Gore inaugura un laboratorio de baterías en Shanghái para acelerar los avances en la tecnología de baterías

SHANGHÁI, 25 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- W. L. Gore & Associates anunció hoy la apertura de su Laboratorio de Baterías en Shanghái, China, ampliando así su capacidad global de I+D para acelerar el desarrollo de materiales avanzados para baterías para clientes de todo el mundo. El laboratorio se dedica al desarrollo, la caracterización y las rigurosas pruebas de materiales críticos para celdas y paquetes de baterías, incluyendo membranas, soluciones de ventilación, gestión de humedad y condensación, mitigación de explosiones y fugas térmicas, ecualización de presión y liberación controlada de gases.

El laboratorio ofrece soluciones personalizadas e integradas para fabricantes de equipos originales (OEM) en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y electrónica de consumo, lo que permite iteraciones más rápidas y un proceso más corto desde el prototipo hasta el mercado.

Impulsando la ciencia de los materiales para impulsar la industria de las baterías

Como empresa global especializada en ciencia de los materiales, Gore lleva mucho tiempo comprometida con la transformación de la ciencia de los materiales en un motor de sostenibilidad global. El lanzamiento del Laboratorio de Baterías de Shanghái acelera la comercialización de las tecnologías innovadoras de Gore, como electrodos secos, procesos de formación y otras innovaciones tecnológicas. Mediante materiales de membrana avanzados e innovación en procesos, Gore ofrece soluciones integrales para baterías de iones de litio, que incluyen ventilación, protección contra explosiones, gestión de la condensación, prevención de fugas térmicas, ecualización de presión y liberación de gases, mejorando significativamente la seguridad y la estabilidad de las baterías.

Con décadas de experiencia en la industria de automoción, Gore es reconocido como pionero y líder en tecnologías de ventilación y gestión de la humedad. Sus soluciones integrales se adoptan ampliamente en componentes automotrices críticos como sensores ADAS, electrónica automotriz, tren motriz, chasis, iluminación y sistemas de baterías. Con el respaldo de una fiabilidad y consistencia comprobadas, Gore aborda con precisión los puntos críticos de la industria y permite a los fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores de primer nivel lograr avances en seguridad, durabilidad e integración de sistemas.

Construyendo un ecosistema de innovación colaborativa para el desarrollo sostenible de baterías

A medida que aumentan las demandas de rendimiento y seguridad de las baterías en vehículos eléctricos, almacenamiento de energía y electrónica, el Laboratorio de Baterías de Gore en Shanghái actúa como un centro vital que conecta los recursos técnicos globales de Gore con las necesidades de los clientes locales. El laboratorio ofrece servicios integrales, desde el desarrollo de materiales hasta las pruebas y la validación, a la vez que fomenta una estrecha colaboración con los fabricantes de equipos originales (OEM) para impulsar la coevolución en los procesos de celdas, el diseño de paquetes y la integración de vehículos.

"Al integrar recursos globales y fortalecer las capacidades locales de I+D, Gore ofrece una respuesta ágil y soluciones de materiales personalizadas para impulsar el crecimiento sostenible de los clientes chinos en los mercados globales", afirmó Yong Zhao, Líder de Negocio de Ventilación Automotriz para Asia Pacífico de Soluciones de Rendimiento de Gore.

El doctor Justin Skaife, director de tecnología de Soluciones de Rendimiento de Gore, añadió: "La experiencia intersectorial de Gore en los sectores de la automoción y la electrónica nos permite desarrollar soluciones innovadoras para sistemas de baterías de última generación. Esperamos trabajar con clientes en China y en todo el mundo para impulsar la innovación colaborativa y el progreso sostenible en la tecnología de baterías".

La División de Soluciones de Rendimiento de Gore aborda complejos desafíos de productos y procesos en diversos mercados, como el aeroespacial, el automotriz, el industrial, el electrónico, el de semiconductores y otros. Al centrarse en la colaboración y la innovación, Gore colabora con sus clientes para diseñar sus productos y procesos de forma que sean más seguros, limpios, productivos, fiables, duraderos y eficientes en una amplia gama de entornos exigentes.

