Gilead encabeza el Pharmaceutical Innovation Index por primera vez

-Resurgir continuado de Big Pharma entre las 10 principales empresas, la mayoría de las nuevas aprobaciones ahora de biotecnología

LONDRES, 2 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- El noveno Pharmaceutical Innovation Index anual, publicado por IDEA Pharma hoy, ve mejor a Gilead en la industria por primera vez.

El Pharmaceutical Innovation Index mide, puntúa y celebra la capacidad de una empresa para ofrecer innovación a los pacientes, evaluando objetivamente el rendimiento basado en un período de cinco años (2013-2018) y opera en una premisa sencilla: Si le diste la misma molécula a dos empresas diferentes en fase temprana, ¿quién obtendría el mejor resultado?

Gilead ha aumentado consistentemente, un lugar por año desde 2016, hasta la cima de la clasificación, con un rendimiento antiviral sobresaliente - en 2018, Gilead derivó el 60% de sus ingresos de nuevos fármacos, más del doble que cualquier otra compañía, y 6 veces más que el promedio en todo el Top 30. El mayor elevador de este año es Eli Lilly, subiendo 10 posiciones en un fuerte rendimiento en toda la tabla. Del mismo modo, Sanofi ha ganado nueve puestos, año tras año, mientras que el 2018 de Pfizer le vió ganar más aprobaciones que cualquier otra compañía

Pharmaceutical Innovation Index 2019

2019 Compañías 2018 Cambio --- 1 2 +1 Gilead --- 2 5 +3 AbbVie --- 3 13 +10 Eli Lilly --- 4 9 +5 Pfizer --- 5 7 +2 Merck & Co. --- 6 15 +9 Sanofi --- 7 10 +3 Novo Nordisk --- 8 8 +0 Roche --- 9 3 -6 Novartis --- 10 13 +3 GSK ---

En un año que mostró un número récord de nuevas aprobaciones de fármacos en la FDA, es notable que más de la mitad eran para enfermedades raras, y 39 de las 59 aprobaciones de la FDA fueron a biotecnología de tamaño pequeño a mediano (empresas fuera del Top 30), sugiriendo que hay una innovación significativa y desafíos de productividad para las grandes farmacéuticas en los próximos años.

Sobre el Index, el consejero delegado de IDEA Pharma, Mike Rea, comentó: "El Pharmaceutical Innovation Index no es un juego de azar; el éxito se logra mediante el descubrimiento y el desarrollo de medicamentos de gran significado y la obtención de esos medicamentos para comercializar, y para los pacientes. Lo que ha logrado Gilead es notable: han redefinido el éxito de esta industria, lanzando medicamentos verdaderamente significativos, y adoptando la novedad y la originalidad sobre el incrementalismo. El Index también muestra que la innovación exitosa no se distribuye uniformemente-más de la mitad de las 30 principales empresas no lograron una aprobación en 2018, sugiriendo fuertes vientos en contra de las compañías farmacéuticas que no han adoptado la nueva era."

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/843535/Pharmas_most_innovative_companies__2019.jpg

