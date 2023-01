GEP GLOBAL SUPPLY CHAIN VOLATILITY INDEX: DESCENSO DE LA DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS (1)

Note: Full historic data going back to January 2005 is available, please contact derek.creevey@gep.com and economics@ihsmarkit.com.

- LA DEMANDA MUNDIAL DE MATERIALES Y COMPONENTES SIGUE DISMINUYENDO EN DICIEMBRE, LO QUE APUNTA A UNA MAYOR PROBABILIDAD DE RECESIÓN: GEP GLOBAL SUPPLY CHAIN VOLATILITY INDEX

Las empresas informan de un aumento de la creación de existencias de seguridad, especialmente en Europa y Norteamérica, revirtiendo en parte los recientes esfuerzos de reducción de existencias de las empresas

El resurgimiento de COVID-19 en China aumentó la volatilidad de la cadena de suministro, contrarrestando las mejoras registradas durante el segundo semestre de 2022

Las cadenas de suministro europeas siguieron siendo las más tensas en diciembre

CLARK, N.J., 19 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El GEP Global Supply Chain Volatility Index — un indicador adelantado que hace un seguimiento de las condiciones de la demanda, la escasez, los costes de transporte, las existencias y los pedidos pendientes- muestra un descenso de la demanda de materias primas, productos básicos y otros componentes necesarios para suministrar bienes y servicios acabados en diciembre, lo que refleja el creciente riesgo de un periodo recesivo en el futuro.

Además, un mayor número de empresas están haciendo acopio de existencias de seguridad, sobre todo en Europa y Norteamérica, debido al resurgimiento de las infecciones por COVID-19 en China y al aumento de la preocupación por la oferta y los precios en el futuro, revirtiendo en parte los esfuerzos de reducción de existencias observados en los seis meses anteriores.

Como resultado de una mayor acumulación de existencias de seguridad y del empeoramiento de la escasez de mano de obra, el GEP Global Supply Chain Volatility Index aumentó -de 1,15 en noviembre a 1,61 en diciembre-deteniendo las mejoras en las cadenas de suministro mundiales, que comenzaron en el verano de 2022.

John Piatek, vicepresidente de consultoría de GEP, comentó los últimos resultados: "Estamos pasando de un mercado de vendedores a uno de compradores, y las empresas deberían oponerse con fuerza a todas las subidas de precios de sus proveedores, lo que seguirá impulsando la inflación a la baja. La caída de la demanda indica la creciente probabilidad de una recesión mundial en el primer semestre de 2023".

Las principales conclusiones del informe de diciembre:

DEMANDA : La demanda de componentes, materias primas, productos básicos y cualquier otro artículo que las empresas necesiten para suministrar sus bienes y servicios siguió disminuyendo en diciembre, especialmente en Norteamérica.

: La demanda de componentes, materias primas, productos básicos y cualquier otro artículo que las empresas necesiten para suministrar sus bienes y servicios siguió disminuyendo en diciembre, especialmente en Norteamérica. INVENTARIOS : Los informes de las empresas mundiales sobre la acumulación de existencias de seguridad han aumentado desde noviembre, lo que constituye un factor clave detrás del aumento de diciembre en el Índice de Volatilidad de la Cadena de Suministro Global de GEP.

: Los informes de las empresas mundiales sobre la acumulación de existencias de seguridad han aumentado desde noviembre, lo que constituye un factor clave detrás del aumento de diciembre en el Índice de Volatilidad de la Cadena de Suministro Global de GEP. ESCASEZ DE MANO DE OBRA: Las empresas informan de un repunte de la escasez de mano de obra, lo que hace que la capacidad de los proveedores esté al límite.

Las empresas informan de un repunte de la escasez de mano de obra, lo que hace que la capacidad de los proveedores esté al límite. ESCASEZ DE MATERIALES: La escasez mundial de suministros se encuentra en su nivel más bajo desde septiembre de 2020, ya que los proveedores siguen ajustándose a las condiciones del mercado. La relajación de la demanda ha reducido la competencia por los artículos.

La escasez mundial de suministros se encuentra en su nivel más bajo desde septiembre de 2020, ya que los proveedores siguen ajustándose a las condiciones del mercado. La relajación de la demanda ha reducido la competencia por los artículos. TRANSPORTE: Los costes del transporte alcanzan su nivel más bajo en más de dos años, lo que pone de relieve la menor presión sobre el transporte marítimo, ferroviario, aéreo y por carretera.

Los costes del transporte alcanzan su nivel más bajo en más de dos años, lo que pone de relieve la menor presión sobre el transporte marítimo, ferroviario, aéreo y por carretera. VOLATILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO REGIONAL: Las cadenas de suministro que alimentan a Europa siguen siendo las más tensas, en comparación con Asia y Norteamérica, en diciembre.

ACERCA DEL GEP GLOBAL SUPPLY CHAIN VOLATILITY INDEX

El GEP Global Supply Chain Volatility Index es elaborado por S&P Global y GEP. El GEP Global Supply Chain Volatility Index se deriva de las encuestas PMI™ de S&P Global, enviadas a empresas de más de 40 países, con un total de unas 27.000 empresas. Estos países representan el 89% del producto interior bruto (PIB) mundial (fuente: World Development Indicators del Banco Mundial).

La cifra principal es el GEP Global Supply Chain Volatility Index. Se trata de una suma ponderada de seis subíndices derivados de datos de PMI, PMI Comments Trackers y PMI Commodity Price & Supply Indicators compilados por S&P Global.

El GEP Global Supply Chain Volatility Index se calcula utilizando una suma ponderada de las puntuaciones z de los seis índices. Las ponderaciones se determinan analizando el impacto que cada componente tiene en los plazos de entrega de los proveedores mediante un análisis de regresión.

Las seis variables utilizadas son: 1) JP Morgan Global Quantity of Purchases Index, 2) el Indicador de Escasez de Suministros de Todos los Artículos, 3) el Indicador de Presión sobre los Precios del Transporte, y los datos del Rastreador de Comentarios del Fabricación PMI para 4) la acumulación de existencias debido a preocupaciones sobre el suministro o los precios, y el aumento de los retrasos debido a 5) la escasez de personal y 6) la escasez de artículos.

Un valor por encima de 0 indica que la capacidad de la cadena de suministro está al límite y que la volatilidad de la cadena de suministro está aumentando. Cuanto mayor sea el valor por encima de 0, mayor será el grado de agotamiento de la capacidad.

Un valor inferior a 0 indica que la capacidad de la cadena de suministro está infrautilizada, lo que reduce la volatilidad de la cadena de suministro. Cuanto más por debajo de 0, mayor es el grado de infrautilización de la capacidad.

También se publica un Índice de Volatilidad de la Cadena de Suministro a nivel regional para Europa, Asia, Norteamérica y el Reino Unido. Los índices regionales miden el rendimiento de las cadenas de suministro conectadas a esas partes del mundo.

Para más información sobre las encuestas PMI, PMI Comments Trackers y PMI Commodity Price & Supply Indicators, o sobre las metodologías del GEP Supply Chain Volatility Index, póngase en contacto con economics@ihsmarkit.com .

