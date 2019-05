Haciendo lo invisible visible en justicia penal: Amy Bach de Measures for Justice recibe el Premio Charles Bronfman

Publicado 01/05/2019 19:41:47 CET

NUEVA YORK, 1 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El lunes, en Nueva York, la organización del Premio Charles Bronfman homenajeó a su última galardonada, Amy Bach, fundadora y directora ejecutiva de Measures for Justice [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452717-1&h=4036961375&u=https%3A%2F%2Fmeasuresforjustice.org%2F&a=Measures+for+Justice], una organización sin ánimo de lucro que se dedica a evaluar el funcionamiento del sistema de justicia penal. «Hoy homenajeamos a una verdadera pionera de la justicia», declaró Ellen Bronfman Hauptman.

«Amy Bach trabaja en un mundo en el que el arco del universo es amplio, pero no siempre se inclina hacia la justicia» indicó la Excelentísima Jueza del Tribunal Supremo de Canadá, Rosalie Silberman Abella, hablando en representación del jurado del premio. «Es un mundo que Amy está intentando arreglar, condado a condado».

El premio Charles Bronfman [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2452717-1&h=1446232510&u=https%3A%2F%2Fthecharlesbronfmanprize.org%2F&a=El+premio+Charles+Bronfman] es un premio anual de 100.000 dólares estadounidenses otorgado a personas dedicadas a fines humanitarios y de menos de 50 años cuyo trabajo innovador, guiado por los valores judíos, haya contribuido de forma significativa a mejorar el mundo. El premio fue creado por Ellen Bronfman Hauptman y Stephen Bronfman, junto a sus parejas: Andrew Hauptman y Claudine Blondin Bronfman.

«El premio nació hace más de 15 años como un regalo de cumpleaños para nuestro padre», dijo Stephen Bronfman. No había mejor forma de reconocer el trabajo que había realizado para crear un mundo más justo y para animar a la siguiente generación a hacer lo mismo».

La embajadora Samantha Power, ex embajadora de EE. UU. ante las Naciones Unidas y parte del equipo nominado de Bach, alabó a su amiga Amy por centrarse en aquello que «se considera demasiado pequeño para ser visible y demasiado crónico para poder solucionarse» y hacer que lo invisible del sistema penal sea visible.

Tras recibir el premio de manos de Charles Bronfman, Bach, que creó Measures for Justice en 2011 para hacer realidad las herramientas para el cambio concebidas en su aclamado libro Ordinary Injustice: How America Holds Court, predijo: «la gente será capaz de mirar un condado, y decir 'Hay un patrón y si no lo arreglas, elegiremos a alguien que lo haga'».

«El novedoso planteamiento de Amy y su compromiso con los demás proporcionan transparencia a nuestro sistema de justicia penal, que la necesita desesperadamente» declaró Charles Bronfman. «Ella personifica el objetivo de este premio».

Sarah Koenig, presentadora y cocreaodra del podcast galardonado con el premio Peabody Serial, se dirigió a Bach en la conversación para decirle «Has inventado un sistema de [medidas] totalmente nuevo».

«[Amy] se niega a perder la sensibilidad hacia la injusticia» concluyó Power, haciendo referencia a las «falsedades disfrazadas de hechos». Y añadió que «no debemos acostumbrarnos a esto».

