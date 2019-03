GAC New Energy anuncia el precio de preventa del Aion S

Publicado 04/03/2019 16:50:53 CET

El precio de preventa de estos vehículos eléctricos altamente esperados comienza en 140.000 yuanes (20.890 dólares estadounidenses)

GUANGZHOU, China, 4 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- GAC New Energy Automobile Co. Ltd. ("GAC NE"), el fabricante de coches eléctricos de más rápido crecimiento en China, ha anunciado el precio de preventa del Aion S, el primer vehículo eléctrico de la gama Aion. Con una autonomía de más de 510 km (317 millas) conforme al ciclo NEDC, el Aion S ofrece a sus clientes una producción personalizada con más de 16.800 combinaciones de personalización.

https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/image/AionS1_1551456249073-HR.jpg [https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/image/AionS1_1551456249073-HR.jpg]

Vea esta noticia en los diferentes canales de medios interactivos aquí: https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/ [https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/]

Fabricado principalmente en la planta ecológica inteligente de GAC NE y programado para salir a la venta en mayo de 2019, las preventas del Aion S están disponibles a través de la aplicación GAC. Como parte del proceso de producción, los propietarios pueden personalizar su vehículo al realizar un pedido y hacer un seguimiento visual del estado de la producción a través de en la aplicación.

"El Aion S representa una nueva era para los vehículos eléctricos, ofreciendo el disfrute de la tecnología a unas personas con prioridad sobre otras cosas", dijo Gu Huinan, director general de GAC NE.

Con un coeficiente de resistencia de 0,245 Cd, el diseño del Aion S integra la aerodinámica para una innovación elegante y ergonómica. Con una longitud exterior de 4768 mm soportada por una distancia entre ejes de 2750 mm, el diseño reduce la resistencia a la rodadura para disminuir el consumo total de energía.

El Aion S está equipado con un sistema de accionamiento eléctrico integrado de alto rendimiento "tres en uno" y las celdas de las baterías NCM 811 de última generación de CATL. Alcanzando una potencia máxima de 150 kW y un par máximo de 350 Nm, su autonomía alcanza los 510 km (317 millas) conforme al ciclo NEDC.

El Aion S es también el primer vehículo de China que utiliza energía solar. Los paneles solares en el techo solar reducen la potencia necesaria para la carga y proporcionan un sistema de circulación y ventilación interna eficiente en términos energéticos.

El vehículo apuesta por el asistente de conducción autónoma de nivel 2, incluido un control de crucero adaptativo (ACC), un asistente para atascos (TJA) y un asistente de aparcamiento inteligente (APA). La inteligencia móvil funciona a través de comandos de voz inteligentes a través de Tencent, y de un sistema de desbloqueo de teléfonos inteligentes sin llave, que aumenta la seguridad y la eficiencia.

Acerca de GAC NE

Fundada en 2017, GAC New Energy Automobile Co., Ltd. (GAC NE), la empresa más reciente de GAC Group, está dedicada a la innovación y desarrollo de vehículos eléctricos. Con la misión de convertirse en un fabricante de automóviles eléctricos de clase mundial en los próximos tres a cinco años, GAC NE tiene como objetivo una capacidad de producción anual de 200.000 vehículos eléctricos, e invirtió 2130 millones de yuanes (310 millones de dólares) en una planta ecológica inteligente de última generación, finalizada en diciembre de 2018.

Para obtener más información sobre GAC NE, visite http://www.gacne.com.cn [http://www.gacne.com.cn/].

Foto -- https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/image/AionS1_1551456249073-HR.jpg [https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/image/AionS1_1551456249073-HR.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Zhang Siyi, Zhangsy@gacne.com.cn