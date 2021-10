El Gobierno francés concede dos distinciones a Peter Borer

The Consul General of France to Hong Kong and Macau, Mr Alexandre Giorgini (left) and HSH Chief Operating Officer, Mr Peter Borer, at The Peninsula Hong Kong

The Consul General of France to Hong Kong and Macau, Mr Alexandre Giorgini (left) and HSH Chief Operating Officer, Mr Peter Borer, at The Peninsula Hong Kong - THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED/PR NEWSW

-El Gobierno francés concede las distinciones de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur y Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole a Peter Borer

HONG KONG, 8 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH) se complace en anunciar que el Gobierno francés ha concedido la distinción de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur y Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole al director de Operaciones de HSH, Peter Borer, en una ceremonia privada celebrada en The Peninsula Hong Kong el 6 de octubre.

La Order of the Légion d'Honneur fue creada por Napoleón Bonaparte el 19 de mayo de 1802. Es la más alta condecoración de Francia y se divide en cinco grados: Chevalier (Caballero), Officier (Oficial), Commandeur (Comandante), Grand Officier (Gran Oficial) y Grand Croix (Gran Cruz).

En su intervención en la ceremonia, el Cónsul General de Francia en Hong Kong y Macao, Alexandre Giorgini, declaró: "Esta ceremonia es absolutamente excepcional, ya que voy a conceder a Borer no una, sino dos destacadas distinciones. En reconocimiento a su destacada labor con Francia y con las empresas francesas, a su inquebrantable compromiso con el proyecto de ThePeninsula en París y a su dedicación a la promoción de la cultura gastronómica francesa, el Gobierno francés ha decidido conceder a Borer los títulos de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur y Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole".

Borer dijo: "Estoy encantado y me siento honrado por haber recibido el honor de Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur y Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole. Me gustaría agradecer al Gobierno francés y al Consulado de Francia en Hong Kong y Macao por haberme concedido este reconocimiento y este honor, que me gustaría compartir con todos mis colegas y amigos. The Peninsula tiene una larga relación con Francia y la apertura de The Peninsula Paris, nuestro primer Peninsula en Europa, fue uno de los momentos de mayor orgullo en la historia de nuestra empresa. Este galardón se otorga en nombre del servicio y, por lo tanto, me gustaría dedicar estas dos medallas a mis difuntos padres, que me enseñaron desde pequeño el privilegio y el honor que supone servir a los demás".

Borer se incorporó a HSH en 1981 y fue nombrado director general de The Peninsula Hong Kong en 1994, asumiendo una responsabilidad regional adicional en 1999. En abril de 2004 fue nombrado Director de Operaciones del grupo. Borer se graduó en la Ecole hôtelière de Lausanne (Suiza) y actualmente es miembro del Consejo Asesor Internacional de la escuela. En 2019, fue reconocido con el Premio a la Trayectoria de la Red de Antiguos Alumnos de la École hôtelière de Lausana. También es miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Gestión de Hostelería y Turismo de la Universidad China de Hong Kong y miembro del Consejo Asesor del Gleneagles Hong Kong Hospital.

Acerca de The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (HSH)

Constituida en 1866 y cotizando en la Bolsa de Hong Kong (00045), The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited es la sociedad de cartera de un grupo que se dedica a la propiedad, desarrollo y gestión de prestigiosos hoteles y propiedades comerciales y residenciales en lugares clave de Asia, Estados Unidos y Europa, así como a la prestación de servicios de turismo y ocio, gestión de clubes y otros. La cartera de The Peninsula Hotels comprende The Peninsula Hong Kong, The Peninsula Shanghai, The Peninsula Beijing, The Peninsula Tokyo, The Peninsula Bangkok, The Peninsula Manila, The Peninsula New York, The Peninsula Chicago, The Peninsula Beverly Hills y The Peninsula Paris. Entre los proyectos en desarrollo se encuentran The Peninsula London y The Peninsula Istanbul. La cartera de propiedades del grupo incluye The Repulse Bay Complex, The Peak Tower y St. John's Building en Hong Kong; The Landmark en Ho Chi Minh City, Vietnam; y 21 avenue Kléber en París, Francia. La cartera de clubes y servicios del grupo incluye The Peak Tram en Hong Kong; Quail Lodge & Golf Club en Carmel, California; Peninsula Clubs and Consultancy Services, Peninsula Merchandising y Tai Pan Laundry en Hong Kong.

Sitios web: www.hshgroup.com www.peninsula.com