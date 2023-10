Future Investment Initiative Institute anuncia su lista de socios globales antes de la Conferencia FII7

(Información remitida por la empresa firmante)

FII Institute anuncia su lista de socios, que representan a organizaciones globales líderes de los sectores empresarial, académico y de políticas públicas.

RIYADH, Arabia Saudí, 24 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Las principales organizaciones mundiales de los sectores empresarial, académico y de políticas públicas están apoyando un programa continuo de investigación, inversión y plataformas para abordar los desafíos globales, incluida la estabilidad y el crecimiento económicos, el desarrollo equitativo, la inversión en cambio climático, el medio ambiente y la aceleración de tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y su impacto en la educación y la salud.

Las actividades de este año culminarán en tres días de debate centrado en los desafíos a los que se enfrenta la humanidad que tendrán lugar en Riad entre el 24 y el 26 de octubre durante la conferencia FII7. Más de seis mil delegados, entre ellos líderes mundiales, ministros, consejeros delegados, inversores, fundadores y expertos en políticas públicas, asistirán a esta plataforma reconocida mundialmente.

La lista de socios de FII Institute para 2023 es más sólida que nunca.

Junto con el "socio fundador", el Public Investment Fund (PIF) de Arabia Saudita, y el "socio de visión", el Ministerio de Inversiones de Arabia Saudita, un grupo de 23 "socios estratégicos" apoyan los programas, iniciativas y misión en curso del FII Institute durante todo el año.

Aramco, Diriyah, Emaar, GFH, HSBC SAB, KAFD, Ma'aden, NEOM, New Murabba, PepsiCo, Red Sea Global, Riyad Bank, ROSHN, The Royal Commission for Al Ula, SABIC, Sanabil Investments, Saudi Electricity Company , SNB, SoftBank Vision Fund, Standard Chartered, State Street, stc, THIQAH, y Vision Invest como socios estratégicos del FII Institute y sus programas.

Los 'socios de FII7' incluyen al Dr. Sulaiman Alhabib y SAUDIA.

Las ideas, el pensamiento y los paneles de discusión específicos cuentan con el respaldo de "socios de conocimiento" de consultoras, universidades e instituciones líderes: Accenture, Bain & Company, BCG, Deloitte, EY, the Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi, The Global Fund, Kearny, KPMG, McKinsey, Nature, Strategy&, y UNICEF.

Los 'socios académicos,' incluyendo al Rey Abdullah University of Science and Technology (KAUST) y la Stanford University, contribuirán a la discusión y a los programas anuales del FII Institute.

Richard Attias, consejero delegado del Future Investment Initiative Institute dijo:

"Nuestros socios son los que hacen que la comunidad del FII Institute sea tan impactante. Cada año, nuestra lista de socios se fortalece cada vez más. Este año, estamos orgullosos de reconocer a los socios de 42 corporaciones, universidades e instituciones líderes a nivel mundial. Nuestros socios reflejan una concentración incomparable de grandes mentes y líderes, y junto con esta comunidad, el Instituto está avanzando hacia nuestra única agenda: Impacto en la Humanidad."

Acerca del Future Investment Initiative Institute

El Future Investment Initiative (FII) Institute es una fundación global sin ánimo de lucro impulsada por datos con un brazo de inversión y una agenda: Impacto en la Humanidad. Globales e inclusivos, fomentamos grandes mentes de todo el mundo y convertimos ideas en soluciones del mundo real en cuatro áreas críticas: Inteligencia artificial (IA) y robótica, educación, atención médica y sostenibilidad.

