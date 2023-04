GEEKOM X ASUS: AS 6 con tecnología AMD eclipsa a Intel NUC 13 Pro Arena Canyon

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- GEEKOM se complace en anunciar el lanzamiento de GEEKOM AS 6, una mini PC con tecnología AMD. Esta potente PC repleta de funciones es el resultado de una colaboración exclusiva entre GEEKOM y ASUS, con estas dos empresas líderes en la industria uniéndose para desarrollar conjuntamente una Mini PC con mejor rendimiento general que Intel NUC 13 Pro Arena Canyon, lo que la convierte en ¡la mejor opción para los juegos y la oficina del futuro!

GEEKOM y ASUS siempre se esfuerzan por brindar a los usuarios la experiencia de mini PC más óptima, y AS 6 es una prueba de ese compromiso. El AS 6, con la tecnología del procesador AMD Ryzen™ 9 6900HX, ofrece niveles de rendimiento sin precedentes para manejar sin esfuerzo cualquier tarea, desde jugar los juegos más recientes hasta el trabajo intensivo de oficina. Es realmente revelador descubrir que AMD Radeon™ Graphics 680M en AS 6 cuenta con una asombrosa mejora de rendimiento de casi un 90 % en comparación con Intel® Iris® Xe Graphics en NUC 13 Pro. Y la nueva tecnología de gráficos Radeon™ combinada con la memoria DDR5 ultrarrápida ofrece un rendimiento de juego hasta 2 veces más rápido que la última generación.

Diseñado teniendo en cuenta el rendimiento y el valor, el AS 6 ofrece un rendimiento excepcional a un precio asequible, potenciando la experiencia de élite para juegos, trabajo de oficina y más escenarios. Con un rendimiento general un 30 % mejor que el Arena Canyon a un precio más bajo, el AS 6 es una gran alternativa.

Esta mini PC AS 6 está diseñada para ofrecer el mejor rendimiento posible. Es compatible con ASUS Enhanced Software-MyASUS. MyASUS es compatible con Smart Fan, que incluye los modos Performance y Quiet para obtener la máxima velocidad del ventilador durante cargas pesadas o cambiar a un modo más silencioso para un funcionamiento silencioso. Su ventilador autolimpiante permite un rendimiento potente y duradero y un funcionamiento silencioso mientras mantiene temperaturas óptimas de la CPU.

Esta Mini PC incluye dos SSD PCIe Gen4 M.2 con hasta 2 TB de almacenamiento y memoria DDR5 de doble canal para manejar las tareas más exigentes. El AS 6 presenta la última conectividad inalámbrica: WiFi 6E y Bluetooth 5.2. Tiene dos puertos USB4, dos puertos HDMI 2.1, un puerto DisplayPort 1.4 y cinco puertos USB para una conectividad completa.

La mini PC AS 6, que cuenta con un potente procesador AMD, características impresionantes y un precio competitivo, es perfecta para jugadores, creadores de contenido y profesionales por igual. Cumple la promesa de GEEKOM y ASUS de ofrecer productos de alta calidad con experiencias de usuario superiores.

