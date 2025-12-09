Fundación Gates y Fundación Mohamed Bin Zayed para la Humanidad: salvar la vida de millones de niños (2)

Photos from the activities of the polio vaccination campaign in 12 Yemeni governorates, targeting nearly 2.5 million children aged 10 and below. - GATES FOUNDATION/PR NEWSWIRE

- Ante el aumento previsto de las muertes infantiles por primera vez en un siglo, la Fundación Gates y la Fundación Mohamed Bin Zayed para la Humanidad instan a tomar medidas mientras el mundo se enfrenta a un punto de inflexión crítico

En Goalkeepers Abu Dhabi, líderes mundiales delinean un camino para mejorar y salvar la vida de millones de niños mediante innovaciones que salvan vidas y una inversión renovada.

Los socios anuncian 1.900 millones de dólares para avanzar en la erradicación de la polio.

El evento, organizado en colaboración con la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad, destaca la urgencia, honra el liderazgo y presenta a los líderes que impulsan el progreso a pesar de los históricos recortes de financiación mundial.

ABU DHABI, EAU, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En Goalkeepers Abu Dhabi, líderes gubernamentales, filantrópicos, empresariales y de la sociedad civil emitieron un llamamiento unificado para acelerar el progreso en materia de supervivencia infantil y erradicación de enfermedades infecciosas. El llamamiento se basó en compromisos de 1.900 millones de dólares para avanzar en la erradicación de la polio, anunciados ese mismo día en la Abu Dhabi Finance Week.

La Fundación Gates contribuyó con 1.200 millones de dólares estadounidenses, lo que refleja su compromiso a largo plazo con un futuro donde ninguna madre, bebé o niño muera por causas prevenibles y donde enfermedades infecciosas mortales como la polio se eliminen para siempre.

Organizado conjuntamente por la Fundación Gates y la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad, Goalkeepers Abu Dhabi reunió a más de 500 líderes mundiales. Los líderes transmitieron un mensaje claro: el mundo debe actuar ahora para revertir el aumento de la mortalidad infantil, detener las muertes maternas prevenibles y terminar la labor de erradicar las enfermedades prevenibles, empezando por la polio.

Celebrado por primera vez en la región de Oriente Medio y Norte de África, el evento marca una importante expansión de Goalkeepers a audiencias de toda la región y subraya el creciente liderazgo de los EAU en salud infantil. Juntos, los líderes transmitieron un mensaje claro: el mundo debe actuar ahora para revertir el aumento de la mortalidad infantil y terminar la labor de erradicar las enfermedades prevenibles, empezando por la polio.

Nuevos datos del Informe Goalkeepers 2025 de la Fundación Gates muestran que se proyecta que el número de niños que mueren antes de los 5 años aumentará por primera vez en un siglo. Los líderes enfatizaron que este punto de inflexión exige decisiones audaces, una financiación renovada y el compromiso de ampliar las innovaciones que pueden salvar millones de vidas para 2045.

1.900 millones de dólares en nuevos compromisos anunciados para la erradicación de la polio

Hoy mismo, en el evento de promesas de contribuciones convocado por la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad, países, fundaciones filantrópicas y socios para el desarrollo anunciaron 1.900 millones de dólares, incluyendo aproximadamente 1.200 millones de dólares en fondos recientemente prometidos que reducen el déficit de recursos restante para la Estrategia 2022-2029 de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI) a 440 millones de dólares. Esta financiación fortalecerá los sistemas de salud mundiales, ampliará la inmunización y acelerará el progreso hacia la erradicación de la polio.

"Demasiados niños siguen muriendo por enfermedades que sabemos cómo prevenir", afirmó Bill Gates, presidente de la Fundación Gates. "Existen las herramientas —vacunas, tratamientos y estrategias de distribución de eficacia comprobada— y los países están trabajando arduamente para hacerlas llegar a quienes más las necesitan. El apoyo anunciado hoy fortalecerá esos esfuerzos, protegerá a los niños más vulnerables y ayudará al mundo a seguir el camino hacia la erradicación definitiva de la polio".

