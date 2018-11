FSD Pharma firma una declaración de intenciones vinculante para adquirir Therapix Biosciences (2)

Publicado 24/10/2018 19:58:10 CET

"Nos congratulamos de anunciar nuestra intención de adquirir Therapix Biosciences. Los esfuerzos concertados que han hecho por dar continuidad al trabajo científico del profesor Raphael Mechoulam hablan por sí mismos y, por nuestra parte, se trata de un avance considerable en el camino de hacer realidad nuestra visión y misión de convertirnos en uno de los principales actores mundiales de los productos farmacéuticos basados en cannabinoides y la marihuana medicinal, además del área del consumo de cannabis para fines recreativos", observaron Anthony Durkacz y Zeeshan Saeed, cofundadores y administradores de FSD Pharma.

La transacción queda sujeta a una serie de condiciones convencionales, como, a título meramente indicativo, la negociación y formalización de los correspondientes documentos relativos a dicha transacción, la obtención de autorización de los organismos pertinentes, la realización satisfactoria de una auditoría jurídica de compra por parte de FSD Pharma y Therapix y la autorización de la transacción por los accionistas de esta última. Sin prejuicio de la satisfacción de estas y otras condiciones suspensivas, se prevé que la operación quede finalizada antes del primer trimestre de 2019.

FSD Pharma se dedica a la elaboración de cannabis de tipo farmacéutico, de la mayor calidad y cultivado en interiores, así como a la investigación y desarrollo de terapias basadas en cannabinoides y dirigidas a múltiples afecciones. La empresa se encuentra en la fase 1 de sus planes de expansión, con 2300 metros cuadrados de espacio interior para cultivo en sus instalaciones de Ontario y 20.400 más en desarrollo; la fecha de finalización de los trabajos que se maneja es enero de 2019. Estas instalaciones se ubican en una superficie de 29 hectáreas de terreno, con 16 ya preparadas para las labores de construcción y una capacidad de expansión que abarca un máximo de 361.900 metros cuadrados. A la espera de la autorización de la institución sanitaria Health Canada, se prevé que los 20.400 metros cuadrados de espacio de cultivo se encuentren operativos en el primer trimestre de 2019. FSD Pharma, a través de su filial totalmente propia, FV Pharma Inc., ha solicitado a Health Canada la realización de una inspección con vistas a la concesión de una licencia previa a la comercialización, que constituye el último trámite que cumplir con anterioridad a la emisión de una licencia de venta con arreglo al Reglamento de Acceso al Cannabis con Fines Medicinales (ACMPR, por sus siglas en inglés).

Acerca de FSD Pharma (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9)

FSD Pharma, a través de su filial totalmente propia, FV Pharma, es titular de una licencia de producción de marihuana al amparo del Reglamento de Acceso al Cannabis con Fines Medicinales (ACMPR), tras otorgársele la licencia de cultivo el 13 de octubre de 2017. La empresa tiene su sede en la antigua planta de Kraft en Cobourg (Ontario), a aproximadamente una hora de viaje desde Toronto, y la misión de su directiva consiste en transformar las instalaciones en el mayor local del mundo de cannabis de cultivo hidropónico en interiores. FV Pharma pretende abordar todos los aspectos jurídicos referidos al sector del cannabis, comprendidos el cultivo, procesamiento, fabricación, extractos e investigación y desarrollo.

Acerca de Therapix Biosciences Ltd.

En Therapix Biosciences Ltd. somos una empresa farmacéutica especializada en las fases clínicas y dirigida por un experimentado equipo de altos ejecutivos y científicos. Nuestro propósito es crear y mejorar una cartera de tecnologías y activos basados en fármacos cannabinoides y, con este objeto, estamos trabajando en los siguientes programas de desarrollo de fármacos dando una nueva finalidad a un cannabinoide ya autorizado por la Administración estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA): el THX-110, para el tratamiento de una serie de trastornos del SNC; el THX-120, para trastornos del sueño y el tratamiento del dolor; el THX-130, para el deterioro cognitivo leve (DCL) y los traumatismos craneoencefálicos (TCE), y el THX-150, para enfermedades infecciosas Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web en www.Therapixbio.com [http://www.therapixbio.com/].

Información prospectiva

Ni el Mercado de Valores Canadiense ni su prestador de servicios normativos acepta responsabilidad alguna por la suficiencia o exactitud del presente comunicado.

Algunas de las declaraciones efectuadas en este comunicado constituyen información prospectiva que se refiere a acontecimientos o actuaciones futuros. Con el empleo de términos como "poder", "pretender", "esperar", "considerar", "previsto", "calculado", tiempos futuros y expresiones y manifestaciones semejantes y relativos a extremos que no sean hechos históricos, se pretende marcar dicha información prospectiva con arreglo a las convicciones o suposiciones que alberga la compañía en la actualidad con respecto al desenlace de tales sucesos futuros y al momento en que acaso tengan lugar. En este sentido, es posible que los resultados reales que se obtengan en su momento difieran considerablemente de los aquí indicados. En el presente comunicado figura información referente a la adquisición de Therapix, comprendida la formalización o no de un contrato definitivo y la finalización de la transacción propuesta de acuerdo con las condiciones o dentro de los plazos aquí previstos, la propuesta de cotización de las acciones de FSD en el NASDAQ, la construcción de las instalaciones de la compañía destinadas al cultivo interior de cannabis, el inicio de las operaciones en los locales ampliados, la capacidad de la compañía para conseguir una licencia de comercialización emitida por Health Canada y otros fines y objetivos empresariales en general. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se hacen a fecha de hoy y la compañía no tiene obligación alguna de poner al día ni modificar ningún aspecto de dicha información, ya sea a resultas de la obtención de información nueva, de que se produzca algún acontecimiento futuro o por cualquier otra causa, excepto en la medida en que ello venga exigido por la normativa aplicable en materia de valores. Dados los riesgos, la incertidumbre y las suposiciones que aquí se hacen constar, se aconseja al inversor que no deposite una confianza indebida en ninguna información prospectiva. Con las anteriores manifestaciones se matiza expresamente toda información prospectiva indicada en el presente.

Información adicional: Zeeshan Saeed, vicepresidente ejecutivo, cofundador y administrador de FSD Pharma Inc., correo electrónico: zeeshan@fsdpharma.com, teléfono: (416) 854-8884; Ascher Shmulewitz, presidente de Therapix Biosciences Ltd., correo electrónico: ascher@therapixbio.com; información de contacto: Relaciones con los Inversores, correo electrónico: IR@fsdpharma.com, sitio web: www.fsdpharma.com; Russo Partners: contacto para los medios de comunicación, Nic Johnson/Ned Berkowitz, correo electrónico: Nic.Johnson@russopartnersllc.com / Ned.Berkowitz@russopartnersllc.com, tel.: (212) 845-4242 / (646) 942-5629

