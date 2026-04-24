(Información remitida por la empresa firmante)

- Guerbet anuncia un importante logro en la indicación de "embolia vascular" para Lipiodol Ultra Fluid (ésteres etílicos yodados de ácidos grasos del aceite de semilla de amapola)

VILLEPINTE, Francia, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- GUERBET (FR0000032526 GBT): Guerbet, líder mundial en diagnóstico por imagen, anuncia un resultado positivo de un procedimiento de colaboración, en el que participaron varios Estados miembros de la UE, para una nueva indicación de Lipiodol en procedimientos de radiología intervencionista para la embolización vascular periférica y central con adhesivos quirúrgicos a base de cianoacrilato compatibles con Lipiodol Ultra Fluid y aprobados para uso endovascular, lo que permite visualizar el procedimiento y ajustar el tiempo de polimerización. Esto representa un hito regulatorio importante que irá seguido de aprobaciones nacionales posteriores que modificarán las autorizaciones de comercialización existentes. Este avance es significativo para Lipiodol dentro de los protocolos de radiología intervencionista y confirma su relevancia clínica en procedimientos mínimamente invasivos.

Francois Convenant, vicepresidente sénior de Radiología Intervencionista comentó: "Este logro regulatorio para la indicación de Lipiodol en embolización vascular marca un hito significativo para nuestro campo. Su radiopacidad y propiedades fisicoquímicas permiten procedimientos de embolización más controlados, predecibles y seguros. Esta indicación formaliza años de práctica clínica y allana el camino para la armonización de las técnicas de embolización con adhesivos en toda Europa".

Fundamento científico e impacto clínico

La radiología intervencionista depende cada vez más de agentes embólicos que ofrecen precisión, rapidez y durabilidad. En este contexto, Lipiodol combinado con adhesivos a base de cianoacrilato proporciona un agente embólico líquido radiopaco y controlable que permite:

Visualización en tiempo real durante la inyección para la confirmación inmediata de la oclusión vascular.

durante la inyección para la confirmación inmediata de la oclusión vascular. Viscosidad y tiempo de polimerización ajustables, lo que permite a los médicos adaptar la embolización tanto a vasos proximales como distales.

lo que permite a los médicos adaptar la embolización tanto a vasos proximales como distales. Oclusión permanente y eficaz, lo que reduce la necesidad de repetir el procedimiento.

Un mayor compromiso con los profesionales sanitarios en toda la Comunidad Europea.

Guerbet refuerza su compromiso de apoyar a los equipos de radiología intervencionista en toda la región ofreciendo:

Sólido respaldo científico y clínico,

Programas especializados de formación médica,

Mayor presencia en el terreno,

y soluciones fiables diseñadas para mejorar la calidad y la seguridad de la atención al paciente, de forma rentable para las instituciones.

Acerca de Guerbet

En Guerbet, construimos relaciones duraderas para que las personas puedan vivir mejor. Ese es nuestro propósito. Somos líderes mundiales en imagen médica y ofrecemos una gama completa de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y soluciones digitales y de IA para diagnóstico e imagen intervencionista. Como pioneros en productos de contraste durante 100 años, con 2.746 empleados en todo el mundo, innovamos continuamente y destinamos el 10 % de nuestros ingresos a Investigación y Desarrollo en cuatro centros en Francia y Estados Unidos. Guerbet (GBT) cotiza en el Compartimento B de Euronext París y generó ingresos de 786 millones de euros en 2025.

Para más información, visite: www.guerbet.com

CONTACTO: Matthieu BRUNEAU - gerente global de comunicación corporativa; Email : matthieu.bruneau@guerbet.com ; WF PROM April 2026 S26004337

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2963128...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870473...

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/guerbet-anuncia-un-importante-logro-en-la-indicacion-de-embolia-vascular-para-lipiodol-ultra-fluid-302752703.html