Franz Beckenbauer comparte en Madrid sus conocimientos con los jóvenes jugadores de todo el mundo

- Franz Beckenbauer, Embajador Mundial del programa social para niños Football for Friendship, de Gazprom International, comparte en Madrid sus conocimientos con los jóvenes jugadores de todo el mundo

El Embajador Mundial del programa social para niños Football for Friendship, de Gazprom International, Franz Beckenbauer, participará en los eventos finales de programa Seventh Season en Madrid, que se celebra del 28 de mayo al 2 de junio. Los eventos se llevarán a cabo dentro del marco de la 2019 UEFA Champions League Final.

MOSCÚ, 13 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Por primera vez, el International Football for Friendship Forum formará parte de los eventos finales del programa. Los entrenadores, doctores de equipos de niños, periodistas de los principales medios del mundo, famosos futbolistas, representantes de las academias de fútbol y federaciones debatirán sobre las cuestiones de preparar a los jóvenes futbolistas para las competiciones internacionales, los nuevos métodos de formación deportiva, los principios de la formación de un equipo de niños de éxito y las formas de desarrollo profesional de los jóvenes jugadores.

Este año, uno de los ponentes del foro será la leyenda del fútbol mundial y dos veces ganador del Balón de Oro, Franz Beckenbauer.

En Madrid, Franz Beckenbauer se reunirá con los jóvenes participantes de Football for Friendship como Embajador Mundial y les hablará acerca de su experiencia en los deportes, casos de interés de sus prácticas profesionales, compartiendo el conocimiento que necesitan los atletas principiantes para conseguir resultados superiores.

"Es un gran honor formar parte del programa social para niños Football for Friendship de Gazprom International. Los valores promocionados por los jóvenes participantes procedentes de diferentes países son atemporales: sin la idea de igualdad, amabilidad y justicia no se puede imaginar un mundo equilibrado. Contar con niños dispuestos a cooperar y comunicarse es el objetivo principal, ya que cuentan con la capacidad de comprometerse, y descubrir un idioma común con las personas más diferentes es clave para tener éxito en la vida, sin importar si deciden una carrera profesional deportiva u otra cosa", explicó el Embajador Mundial de Football for Friendship, Franz Beckenbauer.

"Estoy muy contento de que el programa Football for Friendship me haya dado la oportunidad de conocer a jugadores de fútbol profesionales y de que este año en Madrid me reúna y hable con la leyenda del fútbol Franz Beckenbauer. Es extraordinario ser parte de este proyecto mundial que cuenta con el apoyo de atletas famosos procedentes de todo el mundo. Para mí, se trata de una gran motivación el poder seguir un sueño", explicó Sophie Folds, de 12 años y miembro del los jóvenes embajadores de Football for Friendship procedente de Washington (Estados Unidos).

