Hablemos de datos en NetBase Quid Live Europe

NetBase Quid anuncia la inscripción gratuita para el evento virtual de dos días del 7 al 8 de julio

LONDRES, 17 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- NetBase Quid , líder mundial en inteligencia de mercado y consumidores, anunció hoy la alineación de ponentes de NetBase Quid Live Europe, un evento de dos días con expertos de la industria, líderes de opinión y profesionales para aprovechar todo el potencial de la inteligencia continua de consumidores y mercados en 7 y 8 de julio de 2021.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar a expertos de la industria que destacan las estrategias y tácticas para entender el valor de la inteligencia del consumidor y del mercado para su negocio, escuchar cómo las marcas exitosas utilizan conocimientos basados en datos para su ventaja estratégica y tener un asiento delantero virtual en tecnología y soluciones de vanguardia. Los temas incluirán cómo identificar las necesidades insatisfechas de nuevas ideas y liderazgo intelectual, la integración de datos y tecnología con las comunicaciones, las estrategias de marketing y comerciales, el futuro de la inteligencia del consumidor y del mercado y cómo transformar los conocimientos en hojas de ruta estratégicas.

Entre los ponentes que participan este año están:

Heather Kernahan , consejera delegada, Hotwire Global

, consejera delegada, Hotwire Global Krista Neher , consejera delegada, Boot Camp Digital

, consejera delegada, Boot Camp Digital Jillian Ney , fundadora, The Social Intelligence Lab

, fundadora, The Social Intelligence Lab Dieu Ly Tran (Ly), analista de Investigación e Inteligencia, Lufthansa Innovation Hub

(Ly), analista de Investigación e Inteligencia, Lufthansa Innovation Hub Razi Imam , fundador y consejero delegado, 113 Industries

, fundador y consejero delegado, 113 Industries Frederikke Haider , consumo e inteligencia de mercado, L'Oreal Nordics

, consumo e inteligencia de mercado, L'Oreal Nordics Bob Goodson , director general, NetBase Quid

Puede encontrar una lista completa de oradores y una agenda detallada aquí . Los asistentes interesados también pueden registrarse gratis para el evento de este año.

"La inteligencia continua del consumidor y del mercado se ha vuelto indispensable este año, ya que las marcas y los consumidores han adoptado el Internet de formas nuevas y creativas", destacó Paige Leidig, directora de marketing de NetBase Quid. "En el evento de este año, no faltarán historias de éxito de marca, conocimientos de expertos y 'cómo hacer', lo que garantiza que esté interesado en lo último y lo mejor para encontrar los mejores conocimientos para impulsar su negocio".

Además de estas sesiones virtuales, los asistentes registrados obtienen acceso a presentaciones, grabaciones de sesiones, tiempo dedicado para preguntas y respuestas con los oradores y aprenden sobre los últimos avances y herramientas en inteligencia de marketing y de consumo.

NetBase Quid Live Europe es gratuito para registrarse y el calendario completo está disponible en línea ahora. Para obtener más información, visite https://netbasequidlive.com/europe/ .

Acerca de NetBase Quid NetBase Quid es la plataforma de inteligencia de mercado y consumidores de próxima generación, que ofrece información contextual para revelar tendencias comerciales, conectarse con los consumidores y comprender la historia detrás de los competidores y el mercado.

La plataforma utiliza inteligencia artificial avanzada para procesar miles de millones de recursos indexados en todas las formas de datos estructurados y no estructurados, lo que permite a nuestros clientes de servicios de marca, agencia y consultoría tomar decisiones inteligentes basadas en datos de manera precisa, rápida y eficiente. NetBase Quid es un socio de confianza de American Airlines, Coca-Cola, Ogilvy, T-Mobile, United Airlines, YUM! Brands, Walmart, Hyundai, Wunderman Thompson, Microsoft, BCG y The New York Times.

Aprenda más en www.netbasequid.com .