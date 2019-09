HYCET presentará el tren motriz "I-era" de nueva generación en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2019

Publicado 06/09/2019 16:02:22 CET

HYCET, fabricante de componentes de automóviles vinculados con Great Wall Motor, presentará el tren motriz "I-era" de nueva generación en el Salón del Automóvil de Frankfurt 2019

FRÁNCFORT, Alemania, 6 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- HYCET Technology Co., Ltd. ("HYCET"), fabricante de componentes de automóviles y una filial propiedad exclusiva de Great Wall Motor ("GWM") participará en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 2019 que tendrá lugar en Alemania del 12 al 22 de septiembre. Durante la feria, HYCET mostrará sus productos de tecnología de tren motriz "I-era" de nueva generación, incluido el motor 4N20 y la transmisión de doble embrague (9DCT), así como su nuevo sistema de accionamiento eléctrico y el sistema de dirección asistida con tipo de piñón eléctrico doble (DP-EPS).

https://mma.prnewswire.com/media/971250/HYCET_I_era_4N20_eng... [https://mma.prnewswire.com/media/971250/HYCET_I_era_4N20_eng...]

Fundada el 13 de junio de 2018, HYCET es el proveedor de componentes principales para vehículos de GWM y crea componentes para automóviles que proporcionan rendimiento dinámico e incorporan características ecológicas y de ahorro de energía. Capaz de proporcionar soluciones sistemáticas para fabricantes de equipos originales chinos, su motor, transmisión, transmisión eléctrica y dirección asistida eléctrica se han instalado en vehículos nacionales en las series de camionetas HAVAL, WEY y de series nuevas de GWM, así como en los vehículos de fabricantes de automóviles exportados a mercados importantes a lo largo de la Belt and Road. La marca WEY de GWM también debutará en los mercados alemanes y norteamericanos en 2021 con automóviles que incorporan componentes principales de HYCET.

"En HYCET, creemos que los fabricantes de componentes para automóviles y los fabricantes de automóviles deben trabajar de la mano para impulsar el progreso y la innovación en la industria del automóvil, aprender de nuestros homólogos globales y servir a nuestros clientes tanto en China como en otros países. Mediante esta mentalidad colectiva de "compartir, crear y de beneficio mutuo", hemos desarrollado nuestra revolucionaria tecnología de tren motriz "I-era ", afirmó Haifeng Tang, Presidente de HYCET Technology Co., Ltd. "El Salón del Automóvil de Fráncfort es un escenario mundial para nosotros para compartir con el mundo el espíritu de innovación y los logros extraordinarios de la industria china de componentes para automóviles".

Optimizado para la eficiencia del combustible, las emisiones y el rendimiento de potencia, el motor 4N20 de HYCET es un motor Turbo 2.0L ecológico y el primero en China en aprovechar la tecnología cíclica Miller para mejorar la eficiencia de combustible del motor. El motor básico registra una eficiencia térmica máxima del 41 %, mientras que el premium tiene una capacidad térmica del 50 % única en su clase.

https://mma.prnewswire.com/media/971251/HYCET_s_I_era_9DCT_t... [https://mma.prnewswire.com/media/971251/HYCET_s_I_era_9DCT_t...]

La transmisión 9DCT de HYCET, la primera transmisión 9DCT presentada públicamente en todo el mundo?, es otro producto de "I-era" presentado en el Salón del Automóvil. HYCET es el único fabricante de automóviles chino independiente que produce su propia transmisión, y su transmisión 9DCT proporciona un sistema de alta carga dentro de una estructura ligera y miniaturizada. HYCET también está desarrollando activamente sistemas de transmisión para vehículos eléctricos que incluyen puentes integrados, reductores de caja de cambios de dos velocidades, un 9HDCT integrado y transmisiones híbridas dedicadas (DHT).

Pioneros en sistemas integrados ligeros y compactos, HYCET ha creado la serie 6001, el primer sistema de accionamiento eléctrico de desarrollo propio de China que aprovecha la tecnología de horquilla plana, la cual se presentará en el Salón del Automóvil. HYCET también presentará su DP-EPS, una tecnología de dirección inteligente diseñada para vehículos todo terreno, SUV y automóviles. HYCET EPS también tiene DP-EPS redundante (redundancia de sensor, motor y ECU) que puede lograr la conducción autónoma de NIVEL 3, y puede proporcionar a la conducción autónoma una garantía de alta fiabilidad.

Para satisfacer la creciente demanda de vehículos de nueva energía, HYCET ha desarrollado versiones híbridas de sus productos existentes, incluidos el 9HDCT, los sistemas de accionamiento eléctrico y el sistema de tren motriz híbrido P2+P4. Utilizando un motor de combustible de alto rendimiento y un motor de módulo P2 en el eje delantero del vehículo, y un eje eléctrico y un motor en la parte trasera, el sistema permite una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos, al tiempo que reduce significativamente el consumo de combustible..

Mirando hacia el futuro, HYCET pretende convertirse en un proveedor de servicios de sistemas de automóviles conectados. Al desarrollar simultáneamente transmisiones y motores, HYCET ofrecerá una solución llave en mano para los fabricantes de automóviles que buscan un servicio a nivel de sistema y a nivel de ensamblaje. También aprovechará las capacidades tecnológicas existentes de su plataforma para proporcionar servicios integrados de vehículos de fabricantes de equipos originales.

Acerca de HYCET Technology Co., Ltd.

Fundada el 13 de junio de 2018, HYCET Technology Co., Ltd. ("HYCET") es una filial propiedad exclusiva de Great Wall Motor Company Ltd., el mayor fabricante de SUV y camionetas de China. Con sede en Baoding, provincia de Hebei, China, HYCET crea innovadores sistemas integrados eléctricos, de transmisión, accionamiento eléctrico y dirección asistida eléctrica. La compañía ha creado centros de I+D en China y tiene un alcance global con presencia en Austria e India.

Impulsado por su visión estable y progresista, HYCET se centra en mejorar la experiencia de conducción mediante el uso de tecnologías, modelos, productos y prácticas innovadoras y colabora estrechamente con los fabricantes de vehículos. La compañía tiene más de 15.000 empleados en todo el mundo, incluido un equipo de investigación y desarrollo de 2.200 miembros, con destacados expertos internacionales como el Dr. Gerhard Henning, Ingeniero Jefe de Sistemas de Transmisión, y el austriaco Markus Schermann, Director General del Centro de I+D austríaco de HYCET.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/971250/HYCET_I_era_4N20_eng... [https://mma.prnewswire.com/media/971250/HYCET_I_era_4N20_eng...] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971251/HYCET_s_I_era_9DCT_t... [https://mma.prnewswire.com/media/971251/HYCET_s_I_era_9DCT_t...]

