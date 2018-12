Publicado 18/12/2018 12:16:11 CET

El Grupo URGO recibe el Premio Galien Francia 2018 por UrgoStart(R), apósito innovador

en la cicatrización de la úlcera del pie diabético

El grupo URGO, a través de su división Urgo Medical, recibió el Premio Galien Francia 2018 del dispositivo médico por UrgoStart(R), el primer apósito que ha demostrado una eficacia clínica en el tratamiento de heridas crónicas, especialmente en la cicatrización de las úlceras del pie diabético. Un prestigioso reconocimiento para los equipos de I+D+I del Grupo URGO que siempre han hecho de la innovación al servicio de los pacientes la base de su ADN.

Urgo Medical : innovación en la piel

El Grupo URGO dedica 25 millones de euros al año a I+D+I, específicamente a la cicatrización de heridas crónicas.

" El prestigioso Premio Galien viene a recompensar 6 años de trabajo colectivo. Nuestros equipos de investigación y desarrollo se han involucrado a fondo para poner a punto este apósito innovador, UrgoStart(R) " se felicita Hervé Le Lous, Presidente del Grupo URGO. " Nuestro objetivo es curar a un mayor número de pacientes y en menos tiempo, lo que representa un enorme beneficio para los pacientes, el personal médico y la comunidad ".

UrgoStart(R) : una innovación en la cicatrización del pie diabético.

Con más de 425 millones de personas afectadas en el mundo, la diabetes es una verdadera epidemia silenciosa que no para de crecer[1]. Cerca de un paciente diabético de cada cuatro va a desarrollar una úlcera en el pie al menos una vez en su vida[2].

Cada día con este tipo de herida se corre más riesgo de infección, que puede llevar a una amputación o incluso, en el peor de los casos, al fallecimiento del paciente. Con una amputación cada 20 segundos, la diabetes es hoy en día la primera causa de amputación en el mundo[2].

Frente a este hecho, Urgo Medical ha realizado el estudio europeo Explorer[3] publicado en marzo de 2018 en la revista The Lancet Diabetes & Endocrinology. Los resultados han demostrado la eficacia de UrgoStart(R) , que cicatriza un 60% más de úlceras que un tratamiento estándar bien realizado, y con un tiempo de cicatrización de 60 días en comparación al tiempo medio de cicatrización de 180 días.

El primer apósito calificado de " tratamiento local ", UrgoStart(R) es una innovación francesa reconocida a nivel internacional, ahora galardonada con el Premio Galien.

