GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP. anuncia el cambio de nombre

- GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP. (anteriormente Idle Lifestyle Inc.) anuncia el cambio de nombre y la fecha efectiva de consolidación de acciones y proporciona información actualizada sobre la posible transacción

VANCOUVER, BC, 11 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- GENERATIVE AI SOLUTIONS CORP. (anteriormente Idle Lifestyle Solutions Inc.). (la "Compañía") (CSE: IDLE.X) (FSE: 99L.F) (OTC: IDLSF) se complace en anunciar que ha cambiado su nombre de "Idle Lifestyle Inc." a "Generative AI Solutions Corp. "para reflejar su dirección estratégica prevista en inteligencia artificial y tecnología de aprendizaje automático, y que a partir del 13 de febrero de 2023 (la "Fecha de entrada en vigor"), los valores de renta variable de la Compañía, consistentes en acciones con voto subordinado de la Compañía (las "Acciones subordinadas") y acciones con voto múltiple de la Compañía (las "Acciones MV"), se consolidarán (la "Consolidación") sobre la base de una (1) acción postconsolidada en circulación por cada treinta (30) acciones preconsolidadas de la misma clase. Las Acciones Subordinadas comenzarán a cotizar en base Consolidada en la Bolsa de Valores de Canadá ("CSE") a la apertura de los mercados en la Fecha de entrada en vigor.

Como resultado de la Consolidación, en la Fecha de Entrada en Vigor, se emitirán y estarán en circulación un total de aproximadamente 4.733.696 Acciones Subordinadas, sujetas a ajustes por redondeo, y se emitirán y estarán en circulación aproximadamente 815.670 Acciones de Voto Múltiple con aproximadamente 1.228.680 Acciones Subordinadas reservadas para su emisión. No se emitirán fracciones de Acciones subordinadas y cualquier fracción de Acción subordinada posterior a la consolidación se redondeará al número entero de Acciones subordinadas más próximo. El símbolo de cotización sigue siendo "IDLE.X". Se ha asignado un nuevo número CUSIP para las Acciones Subordinadas posteriores a la consolidación: 37149M105.

El precio de ejercicio o conversión y el número de acciones subordinadas emitidas en virtud de cualquiera de los instrumentos convertibles en circulación de la Compañía se ajustarán proporcionalmente a la efectividad de la consolidación.

Los accionistas registrados a la Fecha de Entrada en Vigor que posean Acciones Subordinadas representadas por un certificado físico o un extracto DRS recibirán una carta de transmisión del agente de transferencias de la Sociedad, Endeavor Trust Company, con instrucciones sobre cómo canjear sus certificados o extractos DRS existentes por certificados o extractos DRS representativos de Acciones Subordinadas con posterioridad a la Consolidación.

La Compañía también se complace en proporcionar una actualización sobre el estado de la transacción potencial de combinación de negocios en el espacio de la tecnología de inteligencia artificial, que se anunció en el comunicado de prensa de la Compañía del 27 de enero de 2023 (la "Transacción Propuesta"). La Sociedad sigue negociando los términos de un acuerdo definitivo (el "Acuerdo de Transacción") con las partes respectivas y espera suscribir el Acuerdo de Transacción a corto plazo, momento en el que la Compañía difundirá un comunicado de prensa exhaustivo sobre los términos y condiciones formales de la Transacción Propuesta y el Acuerdo de Transacción. La conclusión de la Transacción Propuesta estará sujeta a una serie de condiciones, entre las que se incluyen la aprobación de la CSE y de los accionistas. No puede garantizarse que la Compañía celebre el Acuerdo de Transacción, o que la Transacción Propuesta se lleve a cabo tal como se contempla actualmente, o en absoluto.

En previsión de que la Compañía celebre el Acuerdo de Transacción a corto plazo y de que la Transacción Propuesta pueda constituir un cambio fundamental de conformidad con las políticas de la CSE, la negociación de las Acciones Subordinadas se ha interrumpido de conformidad con las políticas de la CSE y permanecerá interrumpida hasta el momento en que toda la documentación requerida en relación con la Transacción Propuesta haya sido presentada y aceptada por la CSE y se haya aprobado la reanudación de la negociación.

En nombre de la Junta

Patrick GrayConsejero delegado y Director

Idle Lifestyle Inc.Gratuito Norteamérica: +1-833-879-7632Fuera de Norteamérica: +1-406-879-7632investors@idle-lifestyle.com www.idle-lifestyle.com

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" que puede incluir, aunque no exclusivamente, información relativa a las actividades, acontecimientos o desarrollos que la compañía espera o prevé que se produzcan o puedan producirse en el futuro. Dicha información prospectiva se identifica a menudo, pero no siempre, por el uso de palabras y frases como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "programa", "estima", "prevé", "pretende", "anticipa" o "cree", o variaciones (incluidas variaciones negativas) de dichas palabras y frases, o afirma que determinadas acciones, acontecimientos o resultados "pueden", "podrían", "deberían", "podrán" o "se llevarán a cabo", "ocurrirán" o "se conseguirán". Dicha información prospectiva incluye, entre otras cosas, información relativa a: los planes y estrategias de la empresa; y las futuras contribuciones del nuevo directivo y consejero. Para extraer conclusiones o realizar las previsiones o proyecciones que figuran en la información prospectiva suelen aplicarse diversos supuestos o factores. Dichas suposiciones y factores se basan en la información de que dispone actualmente la Compañía.

La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores de riesgo que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. Dichos riesgos incluyen los relacionados con el aumento de la competencia y las actuales condiciones financieras mundiales, los riesgos de acceso y suministro, la dependencia de personal clave, los riesgos operativos, los riesgos normativos, los riesgos de financiación, capitalización y liquidez. Aunque la empresa ha intentado identificar los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que hagan que los resultados no sean los previstos, estimados o deseados. No puede garantizarse que dicha información resulte exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en tales declaraciones. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La Compañía no asume obligación alguna, salvo que la ley exija lo contrario, de actualizar estas declaraciones prospectivas si cambian las creencias, estimaciones u opiniones de la dirección, u otros factores.

La Bolsa de Valores de Canadá no ha revisado ni acepta responsabilidad alguna por la adecuación o exactitud del contenido de este comunicado de prensa.

