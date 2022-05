HOYA Vision Care publica los resultados del primer estudio clínico de seguimiento de las lentes MiYOSMART

-HOYA Vision Care publica los resultados del primer estudio clínico de seguimiento de seis años de las lentes MiYOSMART

Las sólidas pruebas demuestran la eficacia continuada de las lentes a largo plazo para frenar la progresión de la miopía en los niños

BANGKOK, 5 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- HOYA Vision Care , un líder en innovación de tecnología óptica, ha presentado los resultados de un estudio clínico de seguimiento de seis años de su galardonada lente oftálmica MiYOSMART con tecnología D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) en la conferencia de la Asociación para la Investigación de la Visión y la Oftalmología (ARVO) 2022, celebrada en Denver, Colorado (EE.UU.). Los resultados del estudio más largo sobre una lente oftálmica para el control de la miopía fueron presentados por la profesora Carly Lam, del Centro de Investigación de la Miopía de la Universidad Politécnica de Hong Kong, que realizó la investigación.

Los resultados del estudio clínico de seis años realizado en 90 niños de Asia analizaron la progresión de la miopía en niños que llevaban las lentes MiYOSMART de HOYA Vision Care. Los resultados mejoraron un estudio previo de seguimiento de tres años1, continuación de un ensayo de control aleatorio (ECA) de dos años2, que se publicó en el British Journal of Ophthalmology, y que demostró la eficacia de las lentes para frenar la progresión de la miopía en niños de 8 a 13 años. Los resultados del estudio de seguimiento a largo plazo de seis años demostraron que el efecto de control de la miopía de las lentes MiYOSMART se mantiene a lo largo del tiempo en los niños que las llevan. También confirmó que los pacientes que dejan de usar las lentes oftálmicas MiYOSMART no muestran efectos de rebote cuando se comparan con las tasas iniciales de progresión de la miopía durante el ensayo de control aleatorio de dos años o con la población general.

"Este estudio clínico de seguimiento de seis años de la lente oftálmica MiYOSMART, el estudio más largo realizado sobre una lente oftálmica para el control de la miopía, muestra que los efectos del control de la miopía son sostenibles en el tiempo, lo que es una noticia muy emocionante", dijo Natalia Vlasak, Directora Global de Asuntos Médicos y Científicos de HOYA Vision Care. "Este estudio también ha respondido a otra pregunta clave de los profesionales de la visión que era sobre el efecto rebote de la lente - estamos muy satisfechos de que este estudio clínico demuestre que no hay efecto rebote si se deja de usar la lente. HOYA Vision Care se dedica a ser líder en el desarrollo de una forma segura y eficaz de gestionar el creciente problema de la miopía en los niños."

Lanzada en 2018, la lente oftálmica MiYOSMART fue desarrollada en cooperación con la Universidad Politécnica de Hong Kong para abordar la miopía, o la falta de visión, que es una creciente preocupación de salud global con expertos de la industria que predicen que casi el 50% de la población mundial se verá afectada para 2050.3 La lente utiliza la tecnología D.I.M.S. que proporciona a los niños una visión nítida, se puede colocar en cualquier montura de gafas para niños y parece una lente oftálmica estándar. Desde 2018, un millón de pacientes en más de 30 países se han beneficiado del uso de la lente oftálmica MiYOSMART.4

4 Basado en el número de lentes vendidas según los datos de ventas de Hoya en febrero de 2022. Los resultados de cada usuario pueden variar.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTO - MiYOSMART no ha sido aprobado para el control de la miopía en todos los países, incluidos los Estados Unidos, y no está actualmente disponible para su venta en todos los países, incluidos los Estados Unidos.

Acerca de HOYA Vision CareDurante más de 60 años, HOYA Vision Care ha sido un líder apasionado y global en la innovación de la tecnología óptica. Como fabricante de lentes de alta calidad y alto rendimiento, HOYA sigue impulsando la innovación en tecnología óptica con el objetivo de encontrar las mejores soluciones de cuidado de la visión para los profesionales de la visión. La empresa suministra lentes en 52 países con una red de más de 18.000 empleados y 45 laboratorios en todo el mundo.