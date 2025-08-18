La gobernanza de base, impulsora del desarrollo de uno de los 100 distritos más importantes de China

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 18 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Un grupo de expertos y académicos en los campos del desarrollo económico y la gobernanza social se reunieron recientemente en Pekín para explorar cómo el distrito de Yuhang en la ciudad de Hangzhou, provincia de Zhejiang, en el este de China, promovió la prosperidad común a través de una consulta democrática de base puesta a prueba en la aldea de Xiaogucheng durante más de 20 años, y tratar de inspirarse en su éxito.

En las últimas dos décadas, la aldea Xiaogucheng ha evolucionado desde un modelo de "asuntos de la aldea decididos mediante discusión colectiva" a un modelo de "asuntos públicos resueltos mediante deliberación pública", perfeccionando su enfoque a través de la práctica continua.

El Comité del Partido de la Aldea de Xiaogucheng ha promovido constantemente la consulta democrática, abordando cuestiones que van desde la mejora de la habitabilidad hasta el desarrollo de la aldea. Este camino de desarrollo, cada vez más claro, ha impulsado la armonía y la estabilidad social, un rápido desarrollo económico, la mejora del nivel de vida y la mejora del entorno urbano y rural. En 2024, los ingresos colectivos de la aldea alcanzaron los 12,18 millones de yuanes, con una renta disponible per cápita de 58.414 yuanes, lo que representa un aumento de 38 y 9,16 veces, respectivamente, en comparación con 2005.

"El principio de 'asuntos públicos resueltos mediante deliberación pública' está profundamente arraigado y prospera en Yuhang", señaló un funcionario del distrito. Durante 20 años, el distrito de Yuhang ha perfeccionado su enfoque de "asuntos comunitarios resueltos mediante debate colectivo", impulsando un nuevo modelo de gobernanza comunitaria basado en la cocreación, la gestión conjunta y los beneficios compartidos. Esta base se ha convertido en un motor para el desarrollo económico regional de alta calidad.

En 2024, el PIB del distrito de Yuhang creció un 6 % interanual, alcanzando los 335.567 millones de yuanes, manteniéndose como la mayor economía de Zhejiang en términos de producción y liderando la tasa de crecimiento de Hangzhou. La renta disponible per cápita rural aumentó un 6,2% interanual, superando los 58.000 yuanes, lo que marca el octavo año consecutivo encabezando las evaluaciones integrales de Hangzhou.

Desde el éxito local de la aldea de Xiaogucheng hasta los logros a nivel de distrito de Yuhang, el modelo de "asuntos públicos resueltos mediante deliberación pública" ha demostrado el poder dinámico de las prácticas democráticas de base con características chinas para impulsar el desarrollo social y económico de alta calidad.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-gobernanza-de-base-impulsora-del-desarrollo-de-uno-de-los-100-distritos-mas-importantes-de-china-302532175.html