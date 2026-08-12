Los Games of the Future Astana 2026 llegan a su fin tras 12 emocionantes días de competición

(Información remitida por la empresa firmante)

La principal celebración mundial de los phygital sports, donde el rendimiento físico se une al juego digital, concluyó su edición de 2026, reuniendo a atletas, aficionados y cadenas de televisión de todo el mundo

ASTANA, Kazajistán, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Los Games of the Future Astana 2026 powered by Samruk-Kazyna han concluido oficialmente tras 12 días de intensa competición. Más de 800 participantes procedentes de más de 50 nacionalidades se reunieron en Astana con el fin de competir por un premio total superior a los 4 millones de dólares estadounidenses. Algunos de los clubes deportivos y de esports más importantes del mundo se unieron a talentos emergentes phygital en ocho disciplinas, mientras milesde aficionados llenaron cuatro de los mayores recintos de la ciudad y cientos de millones más siguieron la acción en todo el mundo.

Del 29 de julio al 9 de agosto, los Games of the Future ofrecieron una muestra de rendimiento físico de élite, competición digital y estrategia, contando con atletas y clubes de todo el mundo que lucharon por los títulos en un programa que abarcó tanto deportes phygital comoalgunos de los títulos de esports más importantes del mundo. Doce días repletos de acción produjeron actuaciones destacadas y momentos memorables en todas las disciplinas, culminando con la coronación de ocho campeones en Astana.

Atletas y equipos se enfrentaron en una alineación que incluía:

Phygital Basketball presentado por Halyk Fund

Phygital Football UFL presentado por Samruk-Kazyna

Phygital Dancing presentado por SolidcoreResources

Phygital Shooter CS2 presentado por Yandex Go

Phygital Fighting presented by Kazzinc

Battle Royale PUBG: Battlegrounds presentado por Alatau City Bank

MOBA PC Dota 2 presentado por CenterCredit

MOBA Mobile MLBB presentado por Freedom.

Campeones coronados en todas las disciplinas

17 Gaming se alzó con la corona del Battle Royale, superando a GAM The Expendables para conseguir el título y un precio en metálico de 300.000 dólares. Team Vitality completó el podio en tercer lugar, por delante de una lista que también incluía a Twisted Minds, Geekay Esports y Team Falcons.

En Phygital Basketball, Wilders se alzó con una victoria decisiva en la final, llevándose a casa 100.000 dólares estadounidenses, en un torneo que también contó con clubes de renombre mundial como Valencia Basket y Boca Juniors. El baloncesto no fue la única disciplina que logró una victoria contundente: PlayTime se adjudicó el título de MOBA PC, marcando su primera gran victoria en los Games of the Future, superando a fuertes competidores como VICI Gaming, Xtreme Gaming y Execration.

La final de Phygital Football resultó igual de emocionante, con el NS Team alzándose con el título frente a los campeones del año pasado, Quetzales-Armadillos. En la competición también participaron clubes como Peñarol, Los Troncos FC y Orlando Pirates Fives, mientras que Franco Vitali superó una reñida competición de Phygital Dancing, que incluía al tres veces campeón mundial de Just Dance, Umutcan Tutuncu, para coronarse campeón.

En Phygital Shooter, Team KZ se abrió camino hacia la corona, derrotando a Liga Pro Team para convertirse en campeones tras cinco emocionantes días de competición en Beeline Arena, con Eternal Fire y Klan Pedrajas también dejando su huella. Archangel Michael lideró la clasificación en Phygital Fighting para hacerse con el título, mientras que Bigetron by Vitality completó la lista de campeones al ganar la competición MOBA Mobile después de una impresionante trayectoria en el torneo, terminando por delante de ONIC, Aurora Gaming, Team Falcons y Team Spirit.

Dan Merkley, consejero delegado de Phygital International, destacó: "Los Games of the Future Astana 2026 han demostrado al mundo lo que hace que el deporte phygital sea tan emocionante. Hemos visto competir a atletas y clubes extraordinarios, a aficionados apasionados llenar las sedes y a audiencias de todo el mundo disfrutar de una nueva experiencia que refleja el futuro del deporte. Astana representa otro importante paso adelante para un movimiento global que sigue creciendo en ambición, alcance y relevancia. Quiero agradecer al Gobierno de la República de Kazajistán, a nuestro Comité Organizador Local y a cada atleta, club, socio, voluntario y aficionado que lo hizo posible. Dejamos Kazajistán inspirados por lo que hemos logrado juntos y entusiasmados por el futuro del deporte phygital".

Los Games of the Future Astana 2026 también alcanzaron una importante audiencia global, con cobertura a través de 289 canales de distribución en más de 150 países y territorios, y en más de 20 idiomas, generando cientos de millones de visualizaciones en todo el mundo.

Puede seguir viendo las repeticiones completas de todas las disciplinas de los Games of the Future Astana 2026 en Phygital+, la plataforma de streaming dedicada al deporte phygital.

Notas para los redactores:

Acerca de Phygital International (PI):

Phygital International es el promotor de los deportes phygital a nivel mundial y se centra en la innovación y la redefinición del deporte. Es el custodio y titular de los derechos de los Games of the Future y supervisa el proceso de candidatura para cada ciudad anfitriona.

Si desea más información visite: https://phygitalinternational.com

Acerca de los Games of the Future (GOTF):

Los Games of the Future son un evento internacional anual que fusiona los mundos físico y digital, y representan la cúspide del deporte phygital. El torneo reúne a la próxima generación de héroes deportivos phygital de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos phygital. Los Games of the Future 2025 se celebraron en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, mientras que los Games of the Future 2026 tuvieron lugar en Astaná, Kazajistán.

Si desea más información visite: https://gofuture.games/

krisha@marylebonecommunications.com

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