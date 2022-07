Ganador del voto público en el concurso DESIGN TO NURTURE THE PLANET de Be Open

- Ganador del voto público de 2.000 euros seleccionado en el concurso internacional DESIGN TO NURTURE THE PLANET de Be Open para apoyar los ODS

LONDRES, 4 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- El último concurso de BE OPEN, "Diseño para nutrir el planeta", tuvo como objetivo atraer el talento y la creatividad de la comunidad mundial para centrarse en el ODS 2: Hambre cero. Bajo el paraguas del hambre cero, el ODS 2 no se trata solo de acabar con el hambre, sino también de lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. El concurso pidió soluciones innovadoras que puedan contribuir a cómo transformamos nuestros sistemas alimentarios para acabar con la inseguridad alimentaria y crear mejores condiciones para un mundo equitativo y ambientalmente próspero.

El objetivo del concurso es reconocer y promover los mejores proyectos de diseño desarrollados por la generación creativa más joven que sea capaz de abordar las tareas establecidas por el Programa ODS de las Naciones Unidas; para producir nuevas ideas con el potencial de un verdadero impacto.

Además del Primer, Segundo y Tercer Premio de 5.000, 3.000 y 2.000 euros respectivamente, otorgados a principios de este año por el jurado experto, el concurso ofreció dos premios más: el premio del Voto Público y el Premio Elección del Fundador.

La votación pública se llevó a cabo en línea en el sitio web del concurso y ayudó a seleccionar al ganador del Premio de la Votación Pública de 2.000 euros entre los 50 candidatos preseleccionados con las puntuaciones más altas del jurado. Felicitamos a Karl Balevsky desde Sofia, Bulgaria; Karl presentó su proyecto DropCrop que recibió más de 5.600 me gusta de los votantes.

Para acumular agua con fines agrícolas en zonas áridas, el sistema DropCrop aprovecha la diferencia de temperatura entre la noche y el día que suele ser bastante significativa. La condensación dentro de un hogar, provocada por nuestras actividades cotidianas, puede ser suficiente para apoyar el cultivo de verduras en un invernadero eficiente. El sistema permite recolectar gotas de condensación en superficies naturales y canalizarlas a través de tuberías hacia el interior del invernadero, proporcionando riego adicional.

BE OPEN y los socios del concurso están profundamente agradecidos a todos los participantes y votantes, que han dedicado su tiempo y creatividad a este concurso, haciendo más visible el problema de la inseguridad alimentaria y las posibles soluciones impulsadas por el diseño.

Este es el tercer año de la participación de BE OPEN en la ejecución de programas de competencia que recopilan ideas y proyectos para avanzar en los Objetivos Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas. Los programas anteriores se centraron en el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles y el ODS 12: Consumo y producción responsables.