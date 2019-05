Gartner emite un informe donde Huawei Intelligent Computing lidera el crecimiento mundial en provisión de servidores

Publicado 09/05/2019 15:49:41 CET

- Según un informe de Gartner, Huawei Intelligent Computing lidera el crecimiento mundial y se clasifica entre los tres primeros en ingresos en el cuarto trimestre de 2018

SHENZHEN, China, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Gartner, una compañía líder mundial en investigación y asesoramiento de tecnologías de la información, ha publicado una nota de prensa titulada "Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in the Fourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5%" (Gartner afirma que los ingresos mundiales en servidores aumentaron un 17,8% en el cuarto trimestre de 2018 y los envíos crecieron un 8,5%). Los datos de la nota de prensa afirman que el negocio de servidores de Huawei alcanzó el tercer puesto mundial por ingresos en el cuarto trimestre de 2018, con una tasa de crecimiento interanual del 45,9%, la mayor tasa de crecimiento en servidores del mundo([1]).

Según la nota, los ingresos globales por servidores fueron de 21.862 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2018, lo cual supone un incremento interanual del 17,8%. En todo el mundo, se vendieron 3.472.886 servidores, lo que supone un aumento interanual del 8,5%. En el año 2018, los envíos de servidores en todo el mundo crecieron un 13,1 por ciento y los ingresos por servidores aumentaron un 30,1 por ciento en comparación con todo 2017.

Mientras los sectores se embarcan con mayor calado en su proceso de transformación digital, la transformación inteligente aún no ha desplegado todo su potencial. Puede preverse que la envergadura de la infraestructura de TI de las empresas acuse un notable impulso en los próximos años. A medida que esta tendencia vaya ganando fuerza, los requisitos en materia de infraestructura de TI irán en aumento. Los centros de datos tradicionales se exponen a un aumento de los gastos operativos (OPEX) debido al consumo de energía, la mano de obra y los costes de operación y mantenimiento, así como por el espacio que ocupan los equipos. Aquí es donde entra en juego la transformación inteligente para solucionar estos problemas con la máxima eficiencia. A su vez, las demandas informáticas a las que debe hacer frente la Inteligencia Artificial están creciendo de forma exponencial.

Huawei ha estado observando esta tendencia de cerca y tiene una visión clara de los desafíos que supone la transformación inteligente de los centros de datos. Huawei Intelligent Computing actúa sobre esta base desarrollando sus iniciativas de I+D en tres frentes: motores de aceleración inteligente, motores de gestión inteligente y soluciones innovadoras para centros de datos. Huawei ha actualizado sus servidores tradicionales basados en x86 a servidores inteligentes. Además, Huawei ofrece soluciones escalonadas que cubren todos los distintos escenarios de implementación --un solo nodo, a gran escala y a escala ultragrande--, satisfaciendo a la perfección los requisitos de transformación inteligente de los centros de datos de distintas dimensiones.

Además, Huawei mejoró la oferta con el lanzamiento de los conjuntos de chips Ascend 310/910 AI y la CPU basada en Kunpeng 920 ARM en octubre de 2018 y enero de 2019 respectivamente. Estos conjuntos de chips básicos potencian la oferta en materia de computación inteligente de Huawei: la plataforma informática Atlas AI y los servidores de la serie TaiShan. La cartera ampliada de productos cubre las situaciones nube-periferia-dispositivo para satisfacer diversos requisitos de computación.

Huawei Intelligent Computing está ampliando las fronteras del sector de la computación con su x86 FusionServer Pro, los servidores basados en TaiShan ARM y los productos Atlas de Ascend. Gracias a su buen posicionamiento, Huawei puede impulsar la transformación inteligente de los centros de datos para los clientes y facilitar la transformación del sector.

Asismismo, según el informe del cuarto trimestre de 2018 de Gartner, Huawei ha ocupado el primer puesto durante varios trimestres consecutivos, tanto por los envíos de servidores blade o de hoja como de servidores de cuatro conectores dentro del mercado chino. Todas estas estadísticas ponen de manifiesto la habilidad y la fortaleza de Huawei Intelligent Computing.

(Fuente 1: "Gartner Says Worldwide Server Revenue Grew 17.8% in the Fourth Quarter of 2018, While Shipments Increased 8.5%" (Gartner afirma que los ingresos mundiales en servidores aumentaron un 17,8% en el cuarto trimestre de 2018 y los envíos crecieron un 8,5%), 18 de marzo de 2019) (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-1...) [https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-03-1...]

Acerca de Huawei Huawei es un proveedor líder a nivel internacional en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para infraestructuras y dispositivos inteligentes. Con soluciones integradas en cuatro dominios clave (redes de telecomunicaciones, TI, dispositivos inteligentes y servicios en la nube), estamos comprometidos a llevar la tecnología digital a todas las personas, hogares y empresas para lograr un mundo completamente conectado e inteligente.

La cartera integral de productos, soluciones y servicios de Huawei es competitiva y segura. A través de la colaboración abierta con socios de ecosistema, creamos valor duradero para nuestros clientes, al trabajar para capacitar a las personas, enriquecer la vida doméstica e inspirar la innovación en empresas de todos los tipos y tamaños.

En Huawei, la innovación se centra en las necesidades de los clientes. Hacemos grandes inversiones en investigación básica y nos centramos en avances tecnológicos que impulsan el mundo. Tenemos más de 180.000 trabajadores y operaciones en más de 170 países y regiones. Fundada en 1987, Huawei es una empresa privada perteneciente en su totalidad a sus empleados.

Para obtener más información, visite el sitio web de Huawei en www.huawei.com [http://www.huawei.com/] o síganos en:http://www.linkedin.com/company/Huawei [http://www.linkedin.com/company/Huawei] http://www.twitter.com/Huawei [http://www.twitter.com/Huawei] http://www.facebook.com/Huawei [http://www.facebook.com/Huawei] http://www.youtube.com/Huawei [http://www.youtube.com/Huawei]

CONTACTO: CONTACTO: Zhong Wanni, +86-185-6666-2551, zhongwanni@huawei.com

Sitio Web: http://www.huawei.com/