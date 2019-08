Glycomine, Inc. anuncia la financiación de $33 millones para el tratamiento de enfermedades congénitas de glicosilación

Publicado 07/08/2019 14:18:28 CET

SAN CARLOS, California, 7 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Glycomine, Inc., una compañía de biotecnología centrada en el desarrollo de tratamientos nuevos para enfermedades raras, ha anunciado hoy que ha obtenido 33 millones de dólares en la ronda B de financiación liderada por Novo Holdings A/S. La financiación se utilizará para promover el tratamiento de reemplazo de sustrato para PMM2-CDG (CDG-1a), la forma más extendida en el espectro de enfermedades congénitas de glicosilación (CDG) a ensayos clínicos de etapa temprana.

Se obtuvo financiación adicional de inversores nuevos de Asahi Kasei Pharma Corporation y Mission Bay Capital, además de inversores existentes como Sanderling y Chiesi Ventures. "El tratamiento novedoso de Glycomine es muy prometedor para abordar una necesidad médica insatisfecha", comentó Kenneth Harrison, doctorado, Novo Ventures. "Creemos que el enfoque de Glycomine tiene el potencial de abordar directamente los síntomas más debilitantes de PMM2-CDG".

Peter McWilliams, doctorado, director ejecutivo en funciones se unirá a la compañía como director ejecutivo a tiempo completo en relación con la financiación. "Me alegra mucho tener la oportunidad de unirme a la compañía en este momento y promover su tratamiento con potencial de ofrecer alivio a los pacientes y familiares afectados por esta terrible enfermedad", comentó Peter McWilliams. "La financiación de ronda B nos permitirá progresar de manera significativa en la clínica. Nos encanta contar con la ayuda de un equipo de inversores con tanto conocimiento y experiencia y les agradecemos la ayuda que han prestado al equipo".

También relacionado con la financiación, Kenneth Harrison, doctorado, se unirá a la junta directiva junto a Chris Starr, doctorado, el cofundador de BioMarin y Raptor Pharmaceuticals. Chris Starr comentó, "Es un momento interesante en la compañía ya que nos preparamos para la clínica y tenemos la oportunidad influir de manera significativa en la comunidad CDG".

Acerca de PMM2-CDG

PMM2--CDG (también llamado CDG-1a) es la forma más prevalente en el espectro de enfermedades congénitas de glicosilación (CDG) que provoca una formación incompleta de las cadenas glicanas que son esenciales para la estructura y la función de muchas proteínas glucosiladas. PMM2-CDG es producto de una deficiencia en la encima fosfanomutasa 2 (codificada por el gen PMM2). La enfermedad afecta a muchos sistemas del cuerpo y tiene como resultado síntomas tales como hipotonía, enfermedad hepática, episodios similares a apoplejía, y disfunción del sistema inmune y del sistema nervioso. No existe cura para más de 1000 pacientes diagnosticados con esta enfermedad.

Acerca de Glycomine, Inc.

Glycomine está desarrollando medicamentos huérfanos para enfermedades monogénicas graves del metabolismo y plegado erróneo de proteínas para las que no existen opciones terapéuticas. El enfoque de la compañía es combinar tratamientos de reemplazo; sustratos, encimas o proteínas; con sistemas de liberación que consisten en nanomateriales biológicos o ligandos que se dirigen a las moléculas del interior de las células de órganos relevantes a nivel clínico. La compañía tiene su sede central en San Carlos, California. Lea más información en www.glycomine.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2543553-1&h=2943719069&u...].

Acerca de Novo Ventures

Novo Holdings es una sociedad danesa de responsabilidad limitada propiedad de Novo Nordisk Foundation. La compañía es la empresa tenedora de Novo Group y consta de Novo Nordisk A/S, Novozymes A/S y NNIT A/S, es la responsable de gestionar los bienes de la fundación. Además de ser el mayor accionista de las compañías de Novo Group, Novo Holding ofrece capital inicial y capital de riesgo a compañías en desarrollo, coge posiciones de titularidad en compañías establecidas en los campos de ciencias biológicas y gestiona una amplia cartera de bienes financieros. Novo Ventures (EE.UU.), Inc. es propiedad de Novo Holdings y ofrece servicios de asesoría a Novo Holdings. Lea más información en www.novoholdings.dk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2543553-1&h=2822200916&u...].

