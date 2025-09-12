(Información remitida por la empresa firmante)

-Hollyland lanza un nuevo sistema de intercomunicación inalámbrico de gran alcance para uso en radiodifusión, eventos y aplicaciones industriales.

SHENZHEN, China, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland presentó hoy su sistema de intercomunicación inalámbrica de nueva generación, que ofrece una capacidad y flexibilidad sin precedentes para producciones profesionales. Este nuevo conjunto de productos, que incluye la estación central Geo, los dispositivos Solidcom ANT01, Solidcom BPK01 y Solidcom H1, establece nuevos estándares para la comunicación en grandes eventos, tanto en el ámbito de la radiodifusión y los eventos en directo como en aplicaciones industriales.

El elemento central de este sistema es la estación central Geo, un dispositivo flexible que, junto con la antena, permite conectar hasta 80 transmisores inalámbricos sin necesidad de pagar licencias adicionales. Gracias a la tecnología de roaming en cascada, el sistema amplía la cobertura inalámbrica a más de 4 millones de metros cuadrados, lo que equivale a aproximadamente 560 campos de fútbol. Integrada con Dante y con cuatro puertos de red, la estación central Geo elimina la necesidad de interfaces de audio adicionales, reduciendo considerablemente el espacio necesario en el rack y la complejidad de la instalación, a la vez que garantiza canales de audio independientes y fiables para cada grupo.

El sistema Solidcom H1 ofrece opciones de implementación flexibles, ya que puede funcionar de forma independiente o integrado con la estación central Geo. Admite hasta 30 transmisores portátiles en modo independiente, y esta capacidad se puede ampliar a 80 transmisores cuando se conecta a la estación central Geo. Diseñado para producciones de cualquier tamaño, garantiza una conectividad ininterrumpida y una implementación dinámica en diversos entornos de rodaje u operativos.

Dave Liu, director de tecnología del centro de I+D de Hollyland, declaró que el sistema fue diseñado para satisfacer las necesidades cambiantes de los grandes equipos de producción distribuidos. "La arquitectura modular permite adaptar la capacidad de usuarios según las necesidades del proyecto. Los transmisores portátiles pueden conectarse sin problemas a las unidades de radio remotas y a la estación central, lo que posibilita sudespliegue en cualquier ubicación, incluso en entornos complejos. Gracias a la integración de la tecnología de llamadas en la nube, el sistema no se limita a entornos físicos, sino que permite la comunicación en tiempo real a través de redes de gran alcance".

En comparación con las soluciones de comunicación de consumo, la nueva línea de sistemas de Hollyland ofrece varias ventajas líderes en la industria. La capacidad de expansión de 30 a 80 transmisores admite todo tipo de aplicaciones, desde pequeños sets hasta grandes producciones en vivo, todo en la robusta banda de frecuencia de 1.9 GHz. Una sola unidad Solidcom ANT01 proporciona un radio de cobertura de 500 metros en campo abierto. Al conectarla en cascada, el sistema crea una red inalámbrica fluida a gran escala que abarca un área extensa..

Para satisfacer las necesidades de coordinación entre varios equipos, la gestión inteligente de grupos permite a los operadores guardar, asignar y alternar entre hasta 100 grupos de comunicación predefinidos, lo cual resulta ideal para la colaboración entre equipos en entornos con ritmo de trabajo acelerado. Incluso en configuraciones más pequeñas, el sistema admite hasta 12 grupos independientes por grupo de unidades ANT01.

Además, el dispositivo portátil Solidcom BPK01 está diseñado para la máxima movilidad, ya que pesa menos de 305 gramos (batería incluida) y ofrece hasta 15 horas de autonomía. Gracias a su tecnología Bluetooth integrada, permite conectar auriculares inalámbricos para una experiencia de uso completamente inalámbrica. Sus cuatro botones programables permiten un control avanzado, incluyendo funciones como comunicación bidireccional multicanal, alertas de llamada y acciones personalizadas, todo ello con una interfaz de usuario muy sencilla.

Además de su gran adaptabilidad, el sistema incluye acceso a la nube totalmente integrado. Dos estaciones centrales Geo conectadas entre sí pueden gestionar hasta 80 transmisores portátiles, mientras que tres unidades Solidcom ANT01 conectadas a la nube pueden gestionar hasta 30, lo que permite la participación flexible de coordinadores, directores o técnicos ubicados en remoto. Asimismo, el sistema facilita el diagnóstico y la asistencia técnica remota en tiempo real. Los usuarios autorizados pueden acceder a la configuración y las interfaces del sistema mediante un navegador web seguro, lo que permite brindar asistencia técnica y realizar el mantenimiento sin necesidad de intervención presencial.

"Con esta nueva serie, nuestro objetivo es ofrecer a los usuarios de todo el mundo una plataforma de comunicación inalámbrica verdaderamente escalable, flexible y sin restricciones geográficas", añadió Dave Liu.

Para obtener más información sobre el producto, visite nuestra página web: https://www.hollyland.com/product/solidcom-h1

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769706...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hollyland-lanza-un-nuevo-sistema-de-intercomunicacion-inalambrico-de-gran-alcance-302553470.html