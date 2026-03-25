Glion y Les Roches lideran la formación del hospitality a nivel mundial, según el QS Rankings de 2026, destacando a Somm

Les Roches Global Hospitality Education consigue un destacado segundo puesto en el QS Rankings, reafirmando su liderazgo en la formación de talento para la industria global del hospitality.- Con una tasa de inserción laboral del 94%, los estudiantes reciben de media entre tres y cinco ofertas de trabajo al graduarse, además de más de 200 visitas de reclutadores cada semestre.- Cuenta ya con una red mundial de más de 16.000 antiguos alumnos alrededor de más de 130 países.

los estudiantes reciben de media entre tres y cinco ofertas de trabajo al graduarse, de reclutadores cada semestre.- Cuenta ya con una red mundial de más de 16.000 antiguos alumnos alrededor de más de 130 países. Glion Institute of Higher Education sube tres puestos hasta alcanzar el tercer lugar a nivel mundial, lo que supone un notable reconocimiento a su sólida posición en el sector del lujo y a la excelencia de sus programas de grado y posgrado. En la actualidad, Glion cuenta- Con una tasa de inserción laboral del 98% en los tres meses posteriores a la graduación y más de 250 empresas que visitan el campus cada año para reclutar personal.- Con más de 18.000 exalumnos repartidos por 164 países

y más de empresas que visitan el campus cada año para reclutar personal.- Con más de repartidos por Glion y Les Roches cuentan con la acreditación del Consejo Suizo de Acreditación y de NECHE.

Los graduados de Les Roches y Glion están preparados para ocupar altos cargos en una industria que podría enfrentar un déficit de 8.6 millones de trabajadores en 2035, según el World Travel & Tourism Council.

(Información remitida por la empresa firmante)

LAUSANNE, Switzerland, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Sommet Education, la red líder de instituciones de gestión hospitality y artes culinarias - entre las que se incluyen École Ducasse, Glion, Les Roches, Indian School of Hospitality e Invictus Education- anuncia los resultados obtenidos por sus instituciones insginia en el QS World University Rankings for Subject de 2026, en la categoría de gestión hotelera y de ocio.

Glion se sitúa en el tercer puesto a nivel mundial, consolidando su reputación como institución boutique de lujo dedicada al hospitality. Con una puntuación de 89,9/100 en reputación académica y de 93,5 en reputación entre los empleadores, Glion se distingue por su compromiso con la excelencia y la educación personalizada, formando a graduados que encarnan los estándares más altos de servicio de lujo y liderazgo.

Les Roches se mantiene en un destacado segundo puesto en el ranking mundial, lo que reafirma su posición como un competidor innovador en la formación de hospitality. Con una puntuación de 91,3 en reputación académica y una puntuación de 94 entre los empleadores, la institución es reconocida entre sus compañeros y referentes de la industria por formar a líderes con visión de futuro y espíritu emprendedor.

Spencer Coles, CEO de Sommet Education, comentó, "el reconocimiento tanto académico como por parte de los empleadores a Glion y Les Roches reafirma el atractivo de nuestro modelo educativo en la industria del hospitality actual. Ofrecer soluciones a medida, expandir nuestro alcance global y avanzar en un plan de investigación nos ayuda a moldear el futuro de nuestro sector".

Más información de las escuelas: Glion; Les Roches; Sommet Eduaction

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2941230...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1280685...

CONTACTO: Anouck Weiss, CHIEF COMMUNICATION OFFICER media@sommet-education.com sommet-education.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/glion-y-les-roches-lideran-la-formacion-del-hospitality-a-nivel-mundial-segun-el-qs-rankings-de-2026-destacando-a-sommet-education-con-dos-marcas-entre-las-mejor-clasificadas-302724621.html