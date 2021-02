Givenchy viste a The Weeknd para el 55 Super Bowl Halftime Show

El director creativo Matthew M. Williams diseñó piezas personalizadas especialmente para la actuación de la superestrella

PARÍS, 8 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- La Casa de Givenchy se complace en anunciar que el cantante canadiense The Weeknd llevó un traje personalizado diseñado por el director creativo Matthew M. Williams en la Super Bowl LV en Tampa, Florida, el domingo 7 de febrero de 2021.

https://mma.prnewswire.com/media/1433271/Givenchy.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1433271/Givenchy.jpg]

Para ver el comunicado multimedia, haga clic: https://www.multivu.com/players/uk/8849451-givenchy-dresses-... [https://www.multivu.com/players/uk/8849451-givenchy-dresses-...].

Durante el Super Bowl LV Halftime Show, The Weeknd llevaba una chaqueta totalmente bordada a mano con cristales, realizada por el taller Givenchy Haute Couture en París. Una hazaña de savoir-faire, que requirió cuatro bordadores y más de 250 horas para completarla. Esta chaqueta se llevaba sobre una camisa de popelín de algodón negro y pantalones de lana con corbata de cuero negro, y guantes, así como derbis blanco y negro. El atuendo especial para esta actuación de The Weeknd refleja la sastrería afilada, el minimalismo y el intenso contraste que Williams trajo a su colección debut para la Casa de Givenchy.

"Es realmente un honor haber vestido a The Weeknd para su increíble show de Super Bowl", dijo Matthew M. Williams. "Para mí, la moda se trata de infundir lo que llevas con una personalidad única, y The Weeknd dio vida a su look con su energía, carácter y sentido del estilo."

La actuación cinematográfica de la Super Bowl LV de The Weeknd fue seguida por una audiencia estimada de más de 100 millones de espectadores que sintonizaron para ver el partido del campeonato NFL entre los Tampa Bay Buccaneers y los Kansas City Chiefs en el Raymond James Stadium en Tampa.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1433271/Givenchy.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1433271/Givenchy.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433270/Givenchy_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1433270/Givenchy_Logo.jpg]

Contacto:Givenchy+33 1 44 31 50 00givenchyvip@givenchy.com[mailto:givenchyvip@givenchy.com]

https://mma.prnewswire.com/media/1433270/Givenchy_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1433270/Givenchy_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Sarah Goetz Salomon, Givenchy, +33 1 44 31 51 01

Sitio Web: https://www.givenchy.com/