HONOR reimagina el futuro de los teléfonos inteligentes

La compañía anunció la fecha del evento de lanzamiento de su próximo teléfono inteligente plegable insignia HONOR Magic V2 en el MWC Shanghai

SHANGHAI, 30 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- La marca de tecnología global HONOR anunció hoy que organizará un evento de lanzamiento de su próximo teléfono inteligente plegable insignia, HONOR Magic V2. Durante una sesión de apertura del MWC Shanghai titulada "Qué sigue para los teléfonos inteligentes" y una charla técnica para directores ejecutivos organizada por John Hoffman, consejero delegado de GSMA, Ltd., George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co., Ltd., compartió información clave sobre los roles que la inteligencia artificial (AI), 5G y su enfoque centrado en el ser humano juegan para impulsar la innovación de los teléfonos inteligentes y revelaron esa fecha para su próximo lanzamiento del HONOR Magic V2, que está programado para el 12 de julio en Beijing.

Compromiso inquebrantable para ampliar los límites de la innovación

HONOR cree que la industria de la tecnología y el mercado están impulsados por el ciclo de la innovación, no por el de la economía. "Los teléfonos inteligentes representan la combinación definitiva de sistemas informáticos, tecnologías de comunicación, tecnologías de visualización y plataformas de IA, que derriban fronteras al integrar varios otros dispositivos y nuevas tecnologías", dijo George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co. Ltd. "Nueva IA y tecnología de comunicaciones están impulsando una nueva ola de innovación de teléfonos inteligentes, creando posibilidades prácticamente ilimitadas para que las exploremos. Es nuestra responsabilidad como empresa aprovechar estas oportunidades y continuar ampliando los límites de lo que es posible con los teléfonos inteligentes".

Encabezando el avance de la tecnología centrada en el ser humano

Durante la presentación, Zhao invitó a la audiencia a unirse a él para imaginar las amplias posibilidades que vienen con las tecnologías de IA y 5G y mostró los avances clave de HONOR en IA en el dispositivo, comunicaciones, pantalla, duración de la batería y portabilidad del dispositivo. HONOR continúa aprovechando las posibilidades de la innovación de la IA mediante la aplicación de la IA en varios escenarios de uso, y está explorando las posibilidades de aprovechar los modelos de lenguaje extenso (LLM) en los dispositivos para encabezar el avance de la tecnología centrada en el ser humano en los teléfonos inteligentes y más allá.

Reconociendo cómo la tecnología de comunicaciones ha evolucionado de 1G a 5G en las últimas cinco décadas y cómo 5G ha derribado la frontera entre lo físico y lo digital, Zhao compartió cómo HONOR continúa optimizando sus capacidades de comunicaciones de información para brindar una experiencia de usuario más fluida. A través de la integración de software y hardware, y mejoras en la red celular, Wi-Fi y conectividad Bluetooth, HONOR optimiza por completo el rendimiento de los dispositivos en entornos con mala calidad de señal, como sótanos, centros comerciales, ascensores y subterráneos, lo que facilita una experiencia más fluida para todos. HONOR también explorará el uso de satélites para permitir a los usuarios mantenerse conectados y seguros incluso en condiciones extremas.

A medida que el contenido y las plataformas digitales se vuelven más accesibles, HONOR ve la necesidad de centrarse más en el desarrollo de tecnologías de visualización centradas en el ser humano que estén en línea con los comportamientos cambiantes de los usuarios. Reforzando el compromiso de HONOR con el bienestar del usuario, Zhao mencionó que HONOR tiene como objetivo crear experiencias de visualización de pantallas que sean tan cómodas e inmersivas como ver el mundo natural. La marca ha introducido una gama de características para el cuidado de los ojos, que incluyen atenuación PWM sin parpadeo y visualización nocturna circadiana, para brindar protección a los ojos de los usuarios durante todo el día.

Equilibrar el diseño compacto y el rendimiento potente con nuevos materiales y factores de forma

Además de la conectividad y la pantalla, HONOR también comprende las preocupaciones de los usuarios sobre el equilibrio entre un diseño compacto y un rendimiento potente. Comprometido con ofrecer innovación centrada en el ser humano, HONOR ha continuado explorando nuevos materiales y factores de forma, dando vida a la bisagra de titanio súper ligera y la batería de silicio-carbono.

El compromiso de HONOR con la innovación y la facilitación de la colaboración global para el cambio también fue evidente en el evento. Zhao alentó a los actores de la industria a aprovechar el poder de la innovación para crear experiencias nuevas y emocionantes para los consumidores. Zhao concluyó su sesión principal con un adelanto del HONOR Magic V2, el próximo revolucionario dispositivo plegable estrella de HONOR. El dispositivo se lanzará en Beijing el 12 de julio y está listo para establecer un nuevo estándar en la tecnología de teléfonos inteligentes plegables.

Acerca de HONOR

HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes. Se dedica a convertirse en una marca de tecnología icónica mundial y a crear un nuevo mundo inteligente para todos a través de sus poderosos productos y servicios. Con un enfoque inquebrantable en I+D, está comprometida con el desarrollo de tecnología que permita a las personas de todo el mundo ir más allá, brindándoles la libertad de lograr y hacer más. Ofreciendo una gama de teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles y dispositivos portátiles de alta calidad que se adaptan a todos los presupuestos, la cartera de productos innovadores, premium y fiables de HONOR permite a las personas convertirse en una mejor versión de sí mismas.

