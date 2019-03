Hello Mom, I love you - Para el Día de la Madre 2019 THOMAS SABO nos trae ideas de regalo dignas del paraíso

Publicado 12/03/2019 11:39:33 CET

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemania, March 12, 2019 /PRNewswire/ --

!Gracias, mamá! Para el Día de la Madre 2019 THOMAS SABO nos presenta una extensa gama de propuestas paradisíacas para hablar con el corazón: desde icónicas creaciones tropicales hasta grabados personalizados, pasando por Charms de lo más entrañables.

La campaña de THOMAS SABO nos anima a combinar con audacia y a mostrar nuestra individualidad. Hechas a mano, las novedades de la colección nos invitan a descubrir un amplio abanico de colores, formas y estilos para regalar a nuestras madres joyas que parecen llegadas del paraíso. Entre ellas cabe destacar unos amuletos de maravillosos destellos tornasolados: los minuciosos colgantes en forma de libélula. Asimismo, el árbol de la vida tropical, que nos inspira a disfrutar de la vida, y sin olvidar la gran variedad de Charms, parcialmente grabables, con los que conseguiremos emocionar a la homenajeada.

Para dar gracias a todos sus clientes, a partir de un importe de compra determinado, THOMAS SABO les regala una pequeña sorpresa como, por ejemplo, la fragancia Charm Club Hello, que está perfectamente en línea con el eslogan de la campaña "Hello Mom, I love you". Esta promoción del Día de la Madre es válida en todas las tiendas THOMAS SABO, online en http://www.thomassabo.com, así como en partners seleccionados.*

*En mercados seleccionados.

*Periodos de la promoción:

Gran Bretaña, Irlanda: 21.03. - 31.03.2019 Hungría, España, Portugal, Lituania: 25.04 - 05.05.2019 Asia, EE.UU.,Canadá, Australia, Sudáfrica: 02.05. - 12.05.2019 Europa (con las excepciones especificadas): 02.05. - 12.05.2019 Francia, Suecia: 16.05. - 26.05.2019

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa de presencia internacional, situada a la cabeza del segmento de joyería, relojes y accesorios, que diseña y comercializa productos de estilo de vida para hombres y mujeres. La empresa, fundada en 1984 por Thomas Sabo en el sur de Alemania en Lauf an der Pegnitz, cuenta con 300 tiendas propias repartidas por los cinco continentes y cerca de 1.800 empleados. En el emplazamiento original THOMAS SABO da trabajo a unas 500 personas. THOMAS SABO coopera adems en todo el mundo con cerca de 2.800 socios comerciales, así como con las principales líneas aéreas y de cruceros.

Press contact

THOMAS SABO GmbH & Co. KG Felizia Kindermann Head of International & Corporate PR +49912397150 press@thomassabo.com

