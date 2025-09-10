La fuerza de atracción totalmente eléctrica: Introducción de Lucid Gravity en Europa (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo SUV totalmente eléctrico de Lucid en IAA Mobility de Múnich: la aventura tiene un nuevo centro de gravedad.

Lucid Gravity ofrece una atractiva combinación de versatilidad, espacio, comodidad, rendimiento y autonomía sin concesiones.

Lucid Gravity Grand Touring con hasta 748 kilómetros de autonomía combinada (WLTP) gracias a la tecnología EV de última generación de Lucid, desarrollada y fabricada internamente por Lucid.

Lucid Gravity ofrece la versatilidad de un sofisticado SUV de tres filas de asientos, con espacio para que hasta siete adultos o familias viajen cómodamente con todo su equipo.

El nuevo vehículo alcanza una autonomía de hasta 400 km en 14 minutos.

Ya disponible para pedidos en Europa, con entregas previstas a principios de 2026.

MUNICH, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), el fabricante de los vehículos eléctricos más avanzados del mundo, presentará su nuevo SUV Lucid Gravity en IAA Mobility de Múnich, marcando su debut oficial en el mercado europeo y celebrando su estreno en Alemania. Disponible inicialmente en la versión Gravity Grand Touring, este SUV premium totalmente eléctrico combina la versatilidad de un vehículo de gran tamaño con tres filas de asientos y una eficiencia excepcional con el rendimiento de un deportivo, ofreciendo todo lo que los consumidores actuales buscan en un vehículo, sin concesiones. El modelo Gravity Grand Touring está disponible para pedidos a partir de hoy a través de la página web de Lucid o en cualquier Lucid Studio, y las entregas a los clientes comenzarán a principios de 2026. Como segunda versión, el Lucid Gravity Touring2 estará disponible para pedidos más adelante.

Ofreciendo la versatilidad de un sofisticado SUV de tres filas de asientos, con espacio para que hasta siete adultos o familias viajen cómodamente con todo su equipo, Lucid Gravity logra combinar esto con un rendimiento y una dinámica de conducción impresionantes. Con hasta 748 kilómetros de autonomía combinada (WLTP) para Gravity Grand Touring y una carga ultrarrápida que puede sumar hasta 400 kilómetros en tan solo 14 minutos, ofrece un rendimiento eléctrico eficiente como pocos en el mercado. Lucid Gravity está diseñado para las exigencias específicas de las carreteras europeas, desde tramos de autopista sin restricciones hasta estrechas curvas cerradas en los Alpes.

"Con Lucid Gravity, nos propusimos crear un SUV que redefine lo posible, no solo en autonomía y rendimiento, sino también en su fácil integración en la vida cotidiana", declaró Lawrence Hamilton, presidente de Lucid para Europa. "Es un auténtico vehículo para el conductor, que combina comodidad, espacio, dinamismo y eficiencia. Su lanzamiento en Europa marca un hito importante para nuestra marca y para la movilidad eléctrica en todo el continente. Lucid Gravity está diseñado para superar las expectativas, y nos enorgullece abrir los pedidos del Gravity Grand Touring, un SUV premium diseñado para satisfacer las exigencias únicas de las carreteras y estilos de vida europeos, sin concesiones.

Espacio, rendimiento y eficiencia: sin concesionesEl Gravity Grand Touring ofrece 617 kW (839 PS/pk/ch/hk) y acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 3,6 segundos. Su batería de 123 kWh ofrece una autonomía increíble: ofrece una autonomía combinada (WLTP) de hasta 748 kilómetros con un consumo de 18,2 kWh/100 km (equipado con llantas de 20"/21").

El Gravity Grand Touring incluye de serie un chasis con un alto contenido de aluminio y suspensión neumática de una sola cámara para ofrecer una conducción suave y cómoda en cualquier carretera, incluso al final del asfalto y al principio del sendero. Quienes deseen aún más capacidad pueden optar por el Paquete de Manejo Dinámico disponible, con suspensión neumática de triple cámara y dirección activa en las ruedas traseras, que reduce el radio de giro a 11,7 metros para facilitar la conducción. Un paquete de remolque opcional equipa al Lucid Gravity Grand Touring con una generosa capacidad de remolque de hasta 2500 kg.3

La plataforma de Gravity, completamente nueva, ofrece hasta 3.398 litros de volumen de carga con los asientos traseros abatidos y 780 litros detrás de la tercera fila cuando se usan los siete asientos. Un maletero de 230 litros añade espacio adicional, no solo para almacenamiento, sino también para sentarse al estacionar. Los asientos deslizantes de la segunda fila integran mesas plegables, puertos USB-C y una toma de corriente de 230 V, que convierten la cabina en un espacio de trabajo o sala de estar móvil.

