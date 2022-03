Huawei presenta la Full-Stack Data Center Solution para renovar la infraestructura digital

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- En el MWC 2022 de Barcelona, Huawei presentó la Solución de centro de datos de pila completa durante el Foro de centro de datos de pila completa de Huawei. Diseñada para ayudar a las empresas a adoptar centros de datos modernos, esta nueva solución aprovecha el poder de las capacidades completas de Huawei, desde el consumo de energía hasta los equipos de TI. Está diseñado para ayudar a las empresas a modernizar la infraestructura de su centro de datos y sentar una base sólida para la transformación digital, con cuatro principios clave en su núcleo: renovar la informática y el almacenamiento, renovar la red, renovar la fiabilidad y renovar el medio ambiente.

Así como no podemos vivir sin teléfonos móviles, las empresas no pueden vivir sin centros de datos. Los centros de datos son las computadoras de las empresas. Se estima que más del 90% de la potencia informática y los datos se agregarán en los centros de datos para 2025. Esto hace que los centros de datos sean la clave para impulsar a las empresas a digitalizarse. En la sesión, Ian Redpath, analista de Informa, explicó: "Las empresas están modernizando sus centros de datos con instalaciones de centros de datos ecológicos e infraestructura de TIC innovadora y tecnologías en la nube. La renovación de los centros de datos mejorará la eficiencia comercial de las empresas y optimizará el TCO".

Shi Wei, director del Departamento de Soluciones para Centros de Datos de Huawei, indicó: "La creación de centros de datos en la nube, intensivos y ecológicos plantea muchos desafíos nuevos para la infraestructura de TIC. Nuestra solución de centro de datos de pila completa aborda estos desafíos al renovar la computación y el almacenamiento, la red, fiabilidad y medio ambiente para remodelar la infraestructura digital y acelerar la transformación digital".

Los cuatro principios clave de la solución Huawei Full-Stack Data Center son los siguientes:

Renovar la informática y el almacenamiento: La transformación digital aumenta los requisitos de potencia informática y recursos de almacenamiento en los centros de datos. Huawei ofrece productos de almacenamiento all-flash adecuados para todos los escenarios para acelerar el procesamiento de datos en el almacenamiento primario, el análisis de datos y la copia de seguridad de datos. Su almacenamiento all-flash OceanStor Dorado, por ejemplo, utiliza la red NVMe over Fabric plus (NoF+) y el algoritmo FlashLink para reducir la latencia a 0,05 milisegundos, que es 2 veces más rápido que los productos de la competencia. La serie FusionCube HCI implementa la convergencia de potencia informática xPU, la convergencia de redes informáticas de almacenamiento y la convergencia de servicios para ofrecer HCI y capacidades con eficiencia, ecología y aplicaciones, lo que mejora la densidad de VM/contenedores en un 30% con respecto a la HCI tradicional. Para ayudar con la transformación de la nube, Huawei Cloud Stack (HCS) proporciona una plataforma inteligente de gestión de la nube y lagos de datos inteligentes para implementar el aprovisionamiento de recursos bajo demanda y una implementación rápida del servicio. Huawei OceanStor Dorado se ha utilizado ampliamente en una amplia gama de industrias en todo el mundo. En este foro, Huawei lanzó el almacenamiento all-flash OceanStor Dorado de próxima generación con la solución activo-activo sin puerta de enlace para SAN y NAS, e invitó a los clientes de la industria de la salud a compartir sus historias sobre el uso de este producto. Los hospitales grandes y medianos de los países europeos se enfrentan a desafíos apremiantes en cuanto a rendimiento y O&M cuando se trata de datos que crecen a una tasa anual de entre el 60% y el 120%. El almacenamiento all-flash OceanStor Dorado soluciona fácilmente estos retos porque no solo resuelve los atascos en el rendimiento, sino que también simplifica la operación y el mantenimiento a través de la consolidación de múltiples cargas de trabajo. Además, la exclusiva solución activo-activo sin puerta de enlace para SAN y NAS garantiza una pérdida cero de datos de misión crítica y una interrupción del servicio cero.

Renovar la red: La escala creciente de servicios aumenta la necesidad de eficiencia y hace que la gestión sea más compleja. Huawei proporciona una solución de red que comprende Ethernet sin pérdidas con el único algoritmo inteligente iLossless de la industria; dispositivos WDM; enrutadores que utilizan la única tecnología de cable a nivel de placa de la industria; y la sinergia de la red de datos para el aprovisionamiento de servicios de línea privada a nivel de un minuto, para lograr la máxima agilidad y eficiencia de las redes del centro de datos.

Renovar la fiabilidad: Para mejorar la capacidad de recuperación ante desastres (DR) de los centros de datos, Huawei proporciona la solución DR para todos los escenarios. La solución proporciona DR de pila completa, respaldo eficiente de ciclo completo y administración de DR unificada para garantizar servicios de centro de datos altamente fiables en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, la tecnología de colaboración de dispositivos de división de longitud de onda y almacenamiento de Huawei acorta el tiempo de conmutación de enlace activo-activo de 50 a 5 ms, y OceanProtect Backup Storage, basado en la arquitectura all-flash, triplica el ancho de banda de respaldo gracias a la funcionalidad de aceleración de extremo a extremo.

Renovar el medio ambiente: Huawei cree que para construir un centro de datos ecológico y bajo en carbono, la infraestructura del centro de datos debe reconstruirse a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la construcción, el suministro de energía y la distribución hasta la refrigeración y la operación y mantenimiento. Huawei también proporciona el módulo de energía convergente de enlace completo que se ejecuta en el UPS de densidad de alta potencia integrado con el centro de distribución de energía (PDC) del UPS, para reducir el espacio del centro de datos en un 47%. Dicho módulo también utiliza completamente el espacio del centro de datos, ahorrando más del 10% del espacio del equipo de TI. Huawei también ofrece una solución de enfriamiento por evaporación indirecta EHU (unidad de manejo ambiental) que funciona con su exclusivo intercambiador de calor de polímero para maximizar las fuentes naturales de enfriamiento. La EHU también puede colaborar con iCooling, optimización de energía de IA, para reducir el PUE a menos de 1,2 en comparación con el sistema de enfriamiento a base de agua enfriada, lo que reduce el consumo anual de energía en más del 14%.

Al combinar las ventajas de los productos y soluciones de centro de datos de pila completa, Huawei ayuda a los clientes a construir un centro de datos ecológico, intensivo y en la nube líder en la industria y potenciar su transformación digital.

Para más información sobre la Huawei Full-Stack Data Center Solution, visite el sitio web oficial : https://e.huawei.com/en/products/full-stack-data-center

MWC Barcelona 2022 se llevará a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo en Barcelona, España. El stand de exhibición de Huawei Enterprise está ubicado en 1H50 en el Hall 1 de Fira Gran Via. Para obtener más detalles sobre la transformación digital de las industrias, visite Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together