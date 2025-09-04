Hanwha Power Systems suministra compresores MVR de CO₂ a una central eléctrica de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

- Hanwha Power Systems suministra compresores MVR de CO₂ a una central eléctrica de ciclo combinado que utiliza CCUS en Europa

Compresores MVR de CO ₂ que suministran eficientemente energía térmica para la captura de carbono, a la vez que reducen el consumo energético total de la planta y los gastos operativos.

Gi-hoon Do, director de la división de equipos: "Con tecnología de compresores probada para procesos centrales de CCUS, Hanwha Power Systems aspira a ser un socio clave para lograr la neutralidad de carbono global".

SEÚL, Corea del Sur, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hanwha Power Systems anunció que firmó un contrato de suministro el mes pasado para entregar compresores de recompresión mecánica de vapor (MVR) de CO₂ para una importante instalación de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) que se aplicará en una nueva planta de energía de ciclo combinado en Europa.

Los compresores que se suministrarán para este proyecto desempeñan un papel fundamental en la mejora de la eficiencia energética. Al comprimir vapor a baja presión y convertirlo en vapor a alta temperatura para su reutilización, el sistema MVR permite reducciones significativas tanto en el consumo de energía como en los gastos operativos (OPEX) mediante la recuperación eficiente de calor.

Este proyecto es especialmente significativo, ya que introduce la tecnología CCUS en una central eléctrica de ciclo combinado de última generación diseñada para minimizar las emisiones de carbono. Con una estructura de instalaciones que permite la captura y el tratamiento en tiempo real de las emisiones de CO₂, se espera que la planta marque un hito en el impulso a la descarbonización industrial. Está previsto que entre en operaciones comerciales a finales de 2028.

En el proceso de captura de CO₂, los compresores MVR de Hanwha Power Systems garantizan la fiabilidad del sistema suministrando vapor estable a alta temperatura al separador, una unidad crucial que separa el CO₂ de las soluciones de amina. Al reutilizar el vapor a baja temperatura generado durante el proceso, el sistema mantiene ciclos de captura continuos, a la vez que reduce el consumo energético general de la planta y los costes operativos.

Gracias al suministro de compresores para aplicaciones de CCUS, Hanwha Power Systems ha ampliado aún más su cartera de negocios en el mercado de generación de energía baja en carbono. Además de la captura de carbono, la compañía ofrece una gama completa de soluciones de compresión de CO₂ superiores a 150 bar, que facilitan el almacenamiento (recuperación mejorada de petróleo [EOR], secuestro), la utilización y el transporte, lo que permite a los clientes acceder a soluciones integrales en toda la cadena de valor de CCUS.

Gi-hoon Do, director de la División de Negocios de Equipos de Hanwha Power Systems, afirmó: "Este proyecto demuestra nuestra probada competitividad en el emergente campo de CCUS y nos posiciona como un líder tecnológico de confianza. De cara al futuro, Hanwha Power Systems seguirá aprovechando su experiencia tecnológica y su capacidad de ejecución para ser un socio clave en el logro de los objetivos globales de neutralidad de carbono".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762159...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2509483...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hanwha-power-systems-suministra-compresores-mvr-de-co-a-una-central-electrica-de-europa-302543844.html