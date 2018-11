Gap Inc. acelera la transformación digital con Microsoft Cloud (1)

Publicado 10/11/2018 21:35:04 CET

REDMOND, Washington, 10 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Este viernes, Gap Inc. comunicó que ha establecido una asociación estratégica con Microsoft Corp. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2295345-1&h=3674530977&u=https%3A%2F%2Fnews.microsoft.com%2Ftransform%2Fjeans-activewear-cloud-gap-inc-partners-microsoft-seamless-shopping%2F&a=asociaci%C3%B3n+estrat%C3%A9gica+con+Microsoft+Corp.] para impulsar sus estrategias de transformación digital y continuar creando nuevas experiencias para usuarios en todas las marcas, incluidas Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta, Hill City e Intermix. Gap Inc., que tiene a Microsoft como principal proveedor de nube, se centra en la innovación, la velocidad y la flexibilidad tecnológicas, y utiliza Microsoft Azure y Microsoft 365 para implementar nuevas capacidades de negocio y trabajar de forma más eficiente en toda la organización.

"Para seguir el ritmo del crecimiento de nuestro valor y nuestro negocio activo y el avance de nuestras tecnologías en línea y móviles, resulta crucial tener la capacidad de escalar nuestra tecnología en un entorno seguro", afirmó Sally Gilligan, directora de información de Gap Inc. "La plataforma Microsoft Azure otorga a nuestros equipos la capacidad de ofrecer capacidades innovadoras y personalizadas a nuestros clientes con una velocidad respaldada por la gran experiencia tecnológica del equipo de Microsoft".

Gap Inc. está trabajando codo con codo con Microsoft para migrar cientos de aplicaciones a Azure, centrándose en las experiencias personalizadas y sin complicaciones para los clientes cuando compren en tiendas, en línea y a través de medios móviles. Inicialmente, la compañía está trasladando a Azure las capacidades clave de inventario, almacenes y sitios web para lograr una computación fiable, escalable y rentable. Estas capacidades fundamentales son la base de una cartera de marcas y productos que se pueden adquirir en más de 90 países, a través de múltiples canales que incluyen más de 3100 tiendas gestionadas por la empresa. Al utilizar la plataforma de Microsoft Azure como una oferta de servicios, Gap Inc. está acelerando el tiempo de comercialización de nuevos servicios de atención al cliente, lo que permite a los clientes una mayor flexibilidad respecto al lugar y la forma en la que pueden realizar sus compras. La nube Microsoft Azure es compatible con el modelo DevOps de la empresa, a través del cual los ingenieros y los equipos de gestión de productos desarrollan, implementan y prueban nuevas capacidades con rapidez.

Al construir y centralizar su plataforma de datos en Azure, Gap Inc. ahora puede sacar partido a analíticas avanzadas y aprendizaje automático para lograr un mayor entendimiento con los clientes a través de los canales, y ofrecer marketing y servicios personalizados para todas las marcas de su cartera. La empresa está utilizando Microsoft Power BI para capacitar a más empleados de Gap Inc. para visualizar y actuar en función de la información para crear la mejor experiencia de cliente e impulsar el negocio.

Gap Inc. también está implementando soluciones de Microsoft 365 para proporcionar a sus empleados de todas sus marcas y funciones en todo el mundo formas más poderosas y creativas de comunicarse, colaborar y compartir perspectivas entre sí.

"Gap Inc. ha sido pionera mundial y líder en ventas minoristas desde que abrió su primera tienda en San Francisco en 1969", afirmó Shelley Bransten, vicepresidenta corporativa de ventas minoristas y bienes de consumo mundiales de Microsoft. "Estamos entusiasmados por asociarnos con ellos para modernizar aún más las aplicaciones de clientes y empleados, convertir los datos en dólares y desarrollar nuevas y potentes aplicaciones y servicios que impulsen la transformación digital y sitúen a los clientes en el centro de su negocio".

Acerca de Gap Inc.

Gap Inc. es un líder minorista mundial que ofrece ropa, accesorios, y productos de cuidado personal para hombres, mujeres, niños y bebés a través de las marcas Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta. En el ejercicio fiscal 2017 las ventas netas fueron de 15.900 millones de dólares. Los productos Gap Inc. están a la venta en más de 90 países en todo el mundo a través de tiendas operadas por la compañía, franquicias, y sitios de comercio electrónico. Para obtener más información, visite www.gapinc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2295345-1&h=3982154524&u=http%3A%2F%2Fwww.gapinc.com%2F&a=www.gapinc.com]:

Acerca de Microsoft

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) permite la transformación digital en la era de la computación inteligente en la nube y la computación inteligente periférica. Su misión es capacitar a todas las personas y organizaciones del planeta para alcanzar mayores logros.

