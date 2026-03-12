Hithium, líder en almacenamiento de energía, expande su presencia en Latinoamérica con una nueva oficina en Chile

(Información remitida por la empresa firmante)

SANTIAGO, Chile, 12 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Hithium, proveedor líder mundial de soluciones y servicios de almacenamiento de energía, ha anunciado la expansión de su presencia en Latinoamérica con la apertura de una filial y oficina en Santiago de Chile. En el evento de lanzamiento de Hithium Chile, junto a socios y colegas del sector chileno de las energías renovables, Hithium presentó su estrategia para Latam y Chile, donde se presentaron las innovaciones tecnológicas en desarrollo y los nuevos focos de crecimiento. La nueva oficina ubicada en Santiago de Chile, refleja el compromiso que hemos puesto para materializar el crecimiento de la capacidad de almacenamiento en Chile y, de manera más amplia, acelerar el cumplimiento de objetivos de transición energética en la región.

Satisfacer la demanda de almacenamiento de energía del mercado

El sólido mercado de energías renovables en Chile, junto a una regulación robusta para el desarrollo de la red eléctrica y de las energías limpias, convierten al país en líder del hemisferio. Una ambiciosa estrategia de transición energética, cuyo objetivo es aumentar la cuota de energía limpia desde aproximadamente el 70 % actual hasta alcanzar la meta de neutralidad carbon-cero neto en 2050, también requiere acelerar el desarrollo de capacidades de almacenamiento de energía para reducir las restricciones que tienen la energía solar y eólica, y apoyar la estabilidad de la red.

Las soluciones integrales de Hithium convierten a la empresa en un actor global competitivo, ya que tanto los desarrolladores de proyectos a escala utility, como el sector industrial chileno, buscan incluir más soluciones de almacenamiento de energía en baterías a gran escala en su mix energético.

El presidente de Global Business de Hithium, Mizhi Zhang, indicó: Hithium se encuentra en una posición única para ser un socio sólido en la expansión del almacenamiento de energía en Chile, y establecer una presencia permanente en Santiago, con nuestra nueva oficina, era el siguiente paso necesario. Ahora estamos en una ubicación óptima para satisfacer la demanda de soluciones y de servicios de almacenamiento de energía de alta capacidad en una amplia variedad de escenarios del mercado.

Tecnología pionera para un mercado que marca tendencia

En el evento de lanzamiento, Zhang explicó: Para nosotros era importante celebrar este paso reuniéndonos con socios y colegas. Queríamos compartir nuevas noticias y celebrar hitos, como nuestra clasificación mundial 2025, siendo uno de los dos principales proveedores Utility-scale del mercado.

Zhang señaló ejemplos como el nuevo equipo LDES (Long Duration Energy Storage) de +8 horas de Hithium, centrado en apoyar la estabilidad de la red, y de otras soluciones basadas en distintos escenarios de utilización: Nos hemos centrado en innovaciones de diseño e ingeniería que permiten reducciones significativas en el costo y el tiempo de mantenimiento, un alto grado de compatibilidad con otros sistemas, como los fotovoltaicos, un bajo nivel de ruido y una arquitectura de seguridad multicapa. Nuestras nuevas celdas de batería de alta capacidad de 2 y 4 horas también permiten una mayor flexibilidad para adaptarse a una amplia gama de escenarios. También vemos una creciente demanda de almacenamiento de energía de larga duración en el mercado chileno. En respuesta a esta tendencia, nuestro sistema de almacenamiento de energía de 8 horas está bien posicionado para satisfacer estas necesidades, apoyando la integración de energías renovables y mejorando la estabilidad de la red en la región.

Recientemente se realizó el Large Scale Fire Test a puertas abiertas de nuestros contenedores ∞Power 6,25MWh con celdas de 1175 Ah 0,25P, test supervisado por UL Solutions, empresa experta en cumplimiento, demostrando con éxito que el aumento de la capacidad de la batería se desacopla del aumento del riesgo.

