(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei publica el Libro Blanco sobre NG WAN para modernizar completamente las redes portadoras IP e impulsar un nuevo crecimiento para los operadores

PEKÍN, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el Upperside World Congress 2026, Huawei organizó su cumbre IP Gala, cuyo tema fue "WAN de próxima generación: impulsando el crecimiento de los operadores". En la cumbre, Huawei presentó el libro blanco sobre WAN de próxima generación (NG WAN), con la presencia de la WBBA, el Foro IPv6 y operadores líderes en la ceremonia de lanzamiento. Este documento establece las redes IP objetivo para 2030, lo que permite a los operadores construir redes seguras de alcance completo que garanticen la experiencia del usuario, a la vez que impulsan el crecimiento de los ingresos y la eficiencia operativa. Operadores globales, líderes de la industria y organizaciones de estándares participaron en debates en profundidad sobre temas como la conciencia multidimensional, la seguridad y la resiliencia, y la autonomía de la red, colaborando para avanzar las redes portadoras IP hacia Net5.5G.

Estrategias nacionales y avances industriales: acelerando las actualizaciones de la infraestructura de red orientadas a la IA

Los operadores están aprovechando las capacidades de IA, respaldadas por las tecnologías IPv6 y SRv6, para liberar el potencial de la red, reducir costes y mejorar el rendimiento operativo. Latif Ladid, presidente del Foro IPv6, destacó cómo diferentes países están implementando estrategias centradas en nubes soberanas de IA, seguridad y resiliencia, y seguridad cuántica, preparando el terreno para que los operadores desarrollen redes de infraestructura más avanzadas. El Foro IPv6 está trabajando con socios de la industria global para promover la integración profunda de tecnologías de vanguardia como IPv6/SRv6, autonomía de red y reconocimiento de aplicaciones con IA.

Libro Blanco sobre NG WAN: Una Hoja de Ruta para la Construcción de Redes IP Objetivo

En la era del Internet de los Agentes, la integración de la inteligencia y las redes impulsa la evolución de las redes IP hacia arquitecturas más eficientes e inteligentes. John Cai, presidente del Dominio de Routers en la Línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, afirmó en su discurso de apertura que las NG WAN deben construirse sobre tres pilares fundamentales: conocimiento multidimensional, seguridad y resiliencia, y autonomía de la red, para ayudar a los operadores a acelerar la monetización de la red y reducir costes, al tiempo que mejoran la eficiencia. Este nuevo libro blanco sobre NG WAN ofrece una construcción integral de WAN para la red objetivo de 2030, detallando características clave, arquitecturas objetivo, escenarios de valor, tecnologías innovadoras y especificaciones de construcción de red, proporcionando a los operadores globales información estratégica para su camino hacia la evolución e innovación de la red.

Mejores prácticas de operadores pioneros: Estableciendo estándares para la evolución de la red

Mehmet Durmus, director asociado de redes de núcleo IP/MPLS y centros de datos de Turkcell, Turquía, compartió su experiencia en la implementación de NG WAN. Señaló que las innovaciones emergentes, como 5G/5G-A y la computación inteligente, ejercen una presión creciente sobre las redes tradicionales. En respuesta, Turkcell ha sido pionera en el uso de soluciones de vanguardia —RDMA sin pérdidas, ahorro energético dinámico con IA y mantenimiento de fibra óptica— logrando avances revolucionarios en computación inteligente, ahorro energético y O&M inteligente. Estos esfuerzos establecen un referente para las redes portadoras IP de próxima generación.

Huawei NGWAN: Ayudando a los operadores a construir servicios WAN convergentes centrados en IA con servicios de integración de seguridad, computación y red

Xu Huan, vicepresidente del área de enrutadores de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, profundizó en los fundamentos, los escenarios clave y el valor comercial de NG WAN. Explicó que una NG WAN estará centrada en la IA, con una arquitectura de red totalmente convergente y de servicio completo que integra red, computación y seguridad. La red se construirá sobre una base de banda ultraancha ecológica utilizando tecnologías 400GE/800GE y proporcionará capacidades de conocimiento multidimensional. Todo esto ayudará a garantizar la experiencia de los usuarios y servicios VIP, aumentar el ARPU y el DOU, y asegurar servicios siempre disponibles mediante seguridad y resiliencia integrales. Además, la red aprovechará agentes para mejorar la autonomía de la red.

En la cumbre, expertos técnicos compartieron tecnologías y prácticas innovadoras en materia de conocimiento del servicio, marketing dirigido, seguridad y resiliencia integrales, y gestión inteligente de redes en entornos de banda ancha doméstica.

En adelante, Huawei seguirá fortaleciendo sus alianzas con operadores globales y líderes del sector, liberando el inmenso potencial de las redes e impulsando el crecimiento sostenible de los operadores.

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