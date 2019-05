El Guggenheim establece un programa de becas de conservación con el apoyo de su patrono, Vladimir Potanin (1)

Publicado 09/05/2019 10:01:42 CET

El anuncio se realizó en el marco del debate "Preservando el futuro: la conservación del arte contemporáneo en la era digital", en la Colección de Peggy Guggenheim en Venecia

VENECIA, Italia y NUEVA YORK, 9 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- En un evento especial de la Colección de Peggy Guggenheim en Venecia, celebrado con ocasión de la inauguración de la Bienal de Venecia de 2019, el Museo y Fundación Solomon R. Guggenheim anunció el establecimiento de un programa de becas internacionales para la conservación del arte moderno y contemporáneo que ha sido posible gracias a las donaciones del patrono del Guggenheim, Vladimir Potanin.

Para ilustrar la variedad de temas que abordará el programa de becas, el anuncio se realizó en el marco de una mesa redonda titulada "Preservando el futuro: la conservación del arte contemporáneo en la era digital", moderada por Lena Stringari, directora adjunta y conservadora jefe del Museo Solomon R. Guggenheim en Nueva York. La Beca de Conservación Vladimir Potanin ofrecerá a un destacado profesional de la conservación de habla rusa la oportunidad de participar activamente en los trabajos del Guggenheim durante un periodo de entre doce y dieciocho meses, así como considerar, a través de su experiencia en primera persona, el papel de la conservación en un mundo cada vez más globalizado. El programa cuenta con el apoyo y ha sido desarrollado en colaboración con la Fundación Vladimir Potanin y Vladimir Potanin, miembro del Patronato de la Fundación Solomon R. Guggenheim desde 2002 y presidente del Patronato del Museo del Hermitage en San Petersburgo desde 2003.

Richard Armstrong, director del Museo y Fundación Guggenheim, dijo en una declaración: "Iniciativas interculturales ambiciosas como la Beca de Conservación Vladimir Potanin ayudan a garantizar que las nuevas generaciones sean participantes comprometidos con la preservación del patrimonio cultural. Gracias al generoso apoyo y la amplitud de miras de Vladimir Potanin, esta beca contribuirá notablemente al ámbito internacional de la conservación, promoverá nuevas áreas académicas y reunirá a conservadores, artistas, científicos e historiadores para explorar temas complejos en torno a la preservación de materiales y métodos en el arte moderno y contemporáneo. Estamos agradecidos a nuestro amigo y patrono, Vladimir Potanin, por su generosidad pero, sobre todo, por su clarividencia a la hora de reconocer la necesidad crítica de este trabajo".

Vladimir Potanin dijo en una declaración: "En el mundo actual es más urgente que nunca desarrollar y apoyar plataformas que combinen creatividad y conocimiento, innovación y patrimonio, y establecer diálogos entre culturas y comunidades. Teniendo como principales objetivos la preservación y la conservación, los museos modernos tienen que abordar los problemas sociales a nivel local y global e intercambiar soluciones más allá de los límites geográficos y políticos. El Guggenheim es un museo líder gracias a su perspectiva global, su audacia intelectual y su historial de éxitos académicos y de conservación. Ninguna institución está tan preparada para poner en marcha este programa de becas sobre arte moderno y contemporáneo. Me enorgullece que la Beca de Conservación Vladimir Potanin contribuya a estos importantes esfuerzos para avanzar en el entendimiento de esta área, cultivar nuevos talentos y promover intercambios interculturales".

Durante su residencia en el Guggenheim de Nueva York, el beneficiario de la Beca de Conservación Potanin participará en los trabajos de investigación en curso de la colección y en la preparación de exposiciones en diferentes fases de desarrollo, y trabajará con el equipo del Museo Guggenheim para aprender técnicas de conservación. El programa estará diseñado para considerar las prioridades del Guggenheim y del museo de origen del becario, así como su experiencia e intereses. El primer becario de 2020 trabajará estrechamente con los conservadores del Guggenheim en un estudio detallado sobre las pinturas de la colección de Vasily Kandinsky del museo, para dilucidar los métodos del artista y asistir en la preparación de lienzos para una exposición itinerante.

El Departamento de Conservación del Museo Guggenheim ya acepta solicitudes para la Beca de Conservación Vladimir Potanin en su página web (www.guggenheim.org/careers [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2457348-1&h=315400280&u=...]); el plazo límite es el 15 de junio de 2019 para una fecha de inicio estimada en enero del 2020.

Bajo el liderazgo de Lena Stringari, el Departamento de Conservación del Guggenheim colabora con curadores, académicos, ingenieros, científicos y artistas a la hora de llevar a cabo investigaciones científicas e histórico-artísticas en las obras de la colección del museo, implementar políticas y procedimientos para garantizar el mantenimiento y la preservación de las obras a largo plazo, establecer mejores prácticas de almacenamiento, transporte y manipulación de arte, y realizar proyectos diseñados para abordar nuevos problemas de conservación. El equipo de conservación del Guggenheim ha hecho importantes contribuciones en el ámbito de los medios basados en el tiempo y ha desarrollado nuevas metodologías para tratar obras de arte poco convencionales y preservar recursos tanto tangibles como intangibles. En conjunto, estas actividades de investigación, tratamiento y descubrimiento han convertido al Guggenheim en un museo líder en el campo de la conservación.

La mesa redonda "Preservando el futuro: la conservación del arte contemporáneo en la era digital" estuvo moderada por la Sra. Stringari, que ya ha supervisado exposiciones didácticas como Imageless: The Scientific Study and Experimental Treatment of an Ad Reinhardt Black Painting (Sin imágenes: estudio científico y tratamiento experimental de las pinturas negras de Ad Reinhardt, 2008) y Jackson Pollock: Exploring Alchemy (Jackson Pollock: explorando la alquimia, 2017). Desempeñó un papel clave en la formulación de las iniciativas Colección de Panza y Medios Variables en el Guggenheim. También ha trabajado como profesora adjunta en el Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York y ha dado un gran número de conferencias sobre la conservación del arte contemporáneo.

La Sra. Stringari estuvo acompañada por:

-- Ysbrand Hummelen, investigador jefe en el Laboratorio Estatal de Patrimonio de la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos. -- Dimitri Ozerkov, director del Departamento de Arte Contemporáneo del Museo del Hermitage, San Petersburgo, y director del Proyecto de Arte Contemporáneo 20/21 del Hermitage. -- Alisa Prudnikova, directora de Desarrollo Regional de ROSIZO-NCCA (Centro Nacional de Arte Contemporáneo) y comisaria y directora artística de la Bienal Industrial de Arte Contemporáneo de los Urales.

Acerca de la Fundación Vladimir Potanin

La Fundación Vladimir Potanin, una de las mayores organizaciones privadas para la concesión de subvenciones en Rusia, fue fundada en 1999 por el empresario Vladimir Potanin con el objetivo de poner en marcha proyectos largos de relevancia social en educación y cultura.

