HONOR lanza HONOR 9A, añadiendo nuevas prestaciones destacadas a los productos existentes (2)

A partir del 23 de junio, los seguidores de HONOR de los mercados participantes, incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, podrán conseguir descuentos increíbles en la revolucionaria gama de smartphones, ordenadores portátiles y dispositivos que se pueden llevar de HONOR a través de hihonor.com. Encabezando la gama completa de acuerdos destacados, los que se registren y suscriban por medio de hihonor.com* desde el 18 de junio hasta el 1 de julio para ser miembros HONOR VIP, desbloquearán un abanico de beneficios exclusivos, incluyendo:

-- Descuentos adicionales de hasta un 30% para productos selectos -- 1 mes gratuito de membrecía en Huawei Music, 15 GB durante 1 año en membrecía de Huawei Cloud y 3 bonos de películas para alquilar películas en Huawei Video para todos los usuarios de smartphones HONOR. -- Cupón de envío gratuito -- Acceso prioritario para el evento de seguidores y prueba de productos

Comenzando el 26 de junio, la cuota financiera está disponible por medio de hihonor.com en Francia, y en breve estará disponible en Alemania, España, Reino Unido e Italia. Los consumidores de Francia podrán pagar más de cuatro cuotas financieras con una financiación al 0% en productos selectos de más de 149 euros en hihonor.com.

Para más información sobre el HONOR VIP Day, visite HiHonor.com [https://www.hihonor.com/unitedkingdom/promo.html?utm_source=...] y compruebe las ofertas exclusivas y beneficios de la oferta.

[1] La promoción del VIP Day se aplica a hihonor.com en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. [2] La mejora está disponible a través de la Huawei Health App para la versión número 10.0.5.310 o superiores. Los 85 modos adicionales no son compatibles con los smartphones iOS. [3] Conecta los auriculares con la Huawei AI Life App y actualice hasta la versión de software 1.9.0.133 o superior. Se puede activar el modo conciencia por medio de "Shortcuts". Mantengan presionados los auriculares para permitir la función. [4] Se logran hasta 6 horas de reproducción con una sola carga. El estuche de carga proporcionar 18 horas adicionales de reproducción. La vida total de la batería incluyendo la del estuche es de hasta 24 horas, siguiendo un uso normal.

Acerca de HONOR

HONOR es una destacada marca de tecnología para los jóvenes de todo el mundo, nacida durante el crecimiento de la Internet móvil y modelada por una tecnología revolucionaria creada por el objetivo destacado de la compañía centrado en la inversión en I+D. Integrando cada posibilidad en la era del 5G y la IA, HONOR busca crear un nuevo mundo inteligente para los jóvenes, desarrollando un ecosistema de vida inteligente y la inspiración de la cultura joven. HONOR seguirá diferenciándose gracias al descubrimiento de la diversión dentro de la innovación, presentando un estilo de vida tecnológico chic y ofreciendo una comunidad online diversa y abierta para su base de seguidores destacada y creciente.

For more information, please visit HONOR online at www.hihonor.com [http://www.hihonor.com/] or follow us on:

https://www.facebook.com/honorglobal/ [https://www.facebook.com/honorglobal/]https://twitter.com/Honorglobal [https://twitter.com/Honorglobal] https://www.instagram.com/honorglobal/ [https://www.instagram.com/honorglobal/]

https://www.youtube.com/honorglobal [https://www.youtube.com/honorglobal]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1195084/HONOR_9A.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1195084/HONOR_9A.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195086/Campaign.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1195086/Campaign.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195085/1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1195085/1.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Mavis Wen, Mavis.Wen@bcw-global.com

Sitio Web: www.hihonor.com/