Los compromisos reflejan el creciente reconocimiento de que, incluso en un entorno fiscal mundial limitado, la inversión estratégica en salud humana ofrece resultados inigualables.

Una parte significativa de la financiación apoyará las iniciativas de supervivencia infantil: ampliar el acceso a las vacunas, proteger a los recién nacidos y mantener programas de inmunización cruciales en entornos frágiles y afectados por conflictos.

Con la polio erradicada en un 99,9 %, los líderes destacaron que cerrar la brecha final es un imperativo moral y una prueba de que la acción mundial coordinada puede derrotar incluso a las enfermedades más graves.

"La erradicación de la polio está al alcance de la mano y las generosas promesas de hoy nos acercan más que nunca a este objetivo", declaró Su Excelencia la doctora Shamma Khalifa Al Mazrouei, directora general interina de la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad. "Tanto Goalkeepers Abu Dhabi como la promesa de hoy ponen de relieve lo que es posible cuando los países y los donantes actúan juntos: un mundo libre de polio y un futuro más saludable y resiliente para todos".

Bajo el liderazgo de Su Alteza Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, la Fundación Mohamed bin Zayed para la Humanidad trabaja con socios para acelerar el progreso hacia un mundo más saludable y equitativo.

Su Alteza el Jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha comprometido personalmente 525 millones de dólares estadounidenses desde 2011 para la erradicación de la polio, ayudando a vacunar a más de 400 millones de niños cada año.

Goalkeepers Abu Dhabi: imagina lo posible

El tema de Goalkeepers Abu Dhabi de este año, "Imagina lo Posible", destacó lo que el mundo puede lograr con valentía, colaboración e innovación.

Momentos clave:

Discurso de Su Alteza el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, en honor a Su Alteza la Jequesa Fátima bint Mubarak, "Madre de la Nación", y celebrando décadas de progreso para mujeres y niños.

el Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, en honor a Su Alteza la Jequesa Fátima bint Mubarak, "Madre de la Nación", y celebrando décadas de progreso para mujeres y niños. El presentador David Oyelowo , aclamado actor y defensor de derechos humanos, guió la velada con propósito y urgencia.

, aclamado actor y defensor de derechos humanos, guió la velada con propósito y urgencia. La editora ejecutiva de CNN International, Becky Anderson , reunió en el escenario a Bill Gates y a Su Excelencia Reem Al Hashimy, ministra de Estado de los EAU para la Cooperación Internacional.

, reunió en el escenario a y a Su Excelencia Reem Al Hashimy, ministra de Estado de los EAU para la Cooperación Internacional. Ramesh Ferris , superviviente de la polio y defensor mundial, hizo un poderoso llamamiento para lograr la erradicación.

, superviviente de la polio y defensor mundial, hizo un poderoso llamamiento para lograr la erradicación. Actuaciones narrativas de creadores de cambios globales que compartieron experiencias vividas sobre la supervivencia infantil y la equidad.

Una destacada actuación musical de Adekunle Gold llenó de energía al público con un mensaje de resiliencia y esperanza.

Estas voces ilustran que el progreso es posible cuando el mundo se compromete con él.

Acerca de la Fundación GatesGuiada por la convicción de que cada vida tiene el mismo valor, la Fundación Gates trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida sana y productiva. En países en desarrollo, colaboramos con socios para crear soluciones impactantes que permitan a las personas tomar las riendas de su futuro y alcanzar su máximo potencial. En Estados Unidos, nuestro objetivo es garantizar que todas las personas, especialmente aquellas con menos recursos, tengan acceso a las oportunidades necesarias para el éxito académico y personal. Con sede en Seattle, Washington, la fundación está dirigida por su consejero delegado, Mark Suzman, bajo la dirección de Bill Gates y nuestro consejo directivo.

Acerca de GoalkeepersGoalkeepers es la campaña de la fundación para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Globales). Al compartir historias y datos que respaldan los Objetivos Globales a través de un informe anual, la Fundación Gates espera inspirar a una nueva generación de líderes: Goalkeepers concienciados sobre el progreso, exigen responsabilidades a sus líderes e impulsan acciones para alcanzar los Objetivos Globales.

