la industria.

Acerca de FP Markets:

FP Markets es un bróker de Forex global regulado de Australia con más de 16 años de experiencia en la industria.

con más de 16 años de experiencia en la industria. FP Markets ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos disponibles desde 0,0 pips y un apalancamiento de hasta 500:1*.

Descargue la App móvil de FP Markets y opere sobre la marcha a través de varias potentes plataformas online como MetaTrader4, MetaTrader5, WebTrader, e IRESS.

El excelente servicio multilingüe 24/5 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends como sede de algunos de los clientes más satisfechos del sector, habiendo sido galardonada con el "Premio a la mayor satisfacción general de los clientes" cinco años consecutivos de Investment Trends.

FP Markets ha ganado el "Global Forex Value Broker" en tres años consecutivos (2019, 2020, 2021) en los Global Forex Awards.

Para conocer todos los detalles de nuestra amplia oferta, visite https://www.fpmarkets.com.

