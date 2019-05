Hanergy presenta sus pioneras soluciones energéticas en la Exposición Intersolar Europe 2019 (2)

Publicado 23/05/2019 4:29:23 CET

Hanergy Thin Film Power Group Ltd (0566.HK) es una empresa que cotiza en Hong Kong y es una filial de Hanergy Mobile Energy Group Company Ltd. Como una de las principales compañías solares de película delgada del mundo, Hanergy Thin Film Power Group Ltd mantiene el compromiso de "Construir energía móvil". Desde 2009, Hanergy ha estado trabajando incansablemente para integrar tecnologías solares en todo el mundo y ha realizado una fuerte inversión en investigación e innovación en el campo de la energía solar de película delgada. Las tecnologías solares de película delgada se han aplicado a una serie de productos comerciales y no comerciales, entre los que se incluye HanTile, HanWall, Humbrella, HanPack y HanPower.

Visite el sitio web oficial [http://bit.ly/ENHanergy] Hanergy para descubrir más o siga a Hanergy en Facebook [http://bit.ly/FBHanergy], Twitter [http://bit.ly/TWHanergy], LinkedIn [http://bit.ly/LIHanergy], YouTube [http://bit.ly/YTHanergy] para obtener las últimas novedades y actualizaciones.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/891072/Hanergy_at_Intersola... [https://mma.prnewswire.com/media/891072/Hanergy_at_Intersola...]

CONTACTO: CONTACTO: Colin Li, +86-10-83914567 ext 7404