Carga, conecta y viaja responsablementePara lograr un rendimiento de carga líder en su clase, Lucid ha diseñado una innovadora arquitectura de 926 voltios para el Gravity, que incluye una solución patentada para garantizar la compatibilidad total con las estaciones de carga tradicionales. En las velocidades de carga máxima, el Lucid Gravity mantiene una curva de carga robusta durante más tiempo, alcanzando hasta 400 kilómetros en tan solo 14 minutos.

El estilo se une a una experiencia de usuario sencilla y centrada en el usuarioEn el interior, una pantalla OLED flotante de 34 pulgadas y 6K rodea al conductor, junto con un panel de control horizontal y una pantalla de visualización frontal de realidad aumentada opcional. Lucid UX 3.0 ofrece accesos directos contextuales y configuraciones basadas en perfiles, mientras que las actualizaciones de software inalámbricas garantizan mejoras continuas en la experiencia de usuario de vanguardia de Lucid.

Lucid y NVIDIA: Colaboración para sistemas avanzados de asistencia al conductorCon su debut europeo, Lucid Gravity trae consigo la próxima generación de movilidad inteligente a través de DreamDrive™ 2, el avanzado sistema de asistencia al conductor de Lucid, ahora de serie en todos los modelos. Diseñado para aumentar la seguridad y la comodidad sin sustituir al conductor, DreamDrive™ 2 y sus niveles Premium y Pro ofrecen un conjunto completo de funciones, como Monitoreo de Vista Envolvente 3D, Cambio Adaptativo de Carril y funciones de vanguardia como el Asistente de Conducción con Manos Libres. En el corazón de esta innovación se encuentra la colaboración de Lucid con NVIDIA, que aprovecha la plataforma NVIDIA DRIVE AGX de alto rendimiento y el DriveOS con certificación de seguridad para ofrecer fusión de sensores en tiempo real, actualizaciones inalámbricas fluidas y la potencia computacional necesaria para una conducción funcionalmente segura y protegida, escalable a mayores niveles de autonomía.

Precios y disponibilidad

AlemaniaEl Lucid Gravity Grand Touring ya está disponible para pedidos en Europa, y se espera que las entregas a los clientes comiencen a principios de 2026. El precio parte de 116.900 euros en Alemania, con opciones de leasing desde 1.169 euros4 al mes (IVA incluido).

El Lucid Gravity Touring estará disponible próximamente, con un precio desde 99.900 euros en Alemania.

Países BajosEl Lucid Gravity Grand Touring ya está disponible en Europa, y se espera que las entregas comiencen a principios de 2026. El precio en Países Bajos parte de 119.900 euros.

El Lucid Gravity Touring estará disponible próximamente, con un precio desde 102.900 euros en Países Bajos.

SuizaEl Lucid Gravity Grand Touring ya está disponible en Europa, y se espera que las entregas comiencen a principios de 2026. El precio en Suiza parte de 125.900 CHF.

El Lucid Gravity Touring estará disponible próximamente, con un precio a partir de 108.900 CHF en Suiza.

NoruegaEl Lucid Gravity Grand Touring ya está disponible en Europa, y se espera que las entregas a los clientes comiencen a principios de 2026. El precio parte de 1.249.000 NOK en Noruega.

El Lucid Gravity Touring estará disponible próximamente, con un precio desde 1.049.000 NOK en Noruega.

Especificaciones técnicas

Para obtener más detalles sobre Lucid Motors y sus productos, visite el sitio web oficial de Lucid: https://lucidmotors.com/

Las imágenes de alta resolución de Lucid Gravity están disponibles aquí: https://media.lucidmotors.com/en/lucid-gravity-press-kit

Acerca de Lucid GroupLucid (NASDAQ: LCID) es una empresa tecnológica con sede en Silicon Valley dedicada a crear los vehículos eléctricos más avanzados del mundo. El galardonado Lucid Air y el nuevo Lucid Gravity ofrecen un rendimiento excepcional, un diseño sofisticado, un amplio espacio interior y una eficiencia energética inigualable. Lucid ensambla ambos vehículos en su planta de vanguardia e integración vertical en Arizona. Gracias a su tecnología e innovaciones líderes en la industria, Lucid impulsa la tecnología de vehículos eléctricos de vanguardia para beneficio de todos.

