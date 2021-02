Hyatt lanza The Great Relocate, que ofrece estancias largas a precio fijo (1)

Los hoteles Hyatt en Europa, Oriente Medio y sureste asiático están ya disponibles para reserva durante un mínimo de 29 días a una tarifa plana

LONDRES, 2 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Tras un año turbulento de planes de viaje cancelados, 2021 puede ser el año en que es posible seleccionar "ver más mundo" en la lista de cosas por hacer. Hyatt Hotels [https://www.hyatt.com/] ha lazando 'The Great Relocate', un paquete de larga estancia para atender el deseo reprimido entre los consumidores para viajes y estancias largas en el extranjero.

El paquete ofrece a los huéspedes, que puedan trabajar remotamente, una manera única de ver nuevas partes del mundo, mientras trabajan y viven en la comodidad de un hotel Hyatt. La oferta [https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt...] está abierta a los miembros de World of Hyatt, con estancias aptas para contribuir hacia lograr el estatus de miembro de élite.

Más del 80%(1) de los empleadores están ahora propagando ofertas a sus empleados para trabajar remotamente, después de que en el último año se haya demostrado que muchas personas pueden trabajar con efectividades en distintos códigos postales y zonas horarias. Esta combinación de un cambio en los patrones de trabajo y el deseo reprimido de los consumidores de viajar, tras meses de cuarentenas y restricciones a los viajes, significa que hay una creciente demanda para el viaje de larga estancia.

The Great Relocate [https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt...] ofrece el cambio de escenario que muchos de los que han trabajado desde casa ansían: con espaciosas salas de huéspedes y suites, piscinas para refrescarse, servicio de limpieza dos veces por semana, zonas de trabajo privadas, acceso al gimnasio, Internet de alta velocidad y conserjería TI a mano, servicios de lavandería, parada para la estación de tren y aeropuerto y un 25% de descuento en restauración in situ*, trabajar remotamente puede ser un respiro. Cuando se combina con los más altos estándares de limpieza de Hyatt [https://www.hyatt.com/info/global-care-and-cleanliness-commi...], asegura la salud y el bienestar de los huéspedes y que todas las estancias sean tan relajantes e integradas como sea posible.

"Sabemos que hay un fuerte deseo de los consumidores de viajar este año, tras muchos planes aplazados en 2020", explicó Geneviève Materne, vicepresidenta sénior de Commercial Services Europe, Oriente Medio, sureste de Asia. "La pandemia ha sido un gran catalizador para el amento en la tendencia de 'trabajar desde cualquier parte' y sabemos que ha agilizado cambios importantes en la forma en que vivimos, trabajamos y nos divertimos. Por ello, hemos creado The Great Relocate".

The Great Relocate es perfecto para los huéspedes que buscan intercambiar su cuarto libre para trabajar junto a la piscina, almuerzos de pie por almuerzos en restaurantes con vistas y acogedoras cafeterías, darse una sesión de cuidados tras una reunión matinal o darse un baño con la familia antes de cenar.

Geneviève añadió: "Esta es la oferta perfecta para todos los nómadas digitales y para los que definen el lujo como no estar atado a un solo sitio. Estamos haciendo más asequible que nunca el pasar una estancia larga en uno de nuestros hoteles, por una cantidad similar pagaría un alquiler medio en el centro de la ciudad. Esperamos recibir muy pronto a nuestros huéspedes, ya quieran reubicarse solos, traer a su pareja, a su familia o incluso a su mascota".

La oferta es válida en los hoteles Hyatt en Europa, África, Oriente Medio y sureste asiático, por un mínimo de 29 días hasta el 31 de diciembre de 2021, cuando reserve antes del 3 de diciembre.** Para aprovechar el paquete, los huéspedes deberían registrarse [https://world.hyatt.com/content/gp/en/enroll.html] en World of Hyatt antes de reservar.

Para aprender más, reservar una escapada o revisar los Términos y condiciones, visite https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt... [https://world.hyatt.com/content/gp/en/offers/work-from-hyatt...]

* Las ventajas están sujetas a restricciones de tiempo y disponibilidad en los hoteles participantes. Los descuentos excluyen restaurantes especializados, servicio de habitaciones o sitios operados por vendedores de terceros.

** Se aplican Términos y condiciones

