Hyland es reconocida como líder en el informe IDC MarketScape 2026

Hyland, reconocida como líder en el informe IDC MarketScape 2026 sobre proveedores de servicios de contenido inteligente a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

Con Hyland Content Innovation Cloud, las empresas pueden activar sus datos no estructurados y transformarlos en inteligencia de contenido para impulsar una automatización basada en agentes, segura y controlada

CLEVELAND, 29 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- Hyland, líder mundial en inteligencia y automatización de contenido a escala empresarial, ha dado a conocer hoy que ha sido nombrada Líder en la evaluación de proveedores de servicios de contenido inteligente a nivel mundial IDC MarketScape 2026. IDC MarketScape evaluó a Hyland y la posicionó en la categoría de Líder, destacando en su perfil de proveedor las principales fortalezas de Hyland, incluyendo la automatización de flujos de trabajo, la federación de contenido y la estrategia de IA basada en agentes.

"Al tiempo que las empresas impulsan la implementación de la IA a gran escala en toda su organización, las que triunfen no serán aquellas con acceso al modelo más reciente, sino las que logren conectar su IA con la información y el contexto ocultos en su contenido no estructurado", afirmó Matisha Ladiwala, directora general y vicepresidenta de gestión de productos de Hyland. "La plataforma Hyland Content Innovation Cloud permite a las empresas aprovechar el contenido no estructurado, transformando lo que antes era un repositorio estático de artefactos empresariales en un activo estratégico que impulsa a cada agente de IA en toda la organización para generar resultados fiables y controlados".

Hyland Content Innovation Cloud existe con el objetivo de federar contenido en los repositorios en los que las organizaciones ya confían, como OnBase, Alfresco, Nuxeo y SharePoint, sin forzar migraciones disruptivas ni consolidación de datos, y superponiendo directamente sobre ella una IA gobernada y con agentes. Esto es lo que hace posible la verdadera inteligencia y automatización del contenido, para que la IA pueda actuar sobre él de forma responsable, con un registro gobernado detrás de cada decisión que toma un agente. Esa combinación de acceso abierto y federado al contenido, además de un gobierno aplicable, es la base de la empresa con agentes impulsada por el contenido, y es por este motivo que el camino de Hyland hacia una IA fiable a escala pasa por activar el contenido que una organización ya tiene.

Según el informe de IDC: "La plataforma Content Innovation Cloud está diseñada en torno a la apertura, la interoperabilidad y el control del cliente sobre el contenido y la infraestructura. Sirve para federar el contenido por medio de repositorios propios y de terceros, como OnBase, Alfresco, Nuxeo y SharePoint, ya sean en la nube, locales o híbridos, sin necesidad de migración ni consolidación de datos".

Puntos fuertes clave identificados por IDC MarketScape

IDC MarketScape identificó tres áreas de fortaleza que diferencian a Hyland dentro del mercado:

Flujo de trabajo: Según el informe: "Hyland proporciona una plataforma unificada de bajo código que orquesta contenido, procesos y automatización basada en IA en todos los sistemas empresariales, compatible con la ejecución basada en eventos y agentes de IA integrados".

Federación y acceso al contenido: El informe indica: "Content Innovation Cloud está diseñada en torno a la apertura, la interoperabilidad y el control del cliente sobre el contenido y la infraestructura. Federa el contenido en repositorios nativos y de terceros, como OnBase, Alfresco, Nuxeo, Perceptive Content y SharePoint, ya sea en la nube, en las instalaciones o en entornos híbridos, sin necesidad de migración ni consolidación de datos".

Estrategia de IA basada en agentes: El informe IDC MarketScape señala: "La arquitectura de IA basada en agentes de la Content Innovation Cloud abarca tres capas: una capa dedicada al diseño de agentes, una capa de asistente para el usuario final y una capa de orquestación de flujos de trabajo donde los agentes se ejecutan como pasos nativos del flujo de trabajo y llaman a herramientas como procesos, scripts, conectores y servidores MCP".

Pruebas, no solo promesas

Hyland considera que la evaluación de IDC MarketScape va más allá de la estrategia y se centra en resultados concretos. El informe señala: "El sistema de salud de Shriners Children utiliza Hyland OnBase para automatizar la documentación clínica en entornos paralelos de registros médicos electrónicos durante su transformación plurianual de Epic. Gracias a OnBase y sus integraciones nativas, Shriners procesó más de 11.600 documentos clínicos y gestionó más de 30.000 mensajes HL7 de principio a fin, lo que permitió que más de 2.300 profesionales clínicos tuvieran acceso a la documentación en el punto de atención".

IDC MarketScape también destaca: "Las organizaciones medianas y grandes deberían considerar a Hyland por la amplitud de sus soluciones, en particular por sus flujos de trabajo específicos para sectores regulados como la sanidad, el gobierno, la banca, los seguros y la educación superior". Además, indica: "Hyland ofrece una plataforma de IA independiente del modelo que integra las capacidades de LLM y GenAI directamente en los flujos de trabajo y los procesos basados en contenido, al tiempo que garantiza el gobierno a lo largo del ciclo de vida del contenido".

Si desea más información visite Hyland.com.

FuenteIDC MarketScape: Worldwide Intelligent Content Services 2026 Vendor Assessment, septiembre de 2026, IDC #US54137426

Acerca de IDC MarketScapeEl modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer una visión general de la competitividad de los proveedores de tecnología y servicios en un mercado determinado. La metodología de investigación utiliza un sistema de puntuación riguroso basado en criterios cualitativos y cuantitativos, que da como resultado una única representación gráfica de la posición de cada proveedor en dicho mercado. IDC MarketScape proporciona un marco claro que permite comparar de forma significativa la oferta de productos y servicios, las capacidades, las estrategias y los factores de éxito actuales y futuros de los proveedores de TI y telecomunicaciones. Este marco también ofrece a los compradores de tecnología una evaluación integral de las fortalezas y debilidades de los proveedores actuales y potenciales.

Acerca de HylandHyland es líder en inteligencia y automatización de contenido, empoderando a las organizaciones para transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento empresarial. Contando con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza IA para convertir contenido, datos y procesos en un contexto fiable que permite a las personas, aplicaciones y agentes automatizar el trabajo en toda la empresa basada en agentes e impulsada por el contenido. Para obtener más información, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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