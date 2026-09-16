HUBLOT - CLASSIC FUSION BALLOON DOG BY JEFF KOONS: EL TIEMPO, ELEVADO A LA CATEGORÍA DE ARTE

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hublot y Jeff Koons, dos fuerzas visionarias conocidas por transformar lo cotidiano, presentan una colaboración revolucionaria que fusiona a la perfección el arte de la relojería con el arte contemporáneo para transformar los objetos, el tiempo y los símbolos en iconos culturales. Disponible en tres versiones —acero inoxidable con pulido de espejo y aluminio anodizado rojo o azul—, el Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons convierte la forma en presencia y el tiempo en algo tangible.

El Classic Fusion Balloon Dog, inspirado en las icónicas esculturas de globos reflectantes de Koons, traslada el lenguaje emocional de los globos a un objeto de relojería radical. Esta colaboración sin precedentes, con una edición limitada a 200 unidades, insufla nueva vida a las formas icónicas del querido Balloon Dog de Koons y transforma la escultura en una cautivadora serie de relojes que redefinen los límites del arte que puede llevarse puesto.

La obra Balloon Dog (1994-2000) de Jeff Koons, perteneciente a su serie Celebration, iniciada a mediados de la década de 1990, toma un objeto universalmente conocido —el animal hecho con globos— y lo transforma en algo permanente. Lo frágil, lo temporal y lo lúdico se convierte en algo monumental, preciso y perdurable. Un gesto fugaz de la infancia queda plasmado con perfección industrial. Esta transformación define la obra de Koons: elevar lo efímero a la categoría de lo icónico mediante un control absoluto de la forma, la escala y el acabado.

Esta lógica encaja a la perfección con el enfoque de Hublot en materia de relojería. Desde su fundación en 1980 y la presentación del concepto original de oro y caucho, reinterpretado posteriormente con el Big Bang en 2005 y el Classic Fusion en 2008, Hublot ha trabajado de forma constante con el tiempo como material para transformar lo momentáneo en algo que perdura más allá de ese instante.

Para plasmar el Balloon Dog en el lenguaje del Classic Fusion se necesitó mucho más que la simple fusión de una obra de arte con un reloj ya existente.El reto consistía en reinterpretar de forma radical la arquitectura del Classic Fusion a través del lenguaje visual y escultórico de las formas hinchables. El Classic Fusion, que de forma tradicional se ha caracterizado por su perfil elegante y relativamente plano, se ha rediseñado por completo para crear la ilusión del volumen y la tensión del inflado, como si cada componente se hubiera moldeado por la presión del aire, afirmó Jeff Koons.

Trabajar con Jeff Koons en este proyecto fue toda una aventura, tanto artística como técnica. Lo que parece sencillo y divertido es, en realidad, una extraordinaria muestra de ingeniería, artesanía y atención al detalle. Hemos desafiado todos los principios de la construcción del Classic Fusion para crear la ilusión de inflado y volumen, al tiempo que preservamos la integridad de la alta relojería. Cada componente se ha rediseñado, remodelado y refinado, fresado en un torno CNC de 5 ejes para conseguir una forma abombada característica y, a continuación, acabado de forma meticulosa a mano hasta alcanzar la perfección. Este proyecto refleja de manera fiel la filosofía de Hublot: poner todo nuestro dominio de la relojería al servicio de la emoción, la estética y la innovación, afirmó Julien Tornare, CEO de HUBLOT.

EL CLASSIC FUSION: MOLDEADO CON AIRE

Cada elemento del Classic Fusion Balloon Dog de 42 mm se ha rediseñado siguiendo el lenguaje visual de Jeff Koons. La arquitectura tradicionalmente elegante del Classic Fusion se transformó mediante geometrías infladas, superficies abombadas con suavidad y líneas convexas para crear la ilusión de un reloj moldeado por la presión del aire. El resultado es un diseño divertido, irreverente y de gran sofisticación técnica en el que la alta relojería y la artesanía se unen para crear una estética que resulta natural y espontánea en su ejecución.

Inspirado en el icónico Balloon Dog reflectante de Koons, este reloj reinterpreta el Classic Fusion a través de un lenguaje continuo de formas redondeadas y volúmenes que parecen llenos de aire. Para crear esta sensación de volumen y tensión, se han abombado y remodelado varios elementos, desde el cristal de zafiro y las cabezas de los tornillos de titanio hasta la estructura convexa y abultada de la esfera y la arquitectura escultural de la caja. Cada superficie se ha rediseñado para mantener la ilusión de presión interna, que se extiende hasta la correa de piel metalizada, suave y acolchada y los puntos de sujeción suavizados. Como guiños a la escultura que inspira el reloj, entre sus detalles distintivos destacan una corona inspirada en un globo, fabricada en aluminio moldeado con caucho, y una forma decorativa y flexible que recuerda a la cola de un perro situada en las 10:30 h; asimismo, el contrapeso del segundero tiene forma de Balloon Dog, mientras que los índices y las agujas están inflados y recubiertos de Super-LumiNova.

El reloj está disponible en acero inoxidable con pulido de espejo o en aluminio anodizado pulido en llamativos tonos de rojo y azul; el aluminio se ha seleccionado de forma específica por su capacidad para reproducir los tonos vivos y saturados característicos de la obra de Koons. La complejidad continúa dentro del propio movimiento. Equipado con un calibre automático manufactura, cuenta con una masa oscilante de tungsteno diseñada a medida, con formas redondeadas y voluminosas que se hacen eco del lenguaje visual de la caja.

El Classic Fusion Balloon Dog recoge la filosofía de fusión de Hublot a través de la experimentación con materiales y la innovación técnica. El reloj, que se presenta en un embalaje inspirado en Balloon Dog, amplía los conceptos de suavidad y flexibilidad. El perro inflado presenta un acabado cromado, a juego con el color de cada variación del reloj, cuyas superficies pintadas con efecto de caucho reflejan los códigos táctiles y lúdicos que definen al propio reloj.

Desde la arquitectura escultural de su caja —inflada con aire— hasta su movimiento automático de manufactura, el Classic Fusion Balloon Dog by Jeff Koons es una potente expresión de la innovación, la maestría y la audacia que definen a Hublot. Concebido, desarrollado y montado en la Manufactura de Nyon, transmite la calidad y la fiabilidad de cada reloj de la marca. Esta seguridad queda patente en el programa de garantía 5+5 de Hublot, que amplía la cobertura hasta un máximo de diez años, un compromiso que se basa en la confianza de la marca en cada reloj de manufactura y en la experiencia de los equipos que hay detrás.

Con una edición limitada a 200 unidades por modelo, el Classic Fusion Balloon Dog está disponible en puntos de venta seleccionados de Hublot. Asimismo, se expondrá en una selección de galerías, lo que reforzará el diálogo entre el arte contemporáneo y la relojería.

HUBLOT: www.hublot.com - Email: press@hublot.com - Presslounge platform: presslounge.hublot.com/connection/

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