El histórico monopatín "900" de Tony Hawk encabeza la importante subasta de monopatines en Julien's Auctions

BEVERLY HILLS, California, 26 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions anuncia su colaboración con el legendario skater Tony Hawk para el lanzamiento de "TONY HAWK: LA COLECCIÓN 900". El lanzamiento se realizará hoy, 26 de agosto de 2025, marcando un momento crucial en el que los objetos originales de la carrera de Hawk estarán disponibles al público por primera vez.

Curada por el propio Tony Hawk, esta subasta ofrece 99 artículos seleccionados por su profundo significado personal y atractivo para los coleccionistas. Hawk declaró: "Esta es la primera vez que participo personalmente en todos los aspectos de la venta de mis propios artículos", lo que subraya la singularidad de este evento. Las ganancias se destinarán a The Skatepark Project, la organización sin fines de lucro de Hawk que apoya el desarrollo de skateparks para jóvenes en comunidades marginadas.

La pieza central es el monopatín Falcon 2 "900" original de los X Games de 1999, la tabla Birdhouse que Hawk usó para realizar la primera maniobra aérea exitosa de 900 metros de la historia. Equipada con ejes Fury y ruedas sin marcar, esta pieza única de Ultimate está lista para establecer nuevos hitos en la memorabilia de la cultura del skate, con estimaciones que oscilan entre los 500.000 y los 700.000 dólares. El monopatín se compara con objetos deportivos icónicos de colección, como los primeros guantes de peso pesado de Muhammad Ali y las zapatillas "Flu Game" de Michael Jordan, que simbolizan un punto de inflexión para los deportes extremos en la cultura popular.

Los coleccionistas también pueden pujar por el equipo firmado y usado de los históricos X Games de 1999, incluyendo el casco, las rodilleras y las zapatillas Adio de Tony. Otros aspectos destacados incluyen la primera patineta profesional usada de Tony de 1982 (Powell-Peralta), el atuendo del Relevo de la Antorcha Olímpica de 2002 que lució en la ceremonia inaugural de Salt Lake City, un abrigo único con temática de "Los Simpsons" que le regalaron tras su aparición en el episodio de 2003 y una colección de medallas y premios que narran su legendaria carrera.

Julien's Auctions cuenta con una experiencia demostrada en ventas previas de figuras de renombre como la princesa Diana y Michael Jackson, lo que garantiza que este evento atraiga la máxima atención. La subasta en vivo se llevará a cabo el 23 de septiembre de 2025 a las 10:00 a. m. (hora del Pacífico) en el Hotel Loews de Hollywood y también en línea.

Si desea participar en este destacado evento y ser dueño de una pieza de la historia del deporte regístrese y puje ahora en [LINK TO AUCTION]

