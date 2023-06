El futuro de la moda es digital: SYKY presenta 10 diseñadores dispuestos a perturbar la industria de la moda

(Información remitida por la empresa firmante)

Reconocido como uno de los pioneros tecnológicos del Foro Económico Mundial 2023, SYKY pretende tender un puente entre la moda de lujo establecida y la moda digital, forjando un camino hacia la accesibilidad inclusiva en la industria de la moda.

NUEVA YORK, 27 de junio de 2023/PRNewswire/ --

Qué: SYKY, una plataforma digital de moda de lujo, anuncia la distinguida alineación de 10 diseñadores globales de moda digital que componen la clase inaugural de The SYKY Collective. El Colectivo está descentralizando la industria de la moda de lujo al reunir a talentos de diversos orígenes y lugares que desafían el status quo, fomentando la inclusión y allanando el camino para un futuro más diverso y dinámico en la moda.

Este grupo se embarcará en un programa de incubación de un año de duración meticulosamente diseñado para cultivar e impulsar el talento del diseño digital hacia nuevas cotas. Bajo la dirección de los estimados SYKY Mentors, The SYKY Collective pone un énfasis significativo en la construcción de marca y la escalada de los diseñadores, guiándolos desde marcas emergentes hasta convertirse en nombres conocidos en la industria. Con un plan de estudios diseñado para ampliar la escalabilidad del negocio, el acceso a herramientas de diseño digital de vanguardia y una inmersión profunda en los mundos digitales y la tecnología web3, estos diseñadores de talento están preparados para revolucionar la industria y lanzar las casas de moda de lujo del mañana.

Cuándo: The SYKY Collective se someterá a un programa de incubación de un año que comenzará en julio de 2023. Se prevé que el Colectivo lance sus primeras colecciones en SYKY.com a finales de este año.

Quién: The SYKY Collective estará compuesto por 10 diseñadores digitales globales, y cuenta con el respaldo de toda la comunidad SYKY, incluidos los SYKY Collective Mentors.

Alice Delahunt es la fundadora y consejera delegada de SYKY. Con décadas de experiencia, Alice es una experta en moda de lujo. Comenzó su carrera en la industria de la moda en Burberry como Directora Global de Digital y Social, y luego pasó a ser Directora de Digital y Contenido en Ralph Lauren .

SYKY Collective Mentors: SYKY se asoció con destacados actores de la moda y los medios de comunicación para participar en la tutoría del SYKY Collective. Entre los mentores figuran Jonathan Bottomley , director de marketing de Calvin Klein ; el British Fashion Council; Mark Guiducci , director editorial creativo de Vogue; Megan Kaspar , miembro fundador de Red DAO; Sabine Le Marchand , directora creativa de Frosty; y Matthew Ball , autor de best-sellers y principal autoridad en el metaverso.

SYKY Collective Inaugural Class: Abarcando República Dominicana, China , Nigeria e Italia, esta clase diversa de 10 diseñadores de 10 países diferentes muestra una gama de enfoques innovadores de la moda digital y su intersección con el lujo y el gusto elevado.

Pet Liger , Chipre : Casa de moda y estudio de diseño Breakout Web3 que está revolucionando la industria del calzado, y fue uno de los principales diseñadores de la colaboración Gucci Vault.



Stephy Fung, Reino Unido : Artista de moda digital que fusiona elementos de la moda contemporánea con su herencia china para grandes marcas como Paco Rabanne, Jo Malone y Snapchat.



GlitchOfMind, República Dominicana : Artista visual y fotógrafo que innova en el diseño de prendas mediante la combinación de escultura de realidad virtual e inteligencia artificial para avatares 3D.



Calvyn Dylin Justus , Sudáfrica : Artista digital multimedia inspirada en los movimientos del mundo natural y en cómo crear prendas y arte que tiendan puentes entre estos mundos.



Taskin Goec , Alemania : Visionario de la realidad mixta que fusiona sus conocimientos técnicos de computación espacial con un estilo vanguardista para las prendas digitales.



Fanrui Sun , China : Artista visual digital inspirado en la estética ultramoderna y en cómo ampliar los límites de los tejidos y las telas en entornos espaciales..



Nextberries, Nigeria : Casa de moda de alto nivel que combina la herencia con la tecnología para diseñar prendas unisex centradas en el metaverso.



Gustavo Toledo , Brasil: Creativo 3D centrado en la intersección de la ciencia, la moda y el arte, y en cómo hacer que la moda sea más accesible e interseccional.



Felipe Fiallo , Italia : Diseñador de calzado ecofuturista impulsado por la aplicación de principios de diseño sostenible de la base a la base en el sector del calzado.



Jacquelyn Jade , EE.UU. Creadora de tecnología inmersiva que reproduce visiones artísticas en entornos aumentados, virtuales y físicos.

Para una visión general de los 10 diseñadores digitales, consulte aquí.

Por qué: SYKY cree que el futuro de la industria de la moda está innegablemente arraigado tanto en el ámbito digital como en el físico. Reconociendo este cambio transformador, el objetivo de SYKY es impulsar la innovación, apoyar y empoderar a los diseñadores nativos digitales y ayudar a integrar su papel en el panorama actual de la moda a través de SYKY Collective. SYKY pretende dar forma al futuro de la moda aprovechando el inmenso potencial del diseño digital, sacando partido de la tecnología punta y fomentando una comunidad de diseñadores con visión de futuro. Al invertir en el crecimiento y desarrollo de estos diseñadores globales, SYKY allana el camino para la aparición de revolucionarias casas de moda de lujo que abrazan el ámbito digital y redefinen los límites del estilo y la expresión.

Acerca de SYKY: SYKY es una plataforma de moda de lujo que sienta las bases del futuro de la moda. En enero de 2023, SYKY cerró su ronda de financiación Serie A de 10,5 millones de dólares, liderada por Seven Seven Six. Poco después, SYKY lanzó su colección Keystone, un pase de membresía para entusiastas de la moda, líderes y coleccionistas que aspiran a dar forma al futuro de la moda en los mundos digital, físico y aumentado. SYKY debutó con diseñadores digitales durante la NYFW23, y desde entonces se ha asociado con importantes marcas de moda establecidas para tender puentes entre el mundo de la moda de lujo, el diseño digital y la Web3.

Para saber más sobre SYKY, visítenos en Instagram, Twitter, Discord, TikTok. Más información en SYKY media kit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2141251/Picture1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-futuro-de-la-moda-es-digital-syky-presenta-10-disenadores-dispuestos-a-perturbar-la-industria-de-la-moda-301865075.html