Haz la mejor promesa a tu pareja en 2021 con un vídeo el día de San Valentín de Zepp

SAN FRANCISCO, 13 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Zepp, una marca de gestión de salud digital y ponibles de grado profesional, lanzó la versión animada de Measurements of Attraction [https://youtu.be/UPxqdTL5F24], que ilustra los indicadores clave de atracción que pueden percibirse cuando las personas se ven por primera vez. Asimismo, el vídeo del Día de San Valentín de Zepp, Health is the Best Promise [https://www.youtube.com/watch?v=N6uFbTghkQA&feature=youtu.be], está previsto que se lance hoy a través del canal [https://www.youtube.com/channel/UCmvso8JcHBYgirqdtZtAtNg] oficial de YouTube de Zepp.

En este momento, cuando las personas celebrarán el amor y el romance, Zepp quiere destacar que la salud es vital para una vida feliz y completa, y que su pensamiento en el tratamiento de la salud va más allá de la tecnología. Mientras, Zepp continúo promoviendo las actualizaciones OTA en febrero, los smartwatches de Zepp fueron mejorados con el motor de deporte avanzado de ExerSense(TM), que apoya más reconocimientos automáticos.

Gestión de la riqueza más allá de la tecnología

Zepp, tras 10 años de desarrollo y transformación, continúa explorando y mirando más allá de la tecnología para identificar nuevas dimensiones de la salud personal y bienestar. En estos tiempos cambiantes, con circunstancias cada vez más difíciles como la pandemia global, las decisiones y acciones de las personas diferirán de acuerdo con sus cambiantes reacciones a nuevos retos.

Las Measurements of Attraction se lanzaron originalmente durante la temporada de Navidad, mientras la animación recientemente creada ilustra los indicadores físicos clave y conductas que pueden observarse cuando las personas se sienten atraídas, con la intención de destacar el poder cicatrizante de las conexiones humanas. El nuevo vídeo Health Is the Best Promise para el próximo Día de San Valentín, presenta amor y devoción desde la perspectiva de gestión de la salud de Zepp, con una nueva opción de regalo representando la promesa de por vida de amor y matrimonio.

En 2020, Zepp se transformó con gestión de salud personalizada como su misión con series de acciones para llevar el concepto de usar tecnología para la automejora y la gestión de la salud personal, para ayudar a las personas a disfrutar de una vida más completa cada día.

Zepp también trajo iniciativas de bienestar creativo y científicas al público ante la pandemia emergente. A principios de octubre de 2020, Zepp realizó una encuesta independiente de Global Sleep Study con más de 12.000 encuestados en tres continentes. Este estudio se orientó a ayudar a las personas a conocer las preocupaciones clave, percepciones y actitudes en cuanto al sueño en estos tiempos sin precedentes. Zepp, con la World Sleep Society [https://www.youtube.com/watch?v=K16piRhedgE&t=1s], reveló los hallazgos de personas reales en un esfuerzo por destacar a importancia de una buena noche de sueño y lanzó el Zepp Lullaby Generator.

Desarrollado por Zepp y por medio de creativos suizos, el Zepp Lullaby Generator [https://www.zepplullaby.com/] puede componer una nana personalizada basada en las mediciones de sueño de los usuarios con varios visuales etéreos. En un corto espacio de tiempo, el sitio web de Zepp Lullaby (www.zepplullaby.com [http://www.zepplullaby.com/]) recibió un increíble número de visitas y publicaciones en redes sociales de los usuarios. A través de tecnologías digitales, las personas pueden mostrar esta herramienta en una pantalla de ordenador, o incluso transformar una habitación entera proyectando en pantallas mayores y paredes o techos.

ExerSense(TM): Smartwatches de Zepp actualizados con reconocimiento deportivo inteligente

Junto con la mentalidad reenfocada y herramientas reestructuradas, Zepp utilizó nuevas tecnologías en sus dispositivos smartwatch para afrontar nuevas situaciones.

Los Zepp E y Zepp Z, lanzados respectivamente en el tercer y cuarto trimestre de 2020, se actualizaron a principios de 2021; el Zepp Z incluye ahora 90 modos deportivos, con el Zepp E llegando a 87. Gracias al avanzado motor deportivo de ExerSense(TM), el Zepp Z puede reconocer automáticamente modos de deporte([1]) incluyendo running en exterior, cinta, caminar, ciclismo, natación y elíptica.

Fundada en Silicon Valley en 2010, Zepp fue originalmente conocida como innovador en sensores deportivos profesionales y ahora es una marca centrada en la gestión de la salud personalizada. Según las fuertes capacidades técnicas, ExerSense(TM) es un motor de reconocimiento de IA avanzado diseñado para el análisis de patrón de movimiento humano, que puede corresponderse con modelos de movimiento en tiempo real detectando datos con el sensor de movimiento y sensor de ritmo cardíaco en dispositivos ponibles. ExerSense(TM) puede determinar inteligentemente hasta 22 modos deportivos para los usuarios, evitando la necesidad de operación manual y permitiendo a los usuarios centrarse en su ejercicio.

[1] El número de deportes reconocidos automáticamente puede variar según los distintos productos.

Acerca de Zepp

Establecida en Silicon Valley en 2010, Zepp es una marca centrada en gestión de salud personalizada. Zepp cree que utilizar tecnología para gestionar el progreso de nuestro cuerpo ayudará a todos a disfrutar de una vida completa. Desde la salud tradicional y control de ejercicio, a análisis y avisos de estatus de salud tempranos, Zepp está contigo en todo momento. En 2020, Zepp presentó los smartwatches Zepp E t Zepp Z, y la Zepp App.

Para más actualizaciones sobre Zepp, visite www.zepp.com [http://www.zepp.com/]Para consultas de medios: media@zepp.com[mailto:media@zepp.com]

