(Información remitida por la empresa firmante)

Huawei convocó el "Salón del Futuro de los Juegos" en Alemania, abriendo camino hacia una nueva era para los juegos chinos en Europa

COLONIA, Alemania, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei organizó con éxito el "Salón del Futuro del Gaming - Edición Alemania", una iniciativa estratégica para conectar los dinámicos ecosistemas de videojuegos de China y Europa. Organizado por Huawei Game Center, el salón convocó a destacados desarrolladores de videojuegos chinos, prestigiosos analistas europeos de videojuegos, influyentes líderes de opinión clave y el equipo global de liderazgo de videojuegos de Huawei. El evento brindó una plataforma esencial para dotar a los desarrolladores de videojuegos chinos de información personalizada, recursos innovadores y alianzas estratégicas que les permitan impulsar un crecimiento sostenible en el competitivo mercado europeo.

Caminos hacia el éxito en Europa

El evento profundizó en el arte de la localización y adoptó un ambiente relajado que conecta con los jugadores europeos. Las ponencias y mesas redondas abordaron temas cruciales como estrategias de tráfico integradas, operaciones conjuntas profundas, oportunidades en minijuegos y un marco de cumplimiento normativo integral para la publicación de juegos. El presidente del negocio europeo de dispositivos de Huawei, Rong Tao, inauguró el evento, destacando el auge meteórico de los juegos chinos en los últimos años, que ahora representan el 30 % de los 100 títulos móviles más populares de Europa. A la vez, desafíos como la diversidad lingüística, los matices culturales y las estrictas regulaciones del RGPD exigen precisión. Para ayudar a los desarrolladores a superar estos desafíos, Huawei ha construido una infraestructura de soporte sofisticada y altamente localizada. Esto incluye la filial de Aspiegel en Irlanda, dedicada a dar soporte a los servicios de videojuegos y a cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo europeos; un centro operativo de localización en Madrid que abarca el 90 % de los principales idiomas de la región; y un centro integral de cumplimiento normativo en Dublín, con más de 100 expertos que ofrecen soporte integral en ciberseguridad, protección de la privacidad y cumplimiento normativo. Mediante servicios de localización mejorados que abarcan la expansión de canales, la adaptación de contenido y la garantía de cumplimiento normativo, Huawei se compromete a ayudar a sus socios de videojuegos a aprovechar nuevas oportunidades y lograr un crecimiento sostenible en el dinámico mercado europeo.

Aspectos destacados del Salón: Una convergencia de visionarios

El evento convocó a un distinguido grupo de líderes de la industria y pioneros creativos, incluyendo a destacados desarrolladores de videojuegos chinos como Tencent, eFun, NetEase Games, NEOCRAFT y Nuverse. El director de Desarrollo y Ventas del Ecosistema de Servicios en la Nube Europeos, Shan Xuefeng, ofreció una charla magistral sobre "Aprovechando las oportunidades de crecimiento del sector de los videojuegos en Europa", destacando el mercado maduro, pero altamente competitivo de la región, donde prosperan los juegos de estrategia y rol. Las capacidades de localización de Huawei se destacaron, destacando los canales de alta conversión en HUAWEI AppGallery, las alianzas con más de 500 influyentes líderes de opinión (KOL) y una comunidad activa de más de 50.000 jugadores que fortalece la interacción a largo plazo. Más allá de las iniciativas digitales, Huawei mejoró la visibilidad de su marca mediante activaciones inmersivas en sus tiendas insignia y eventos dinámicos de esports.

Perspectivas de los Socios: Cómo Adaptarse a las Preferencias Regionales y Lograr un Éxito Perdurable

Las sesiones de intercambio de ideas con los socios también destacaron estrategias clave para adaptarse a los gustos regionales y lograr un éxito sostenido en el mercado europeo. NEOCRAFT, socio clave para las compañías chinas de videojuegos que incursionan en el extranjero, proporcionó valiosa información sobre las preferencias de los jugadores europeos, señalando que el público europeo tiende a valorar la individualidad y prefiere experiencias orientadas al PvE, en contraste con el contenido de alta densidad aceptable para el público chino. Otras compañías europeas líderes de videojuegos, como King, Gameloft y Nexters, también destacaron, enfatizando la importancia de la personalización del juego, el fortalecimiento de las interconexiones comunitarias y la exploración de diversos canales de contacto directo con el consumidor.

Por Qué Europa Elige a Huawei para el Crecimiento del Sector Videojuego

La industria europea de videojuegos es un vibrante centro de innovación, con una base de jugadores diversa y una creciente demanda de juegos móviles de alta calidad. Con una amplia presencia global, Huawei Game Center opera en más de 170 países y regiones, ofreciendo experiencias de juego excepcionales a más de 260 millones de jugadores en todo el mundo. Entre las 30 principales empresas chinas de videojuegos que se expanden al extranjero, 28 se han unido al ecosistema internacional de Huawei Mobile Services, colaborando para generar nuevas oportunidades y moldear el futuro del mercado global de videojuegos. Desde el centro de localización de Madrid hasta la experiencia en cumplimiento normativo de Dublín, la larga presencia de Huawei en Europa, reforzada por su liderazgo en wearables, tabletas y dispositivos insignia, crea un ecosistema dinámico donde los desarrolladores prosperan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2760483...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-convoco-el-salon-del-futuro-de-los-juegos-en-alemania-302541913.html