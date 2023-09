FP Markets logra un hat-trick por segunda vez consecutiva en los Global Forex Awards 2023

FP Markets Team at the Global Forex Awards 2023

FP Markets Team at the Global Forex Awards 2023 - FP MARKETS/PR NEWSWIRE

FP Markets consigue un hat-trick por segunda vez consecutiva en los Global Forex Awards 2023 como 'Best Value Broker - Global', 'Best Broker - Europa' y 'Best Partner Program - Asia'

SÍDNEY, 20 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El corredor líder de Forex y CFD, FP Markets , continuó elevando el listón en el prestigioso evento Global Forex Awards 2023 en Limassol, recibiendo múltiples premios. Coronado como 'Best Value Broker - Global' por quinto año consecutivo, así como 'Best Broker - Europe' y 'Best Partners Program - Asia' por segunda vez consecutiva, estos galardones representan otro hito significativo para la empresa y sigue a una serie de premios destacados recientes de la industria. FP Markets recibió el premio al "Mejor bróker de CFD de África" en los premios FAME 2023 a principios de este año, seguido de los premios a la "Mejor ejecución comercial" y al "Bróker más transparente" en los Ultimate Fintech Awards APAC 2023 en junio.

Celebrando su sexto año, la ceremonia de los Global Forex Awards se llevó a cabo en Siaro Loft en Limassol, Chipre y dio la bienvenida a un calibre altamente competitivo de candidaturas de las principales casas de bolsa de la industria. La gran participación fue un testimonio del éxito y la popularidad del evento. Entre varias categorías de premios aclamadas, los ganadores fueron nominados por su ejecución comercial, enfoque transparente, servicio al cliente de clase mundial y programas de asociación.

Craig Allison, consejero delegado de FP Markets, comentó: 'FP Markets está encantado de haber ganado tres premios. Ganar el premio Best Value Broker - Global", "Best Broker - Europa" y "Best Partners Program - Asia" demuestra el alcance global de la empresa y el compromiso y dedicación del equipo de FP Markets para ofrecer la mejor experiencia comercial posible. Desde operadores a corto plazo e inversores a largo plazo hasta corredores introductorios (IB), afiliados y MAM y socios regionales, atendemos a una gran base de usuarios global y ofrecemos una amplia selección de mercados para operar que se adaptan a todos los estilos de negociación. Nuestra sólida marca y nuestras competitivas condiciones comerciales nos han convertido en una opción popular para comerciantes e inversores de todo el mundo; estamos orgullosos y agradecidos por el reconocimiento internacional que recibimos constantemente".

Fundada en 2005, FP Markets es una marca multirregulada que ofrece a sus clientes más de 10 000 instrumentos negociables en clases de activos clave y ofrece precios agregados a través de varios proveedores de liquidez de primer nivel. Además, FP Markets ofrece diferenciales consistentemente ajustados, ejecución relámpago, atención al cliente multilingüe inigualable las 24 horas, los 7 días de la semana y varios tipos de cuentas para adaptarse a todas las estrategias y estilos comerciales.

Acerca de FP Markets:

· FP Markets es un bróker de Forex y CFD multirregulado con más de 18 años de experiencia en la industria.

· La compañía ofrece diferenciales de Forex interbancarios altamente competitivos a partir de 0,0 pips.

· Los operadores pueden elegir entre las principales y potentes plataformas de negociación en línea, incluida la aplicación móvil de FP Markets, MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader, cTrader e Iress.

· El excelente servicio al cliente multilingüe 24 horas al día, 7 días a la semana de la empresa ha sido reconocido por Investment Trends y galardonado con el "Premio a la mayor satisfacción general del cliente" durante cinco años consecutivos.

· FP Markets ha sido galardonado como 'Mejor Broker de Valor Forex Global' durante cuatro años consecutivos (2019, 2020, 2021, 2022) en los Global Forex Awards.

· FP Markets ha sido galardonado con el 'Mejor Broker de Forex - Europa' y el 'Mejor Programa de Socios de Forex - Asia' en los Global Forex Awards 2022.

· FP Markets ha recibido el premio a la 'Mejor ejecución comercial' en los Ultimate Fintech Awards 2022.

· FP Markets fue coronado como 'Mejor bróker de CFD de África' en los premios FAME 2023.

Para obtener más información sobre la amplia gama de productos y servicios de FP Markets, visite https://www.fpmarkets.com/.

