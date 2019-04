Guinea Ecuatorial y compañías de petróleo y gas firman acuerdoS para monetizar el gas

Publicado 02/04/2019 18:22:07 CET

Se establece el primer hub de gas del proyecto EG Gas Mega Hub. Sonagas incrementa su participación en la planta EGLNG

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos, en nombre del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial, ejecutó los Acuerdos Definitivos con la Unidad Alen y los respectivos propietarios de la Planta Punta Europa para monetizar el gas de la Unidad Alen, ubicada en los Bloques O y I offshore en Guinea Ecuatorial (EG) y operado por Noble Energy EG Ltd. Los acuerdos definitivos se comprometen a cobrar el peaje de la unidad Alen a través de la planta de procesamiento de gas licuado de petróleo (LPG) de Alba Plant LLC y la instalación de producción de gas natural licuado (GNL) de EG LNG, ambas ubicadas en punta europa. Marathon Oil es el accionista mayoritario de Alba Plant LLC y EG LNG. En este acuerdo, se incrementará de 25% a 30% la participación de Sonagas GE, la compañía nacional de gas de Guinea Ecuatorial.

Las instalaciones de producción y procesamiento existentes ya están en funcionamiento en la plataforma Alen y en Punta Europa. La plataforma costa afuera de Alen sufrirá modificaciones menores al gas de exportación, mientras que el condensado primario continuará produciéndose y levantándose offshore a través de la FPSO de Aseng. La empresa conjunta Alen Unit instalará y operará un gasoducto de 70 kilómetros para transportar gas desde la Plataforma Alen hasta Punta Europa, donde se procesará y transportará para la venta en el mercado global. El gaseoducto podrá transportar aproximadamente 950 MMscfd de gas. Se espera el primer gas en el 1T 2021.

El proyecto de monetización de gas de la Unidad Alen aprovechará la capacidad de las instalaciones de clase mundial de Punta Europa. Las modificaciones ya están en marcha en la planta de Alba para recibir el gas de la unidad Alen. No se esperan modificaciones de proceso en EG LNG para procesar el gas de la unidad Alen. El proyecto proporcionará una fuente adicional de gas para las instalaciones de Punta Europa y transformará la plataforma Alen en un centro de gas costa afuera para el desarrollo del gas de la unidad Alen, otros descubrimientos del Bloque O y I y campos de gas potencialmente adicionales en el Golfo de Guinea. El Alen Gas Offshore Hub será el primer centro en el proyecto del Gobierno de convertir a Guinea Ecuatorial como un Mega Hub de gas, compuesto por centros adicionales de gas en alta mar, todos los cuales alimentan gas a las instalaciones de Punta Europa.

“Este es el inicio de nuestro Gas Mega Hub y haremos más acuerdos sobre otros activos de gas en el país que deben desarrollarse. El desarrollo del Gas Mega Hub asegurará una próspera industria del gas de Guinea Ecuatorial en el futuro. Creo firmemente que creará oportunidades de desarrollo para nuestros ciudadanos en los segmentos de Upstream y Downstream de la industria del petróleo y gas natural del país ”, dijo el Ministro de Minas e Hidrocarburos, S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima.

“La monetización del gas de la unidad Alen podría generar alrededor de $ 1.5-2 mil millones de dólares en ingresos estatales adicionales durante la vida del proyecto, incluidos los ingresos de la unidad Alen y las respectivas plantas de Punta Europa. El Contenido Nacional va a desempeñar un papel integral en la implementación del proyecto cuando se trata de contratos y trabajos para nuestros ciudadanos. Estoy feliz de que este proyecto apoyará el empleo de los ecuatoguineanos empleados por las plantas de Punta Europa y la plataforma Alen, que actualmente cuenta con un total de aproximadamente 1,400 empleados", agregó el Ministro.

La Unidad Alen está compuesta por los grupos de contratistas del Bloque O y del Bloque I. Los miembros del grupo de contratistas del Bloque O son Noble Energy, que actúa como operador técnico, Glencore Exploration Limited y Compañía Nacional de Petróleos de Guinea Ecuatorial ("GEPetrol"). Los miembros del grupo de contratistas del Bloque I son Noble Energy, que actúa como operador técnico, Glencore Exploration (EG) Limited, Atlas-Oranto Petroleum International Limited, Gunvor Resources Limited y GEPetrol.

El complejo de Punta Europa está compuesto por Alba Plant LLC, Unidad Alba y Guinea Ecuatorial LNG Train 1, S.A. (EGLNG). Los stake holders en Alba Plant LLC incluyen Marathon Oil, Samedan of North Africa, LLC (una subsidiaria de Noble Energy Inc.) y la Sociedad Nacional de Gas de Guinea Ecuatorial (Sonagas G.E. S.A.). Los accionistas del holding de EG LNG son Marathon Oil, Sonagas, Mitsui & Co. Ltd. y Marubeni Gas Development UK Limited.

