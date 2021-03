Huawei es reconocida como 2021 Gartner Peer Insights Customers' Choice for WAN Edge Infrastructure (2)

2. Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las investigaciones publicadas por Gartner están compuestas por las opiniones del departamento de investigación de Gartner y no deben ser interpretadas como hechos irrebatibles. Gartner niega cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o capacidad para un propósito en particular.

CONTACTO: CONTACTO: Maoyuan Jiang, jiangmaoyuan1@huawei.com

Sitio Web: www.huawei.com/cn/