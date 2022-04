FP Markets launches the FP Markets Partners Hub.

FP Markets launches the FP Markets Partners Hub. - FP MARKETS/PR NEWSWIRE

-FP Markets lanza el FP Markets Partners Hub. La mejor opción para IBs y expertos en marketing de afiliación

El FP Markets Partners Hub es una rica fuente de información para los socios que contiene material de marketing y artículos informativos en profundidad y consejos para que los IBs y Afiliados aprendan a maximizar su potencial de ganancias

SYDNEY, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets ha lanzado su Partners Hub informativo para expertos IBs y en Marketing de afiliación. El nuevo y exclusivo FP Markets Partners Hub es un beneficio adicional al unirse a FP Markets como socio y es un recurso informativo y punto de encuentro para los Introducing Brokers y Afiliados. La estructura de reembolso altamente competitiva y basada en el volumen de FP Markets, combinada con las bajas barreras de entrada, hace que FP Markets sea el socio ideal para los IBs y Afiliados de todos los tamaños y niveles de experiencia.

Exclusivo de FP Markets, el Partners Hub mejora la experiencia de los socios ofreciéndoles la oportunidad de aprender y desarrollarse. Ofrece consejos y sugerencias para la captación de clientes, que son especialmente útiles para los que acaban de empezar su andadura como socios. Además, los socios pueden ver las últimas noticias y eventos de la compañía y de los socios para asegurarse de que no se pierden ninguna de las muchas oportunidades disponibles en FP Markets. Los IB y los afiliados ahora también tienen acceso a herramientas avanzadas, incluyendo banners, feeds de contenido, artículos, eBooks, páginas de destino, logotipos, preguntas frecuentes, tutoriales y seminarios web.

Siendo un socio de FP Markets usted puede optar por una amplia gama de atractivas características, incluyendo:

· Atractivo modelo CPA

· Gestión de cuentas a través de un Portal IB seguro y dedicado

· Portal IB a medida para análisis y estadísticas en tiempo real

· Comisiones pagadas en tiempo real

· Exportación de los datos de las transacciones en PDF/CSV para la elaboración de informes y la conciliación

· Rápida incorporación de clientes

· Programa de descuentos altamente competitivo, flexible y atractivo

· Banners multimedia de alta conversión, páginas de destino y material educativo.

· Plataforma multinivel para IBs individuales y maestros

· Materiales y herramientas de marketing digital multilingües para seguir, gestionar y potenciar sus conversiones (banners animados y estáticos que promueven nuestros USP)

· Ofertas personalizadas de varios niveles y estructura de pagos a través de un portal de afiliados hecho a medida

· Transferencia en tiempo real con un solo clic de las solicitudes de fondos de las cuentas de reembolso a las cuentas comerciales

· Especialistas en conversión dedicados 24/5

· Pagos de comisiones en tiempo real

El responsable de socios de FP Markets, Michael Roussos comentó: "FP Markets invierte fuertemente en sus socios y proporciona algunas de las mejores condiciones de negociación para los clientes. Los socios son un foco importante para FP Markets, lo que resulta en el establecimiento de relaciones a largo plazo entre la compañía y sus IBs y expertos en marketing de afiliados. FP Markets desarrolla continuamente herramientas de última generación para sus socios, diseñadas para apoyar sus necesidades y se esfuerza por proporcionar las mejores condiciones para una asociación exitosa, fructífera y duradera".

Notas a los redactores

Acerca de FP Markets:

· FP Markets es un bróker de Forex global multirregulado con más de 16 años de experiencia en la industria.

· FP Markets ofrece spreads interbancarios de Forex altamente competitivos disponibles desde 0,0 pips y un apalancamiento de hasta 500:1 en Pro Account.

· Descargue la aplicación móvil de FP Markets y opere en marcha a través de varias potentes plataformas online como MetaTrader 4 , MetaTrader 5 , WebTrader , e Iress .

· El excelente servicio multilingüe 24/7 de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends como sede de algunos de los clientes más satisfechos del sector, habiendo recibido el "Premio a la mayor satisfacción general de los clientes", cinco años consecutivos de Investment Trends.

· FP Markets ha sido premiado como 'Global Forex Value Broker' durante tres años consecutivos (2019, 2020, 2021) en los Global Forex Awards.

· FP Markets ha sido galardonada con el premio "Best Forex Trading Experience in the EU" en los Global Forex Awards 2021.