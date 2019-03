El Gobierno de Dominica emite declaración oficial sobre la lista revisada de jurisdicciones no cooperativas de la UE

Publicado 13/03/2019 17:06:55 CET

ROSEAU, Dominica, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- El Gobierno de Dominica está sumamente en desacuerdo con la nueva lista emitida hoy por el Consejo Europeo, que injustamente y sin justificación adecuada nombra y deshace a los países como jurisdicciones fiscales no cooperativas, y en particular por la inclusión de Dominica al respecto.

La agrupación regional de la UE decidió, en 2017, adoptar un nuevo conjunto de normas tributarias por encima de la establecida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la organización internacional encargada por una amplia gama de Estados miembro para vigilar y establecer normas de cumplimiento de la buena gobernanza fiscal. Cuando esta lista se emitió por primera vez en diciembre de 2017, Dominica y otras islas del Caribe se pusieron en una lista gris y la UE pidió que se comprometiera a hacer ciertos cambios en el plazo de un año para evitar que se les pusiera en una lista negra.

Dominica fue puesto en la lista gris en diciembre 2017 a pesar de la devastación completa de María en septiembre de 2017. Con nuestro país cerrado después de María, sin electricidad por toda la isla, las comunicaciones interrumpidas, nuestra gente sin hogar y en la necesidad desesperada de asistencia inmediata, el 90% de los hogares dañados y en algunos casos destruidos, carreteras intransitables, empresas cerrando por un período prolongado, la UE no nos dio, en nuestra condición devastada, más tiempo que a cualquier otro país para cumplir con sus demandas.

A pesar de estas circunstancias y condiciones tan difíciles y devastadoras, nos aseguramos de que cumplimos con todos los cambios legislativos solicitados por la UE. Las actuaciones del Parlamento se emitieron en directo, donde se consideraron y debatieron estos cambios.

Es importante señalar que uno de los requisitos solicitados por la UE es la Unión de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, que exige la sanción de la OCDE. Esto habría permitido la aprobación de la ley de intercambio automático de información, que la UE había solicitado. Habíamos solicitado desde el 31 de mayo de 2017 a la OCDE que se uniera a ese Convenio. Subsiguientes correspondencias incluyendo cartas fechadas el 23 de febrero de 2018, el 29 de agosto de 2018 y el 19 de diciembre de 2018 reiteraron nuestro compromiso y deseo de unirnos ese 2018. Sin embargo, y a través de ninguna falta del gobierno de Dominica, no tenemos hasta la fecha el despacho definitivo desde la OCDE o una respuesta sustantiva a nuestra solicitud.

Los ministros superiores del gobierno, entre ellos el Ministro de Asuntos Exteriores y los funcionarios públicos, han explicado estos hechos y la falta de respuesta a nuestra solicitud de adhesión a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria, a los representantes de la UE, al Grupo de Código de Conducta de la UE, EU TAXUD y al Consejo de la UE en numerosas ocasiones.

En febrero de este año, escribimos a la UE solicitando una prórroga de tiempo para permitir que se obtenga una respuesta de la OCDE a nuestra solicitud. Lamentablemente, no recibimos respuesta.

Hoy y a pesar de los hechos indiscutibles que se establecen anteriormente, hemos sido incluidos en la lista negra por la UE sobre los "motivos" que "Dominica no aplica ningún intercambio automático de información financiera, no ha firmado y ratificado el Convenio Multilateral de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua enmendado y aún no ha resuelto estas cuestiones."

Esta afirmación de los motivos es engañosa y manifiestamente injusta. La única razón por la que Dominica "no ha firmado y ratificado el Convenio Multilateral de la OCDE sobre Asistencia Administrativa Mutua enmendado" es que la OCDE no ha dado la fecha a Dominica para firmar. En otras palabras, Dominica está siendo penalizado mientras está a la espera de una respuesta, y a pesar de que había y no hay nada más que pueda hacer o podría haber hecho.

De hecho, y en aras de una respuesta favorable, preparamos la legislación para llevar al Parlamento en enero de este año para que el Parlamento apruebe y pase estos convenios a ley. Tuvimos que retirar esos efectos cuando no se recibió autorización de la OCDE.

La UE ha tenido un muy buen socio de desarrollo de Dominica y ha respondido de manera positiva y muy tangible y ha estado trabajando con Dominica muy estrechamente para responder a los desafíos del huracán María.

En todas las circunstancias, estamos realmente sorprendidos y consternados por la decisión del Consejo EU ECOFIN que se ha comunicado hoy.

A toda costa, nos esforzaremos por que la OCDE responda a nuestra petición de abordar esta única cuestión pendiente con la UE a fin de que Dominica pueda retirarse de esta lista lo antes posible.

Emitido por el Gobierno de Dominica

